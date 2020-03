Nejpodceňovanější hráči extraligy: mistr vhazování i příchod ze Slovenska | iSport.cz

Nepřišel za velké peníze, ani jeho gáže není taková, že by podle ní měl patřit k nejvýraznějším hráčům v extralize. Jenže výkonem na ledě je jinde, výš, než se čekalo. Prakticky v každém týmu extraligy někoho takového najdete. Patří mezi klíčové muže sestavy, mile překvapil, nebo svůj standard drží dlouhodobě vysoko, jen se o něm tolik nemluví. Deník Sport nabízí seznam nejpodceňovanějších hráčů soutěže.

Tohle povýšení z Přerova se Beranům povedlo. Šlahař se v druhé sezoně ve zlínském dresu vypracoval v klíčového hráče. S parťákem Antonínem Honejskem vládnou týmové produktivitě, a hlavně oni zařídili klidné umístění mimo sestupové pozice. Jen do budoucna potřebuje ještě zapracovat na lepší střelecké efektivitě.

„Gašper už druhým rokem potvrzuje svoje kvality,“ řekl sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim Vrbata o svém brankářském klenotu při podpisu nové roční smlouvy. Hrdý Slovinec měl druhý nejlepší průměr obdržených branek na zápas a celý ročník dokazoval, že už najisto patří do absolutní gólmanské špičky v tuzemsku.

Nemluví se o něm tolik, sám toho taky moc nenamluví. Ale na ledě? Vymyslete mu jakoukoliv úlohu, zvládne ji. Je silný při defenzivní práci, má ale i dobré momenty směrem dopředu, umí se zapojit do útoku. Bonusem je jeho rána. Nápřah mu netrvá moc dlouho, dovede vypálit rychle a tvrdě.

6. Jakub Flek, (27 let, útočník) - Karlovy Vary

Jakub Flek • Foto Pavel Mazáč / Sport

Zápasy: 51

Body: 38 (14+24)

Neustálý růst. Tak by se dal popsat kariérní vývoj rodáka z Mariánských lázní v posledních třech ročnících. Před dvěma lety dotáhl Karlovy Vary do nejvyšší soutěže, kde se chytil natolik, že mu v současné sezoně přišla premiérová pozvánka do reprezentace. Drobný diblík si pozornost zaslouží.