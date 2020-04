Sestava snů Karlových Varů: hvězdy „padesátek“, šlechtic i tři věže | iSport.cz

Hokejový klub v Karlových Varech byl založen roku 1932. O dvacet let později už se na západě Čech hrála nejvyšší soutěž. Váleli tam například hvězdy Jiří Feureisel, Václav Šinágl, Jiří Macelis nebo Robert Robětín, hokejista šlechtického původu, který byl perzekuován komunisty. Ti všichni se dostali do ideální sestavy dnešní Energie. Doplnila je esa z mistrovské sezony 2008/09 a další vybraní jedinci, kteří okusili led v lázeňském městě. Tohle je karlovarská sestava snů!

Koho jsme vybrali do karlovarské sestavy snů? • FOTO: koláž iSport.cz

Jednička je nad slunce jasná. Lukáš Mensator strávil ve Varech skoro deset let, odchytal 275 zápasů a hlavně dotáhl Energii až k mistrovskému titulu v roce 2009. Byl štíhlý a malý, zato ale extrémně mrštný a flexibilní. Před jeho nástupem vládl čtyři sezony brankovišti Petr Franěk, a šlo mu to taky skvěle.

První obrannou tvoří legendy padesátých let. Jiří Macelis byl nesmlouvavý obránce a světový šampion z roku 1949. Hokejista šlechtického původu Robert Robětín se do Karlových Varů dostal vinou komunistické perzekuce nepohodlných. V klubu spolu s Macelisem odehrál všech pět sezon v nejvyšší soutěži mezi lety 1951 a 1956.

Hráli vedle sebe i v historické mistrovské sezoně 2008/09. „Pepa Řezníček si celou obranu řídil mistrovsky, z Ondry Němce udělal reprezentačního beka,“ vzpomíná tehdejší kouč Energie Josef Paleček . Ve Varech odehrál Řezníček poslední čtyři roky své kariéry. Němce angažmá na západě Čech vystřelilo do KHL.

Také v útoku platí, že jsou v něm vedle sebe poskládány klubové hvězdy let padesátých a ty nedávné minulosti. Elitní lajnu tvoří Josef Šafránek – tehdejší kapitán a hrající trenér, Václav Šinágl – hlavní iniciátor obnovy hokeje v Karlových Varech a úžasný střelec, a Jiří Feureisel – útočník, který za klub odehrál 20 sezon a nasázel přes čtyři sta gólů.

Třetí trojici tvoří hbitý šikula Lukáš Pech, který stále patří k nejlepším hráčům extraligy. Posledních sedm let hraje ve Spartě, ve Varech hodně stojí o jeho návrat. Freiberg s Kollerem jsou další hvězdy „padesátek“. První jmenovaný byl rychlým křídlem, za Vary odehrál 13 sezon. Druhý v klubu strávil všech pět ročníků v nejvyšší soutěži mezi lety 1951 a 1956.

Čtvrtý útok

Tomáš Rachůnek, Jaromír Kverka st., Martin Zaťovič

Čtvrtou lajnu tvoří současná hlavní palebná síla Energie Tomáš Rachůnek, který už za Vary odehrál 249 zápasů. Během deseti let v klubu se v top útočníka vypracoval Martin Zaťovič, mistr z roku 2009. Třetím do party je Jaromír Kverka starší, který během pěti let na přelomu tisíciletí patřil k nejproduktivnějším hráčům Becherovky.