Rozjíždíme play off: Kdo jde dál z předkola? Hradecký osud i těsný Zlín | iSport.cz

Hokejová extraliga zavřela vrata, navlékla roušku a čeká na udolání virové pandemie. Ale proč jen sténat, sčítat zrušené soutěže a vrcholné podniky? Deník Sport oslovil desítku legend a hokejových kapacit, které okamžitě a i s nadšením souhlasily odehrát play off na stránkách novin i webu iSport.cz. Dnešní díl přináší odpověď na otázku, kdo z předkola proskočil do čtvrtfinále. Dokázaly to Karlovy Vary a velmi, velmi těsně Zlín.

Výsledek 12:6 pro Karlovy Vary v boji proti Hradci Králové a triumf Zlína 10:8 s Olomoucí. To je verdikt po hlasování najatých expertů a novinářů deníku Sport. Ti v hromadném hlasování doplnili čtvrtfinálový balíček k již dříve známým dvojicím Sparta (3.) - Kometa (6.) a Mladá Boleslav (4.) - Plzeň (5.).

Postup z předkola si vydřely oba tabulkově hůře postavené týmy. Zvlášť pro osmý Mountfield, jenž nedávno dokázal dusit hokejovou Evropu v Lize mistrů, je vyřazení od celkově devátých Varů bolestivé. Ovšem nikoli extra překvapivé.

Experti, kteří hlasovali proti Hradci, se shodují, že celá sezona v podání Martincova a posléze Růžičkova souboru byla zvláštní. A velkou roli v tom sehrálo diskutabilní povolání kouče dvojnásobných mistrů světa na střídačku v druhé polovině října. Ambiciózní tým to nenakoplo, jak si vedení přálo a žádalo.

O CO JDE? Deník Sport se rozhodl, že play off nejvyšší soutěže nenechá pohřbít, rozehraje ho a také dohraje na svých stránkách. A není v tom sám, na pomoc si přizval legendy českého hokeje a výrazné tváře národního sportu. Společně s nimi se přes předkolo, čtvrtfinále, semifinále a samotné finále dostaneme ke korunovaci extraligového šampiona ročníku 2019/20. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ o postup do čtvrtfinále play off Mountfield HK-Karlovy Vary 6:12 Olomouc-Zlín 8:10



„Sledoval jsem pozorně názory na příchod Vládi Růžičky, byly vesměs rozporuplné,“ rozšiřuje svůj pohled k sérii Marek Sýkora. Téhle posile ostřílený stratég věřil, ovšem už ne tomu, jak v Hradci s trenérským seskupením naložili. Že u toho nechali Tomáše Martince. „Vláďa vedl úspěšně nároďák, umí to s hráči. Ale vadila mi následná situace. Byť všichni tvrdili, že jde o dobré řešení a že vše bude v pořádku, já říkám, že ne. Není to dobře. Hlavní trenér musí být jeden, nota bene pokud jde o národního kouče, při vší úctě k Martincovi.“

Za jedno se Sýkorovým soudem je i Jan Čaloun, někdejší Růžičkův parťák ze zlaté naganské party. „Hradec zvolil zvláštní postup,“ domnívá se. „V kabině musí být jeden vůdce, jenž dělá hlavní rozhodnutí. Tohle nebylo úplně šťastné. Chápu Mountfield, že tak činil v dobré vůli, chtěl týmu pomoci, zvednout ho, ale nebyla to správná cesta. Pokud se rozhodli pro Růžičku, měli to dát celé jenom jemu. Takhle měli dlouhou dobu dva hlavní a dva asistenty.“

Sýkora z vlastní dlouholeté praxe ví, co Hradec musel náhle řešit. Propojit Martincův a Růžičkův pohled na hokej a jeho systémové záležitosti, dosti odlišné. „Prosákly řeči, že hráči najednou nevěděli, co mají hrát. Kdo ví, možná to pro ně bylo složitější, nerozuměli Růžičkově systému, anebo se jen vymlouvali. Těžko spekulovat. Každopádně nedošlo k radikální změně ve výkonu, o níž jsem byl původně přesvědčen,“ dává Sýkora najevo, že progresu zprvu věřil. Osobně vsadil na Karlovy Vary. A to nejen z patriotismu a díky rokům, kdy Energii vedl. Po celou sezonu ho bavila a přesvědčila elitní formace s Rachůnkem, Flekem a Grígerem.

„První lajna hraje celý rok výborně. Rachůnka pamatuju ještě z osmnáctky, kde jsem ho vedl. Střelec byl vždycky, ale vyzrál až časem, potvrdil rodinné geny a teď jim odejde,“ připomíná Sýkora informace Sportu o přesunu Tomáše Rachůnka a Dávida Grígera do Liberce. Z podivného přístupu Varů ve finiši dlouhodobé fáze si Sýkora hlavu nedělá. „Byly kritizované ze všech stran za utkání ve Vítkovicích, kam přijely s juniory, já se jich ovšem zastávám. Spousta výsledků v závěru ligy i dříve byla doslova komická…“

Nejzápadnější český tým posunul dál i Miloš Holaň. „Vary jsou spolu delší dobu, mančaft je čtyři roky pohromadě, kluci se znají, hrají stejný styl, náročný, bruslivý hokej. K tomu mají výborné střelce jako Flek nebo Rachůnek,“ vypočítává známý trenér. To samé čtyřnásobný extraligový mistr Michal Broš, jenž se zamýšlí nad specifikami kádru kouče Martina Pešouta. „Vary mají zvláštní tým. Mladí kluci, dobře se na ně na ledě kouká. Mám ale pocit, že ze sebe umí vymáčknout maximum jen tam, mezi partou kamarádů, jinde jim to moc nejde,“ tvrdí bývalý sportovní manažer Sparty. Jenže i tak to na Mountfield stačilo.

Čím to? „V Hradci mluvili před sezonou o dlouhodobé vizi, pak se jim úplně nepovedly první dva týdny a hned všechno rušili. Taková ta česká klasika: Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Je cítit, že to tam někde neladí.“

Bývalý velitel české i slovenské reprezentace Vladimír Vůjtek posílá do čtvrtfinále Hradec, ovšem s jistým skřípením zubů. A nakonec byl stejně přehlasován. „S Hradcem se v základní části počítalo daleko výš, na takový kádr byly jeho výsledky velkým zklamáním. Ale předkolo by na pět zápasů uhrál.“

Dominik HAŠEK

olympijský vítěz z Nagana

TIP: MOUNTFIELD-Karlovy Vary 3:2, OLOMOUC-Zlín 3:1

„Hradec vyhraje, i díky tomu, že má zkušené trenéry. Ale rozhodne až poslední zápas v domácím prostředí. Mountfield byl jinak zklamáním sezony, pořád se nemohl nastartovat, ale přes Vary přejde. Těm lidi ještě budou vyčítat zápas s Vítkovicemi na konci základní části, kam poslali samé juniory. Takže se do toho promítne i určitý tlak od fanoušků a médií. Bude jim to vyčítáno. Pokud jde o druhou sérii, věřím Olomouci. Ta se dokázala semknout, když potřebovala body, hrála hlavně dobře dozadu. Umí porážet i favority. Věřím, že si formu přetáhne do předkola. Libí se mi obranná fáze celého týmu. Musíme si zvykat, že play off mohou hrát týmy jako Olomouc, Vary, naopak ty tradiční jako Pardubice o záchranu. Nic není garantovaného, pouze jméno nestačí.“

Marek SÝKORA

bývalý úspěšný trenér

TIP: Mountfield-KARLOVY VARY 2:3, OLOMOUC-Zlín 3:2

„Věřím Varům. Mountfield mě za celou sezonu nepřesvědčil, ačkoli má v kádru řadu dobrých a zkušených hráčů. Vary se v sezoně prezentovaly rychlým ofenzivním hokejem, pro ně bylo vždy jen otázkou, zda promění své šance. Olomouc také půjde dál. Měla na své poměry světovou sezonu, hrála výborně. Zprvu jsem nevěřil, že Olesz zapadne, ale trenér Zdeněk Moták mě vyvedl z omylu, nebyl nejmenší problém, všechno špatné zůstalo ve Vítkovicích. K tomu Zbyněk Irgl… Bylo jen třeba, aby se dvojice Kondrád-Lukáš chytila, což se stalo. Když má Kondrád formu, tým hraje skvěle. Zlín se po nástupu trenéra Svobody radikálně zvedl, hráči mu uvěřili, nepřišly žádné úkoly nad rámec jejich schopností. Zlín hrál vymyšlený základní hokej, nic světového, ale na soupeře to platilo. Přesto vidím dál Olomouc.“

Robert REICHEL

olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa

TIP: Mountfield-KARLOVY VARY 1:3, Olomouc-ZLÍN 1:3

„Hradec hrál dobře v Lize mistrů. Nevím, co tam bylo za problém, že v extralize nenaplnil očekávání. Ale pokud přišel Růža, měl všechno řídit on jako hlavní trenér a všechno by běželo jinak. Tohle nemůžou dělat dva, nedělá to dobrotu. Energie vypustila zápas v Ostravě, což je pro ně největší dálka, 500 kilometrů tam a 500 zpátky. Síly hráči ušetřili už tím, že tam nejeli. Víc věřím Varům. Olomouc i Zlín mám zmapované. Berani mají dost hráčů schopných rozhodnout Dají rychlé góly, zachytá gólman. V takovém případě to zavřou a dovedou zápas uhrát. Zlínu ale pomohl druhý vyhraný zápas. Série na tři vítězství bývají ošidné. Vyhrajete jednou venku, pak doma a vedete 2:1. Potom je nejtěžší to dotáhnout, myslíte si, že už to máte. Ale je to výhoda spíš pro níže nasazené. A Zlín si to nenechá utéct, soupeře doma dorazí.“

Milan NOVÝ

nejlepší střelec české hokejové historie

TIP: Mountfield-KARLOVY VARY 2:3, Olomouc-ZLÍN 2:3

„Hradec byl jedním z favoritů celé extraligy, ale celou sezonu se mu moc nedaří. Vary jsou naopak překvapením. A myslím si, že to nakonec překlopí a postoupí. I když to bude o kousek. Hrají dobře, mladí kluci skvěle bruslí, je jich plný led. Takže přijde odměna v podobě postupu. Hradec zahrál výborně v Lize mistrů, kdy se dostal do finále, ale jinak se pořád hledá. Druhá série nakonec vyjde lépe Zlínu, který se po hrozném začátku skvěle zvednul. Nejvíc pomohla výměna trenéra, protože až takové hráčské změny jinak neudělali. Stejní kluci ožili, vrátila se jim radost, změnila se atmosféra, lépe pracovala týmová chemie. Vypadalo to, že budou na spadnutí, ale podívejte, jak šli nahoru. Podle mě to úspěšně dotáhnou i v předkole.“

Vladimír VŮJTEK

bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka

TIP: OLOMOUC-Zlín 3:2, MOUNTFIELD-Karlovy Vary 3:2

„Jak Olomouc, tak Zlín hrají podobným stylem, byť Olomouc má v týmu o trošičku techničtější hráče. Oba vsázejí především na bojovnost, bruslení. Mají zkušené a dobré brankáře, docela tvrdou obranu. Je to série 50 na 50, ale domácí prostředí rozhodne. Olomouc měla i v závěru soutěže lepší formu, hodně dobré výsledky, v poslední čtvrtině byla podle bodů mezi nejlepšími. Její forma stoupala. Vary jsou hodně bruslivý tým, v sezoně výrazně překvapil. V podstatě je to mužstvo bez hvězd, ale velice poctivé a do útoku ohromně silné v rychlosti. Pro mě byly Vary vůbec největším překvapením ročníku. Přesto na postup vidím Hradec. Jeho výsledky sice nebyly doma nijak přesvědčivé, ale rozhodující pátý zápas série Hradec doma zvládne.“

Petr KLÍMA

dlouholetý útočník NHL, šéf Kadaně

TIP: Mountfield-KARLOVY VARY 2:3, Olomouc-ZLÍN 1:3

„Za Hradec hraje syn, trénuje tam Vláďa Růžička. Jezdil jsem na zápasy v předkole, co už sehrány byly. Karlovy Vary ho přejedou. Hradec se v tom potácel celou sezonu, přišel Růža, než si to všechno sedlo, voda jim zase utekla. Každý chtěl něco jiného, i proto se z toho nedostali. Jejich projev se mi nelíbil, hráči nevěděli, kde je sever. Vary předtím jely do Vítkovic s juniory ve chvíli, kdy se to hrotilo. Nebylo to fér k Litvínovu, ke Kladnu. Nicméně v úvodních dvou zápasech proti Hradci vypadaly líp. Stejně dopadne zbytek série. Když se dívám na Olomouc a Zlín, říkám si: Hrajte hokej! Nepříjemní soupeři. Ještě s Jihlavou jsme jezdili do Plzně. Tenkrát jsme měli jedenáct reprezentantů a nemohli jsme tam vyhrát. Byli jak honicí psi. Jako tihle. Stavím se za Zlín, Olomouc přebije. Já bych proti nim jít nechtěl, asistenta tam dělá Martin Hamrlík. A proti Hamrlíkům se nedá hrát, jak jsou strašně nepříjemní do obrany.“

Vladimír MARTINEC

trojnásobný mistr světa a úspěšný trenér

TIP: MOUNTFIELD-Karlovy Vary 3:2, Olomouc-ZLÍN 1:3

„Beru to tak, že je teď výjimečná situace, takže se teď dejme tomu dva týdny stojí. Za tuhle dobu by se dal Hradec dohromady. Koukám na to tak, že rozjet sezonu po přestávce, věřil bych mu víc. Měli by mít lepší hráče než Karlovy Vary. Podívejte se, jaké oba týmy mají rozpočet, tady je velký rozdíl. Kdyby to Hradec nezvládl, asi je někde chyba a koupil špatné hokejisty… A taky bych viděl Zlín, že postoupí. Byl poslední, vyletěl hodně nahoru, stabilizoval se. Kádr se moc neměnil, jen trenér, to bylo všechno. Pro mě je to silný tým. Když se na něj díváte z venku, je to jeden mančaft, cítíte to z něj. Mají hodně kluků, kteří jsou se Zlínem spjatí, což je vždycky výhoda. Teď by je čekaly dva zápasy doma, zvládli by je oba. Věřím jim.“

Jan ČALOUN

olympijský šampion z Nagana

TIP: Mountfield-KARLOVY VARY 1:3, Olomouc-ZLÍN 2:3

„Vary měly základní část, oproti Hradci podávaly stabilnější výkony. Sezona Mountfieldu na mě působila po celou dobu podivně, tým měl takový ojedinělý výstřel, kdy postoupil do finále Ligy mistrů. To byl chvályhodný počin, ovšem v extralize mě zklamal. Do play off šly Vary lépe vybavenější, Hradci se nepovedl ani nástup Vládi Růžičky. Takže Vary. Ve druhé sérii posílám dál Zlín, který se perfektně dostal z velmi špatného vstupu do sezony. Způsob, jakým se prokousali nahoru tabulkou, se mi líbil moc. V závěru základní části šli trochu dolů, naopak Olomouc se vzchopila, ale v rozhodujícím zápase předkola jsem pro Zlín. Hokej tam dělají ve skromných podmínkách, s ohledem na to jedou bomby, drží při sobě. To samé Vary.“

Miloš HOLAŇ

bývalý obránce, vítěz Zlaté hokejky 1993, trenér

TIP: OLOMOUC-Zlín 3:2, Mountfield-KARLOVY VARY 2:3

„Olomouc postoupí, domácí prostředí bylo rozhodující. Postaví to na zkušeném gólmanovi Konrádovi. Oba týmy jsou sice dost podobné, hodně zarputilé, ale víc věřím Olomouci. Sice nevykazovala v celé sezoně top výsledky, ale cíle měla vyšší než Zlín, vylepšila kádr a taky to ve finiši dlouhodobé části ukazovala. A Zbyňa Irgl znovu dával góly do prázdné branky v šesti. To jsem mu říkal už loni. Když se odvolává brankář, jde Zbyňa na led a dává góly do prázdné. Hradec je ohromně nevyzpytatelný, volím překvapení – postup Varů. Zdá se mi na dálku, že Hradec má dost problémy jakoby uvnitř. Jednak ty trenérské změny, potom nevyrovnané výkony – jsou super v Lize mistrů, ale v extralize vůbec ne. Kdežto Vary jedou celou sezonu konstantně.“

Michal BROŠ

mistr světa, bývalý sportovní manažer Sparty

TIP: OLOMOUC-Zlín 3:2 Mountfield-KARLOVY VARY 2:3

„Obě série budou vyrovnané. Ze Zlína se pojede za stavu 2:2 na zápasy. Páté utkání pro sebe ale urve Olomouc v prodloužení, gól dá Jan Jaroměřský. Nezáleží moc na domácím prostředí, venku stačí hrát zanďoura. Občas vám padnou tři góly ze dvou střel v prvních deseti minutách a vyhrajete zápas. Mora má plný tým zarputilých bojovníků, věřím jí na postup. Druhá série… za normálních okolností bych jasně řekl Hradec, ale je to tam podivné. Super Liga mistrů, v extralize bída. Vary vnímám jako tým, který se často uspokojí tím, že vlastně mají splněno a nic se od nich neočekává. Nakonec ale stejně postoupí v pátém duelu Energie, vyhraje 5:2. V Hradci to někde neladí, klíčový zápas nezvládnou a dál půjdou Vary.“

Proč jsme do toho šli

„Parádní nápad, tohle mě určitě bude bavit. Lidi se aspoň na chvíli zabaví.“

Milan NOVÝ

„To mě zajímá, jak to vyhodnotíme. A koho jste ještě oslovili?“

Dominik HAŠEK

„Super myšlenka! Něco jako fantasy hokejový manažer. Jsem zvědavý, k čemu dojdeme a kdo bude mistr.“

Michal BROŠ

„Jsem pro, jdu do toho, počítejte se mnou. Takovýhle rozbor je v téhle době fajn věc.“

Marek SÝKORA

„To jsem zvědavý, koho zase naštvu… Ale koukám, že jedu papírové favority.“

Vladimír VŮJTEK

„Skvělý nápad, pro lidi to může být zajímavé a pro mě taky. Sám si říkám, jak by to nakonec mohlo celé dopadnout.“

Miloš HOLAŇ

„Dobrý nápad dohrát play off aspoň takhle, když už jsme přišli o to skutečné.“

Jan ČALOUN

„Udělám to, ale je to jako hádat, kdo postoupí do extraligy.“

Petr KLÍMA

„Je to trochu, jako kdybych předpovídal čísla Sportky.“

Robert REICHEL