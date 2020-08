Atmosféra jak na špatném koncertě: Litvínov vyhlíží diváky a taky mladíky

„Co je obrovský problém a co se intenzivně řeší na všech úrovních, je, aby se diváci co nejdřív dostali do hledišť,“ potvrdil Pavel Hynek, generální ředitel severočeského klubu. „Když pominu finanční stránku, bez nich to ztrácí ten náboj. A pro lidi se to hraje,“ dodal šéf Vervy, která i přesto, že má v zádech petrochemického giganta, zaznamenala v rozpočtu propad v řádech desítek procent. „Jinde jsou ta čísla ještě vražednější. Situace je vážná,“ připomněl Hynek.

Místa na stání byly pustá, prázdná, včetně proslulé tribuny Jih, kde obvykle vřel litvínovský kotel. Kdyby sem lidi vpustili, museli by podle nařízení hygieniků udržovat taky patřičné rozestupy. Nejlepší by bylo jim nakreslit na podlahu značky, kam se mají postavit. Jenže jak to uhlídat? To by byl další problém, aspoň podle toho, jak to vypadlo na sedadlech. Vstupenky platily na konkrétní místa. Fanoušci posedávali v každé druhé řadě, ale distanc od druhých dodržovali jen někteří.

„Atmosféra je zvláštní,“ poznamenal mladý útočník Přemysl Svoboda, který dal Boleslavi dva góly. „Vezměte si, že přišlo 471 diváků. Není to jako šest tisíc, ale i přes ta opatření lidi přišli a podporují nás. Pořád je lepší, než kdyby se hrálo před prázdným stadionem. Sleduju NHL, tam se hraje bez diváků a je úplné ticho. Tady sedělo aspoň pár stovek lidí. I když mají roušky, blbě se jim mluví a nejsou tolik slyšet, snažili se fandit, zatleskali,“ dodal 20letrý hráč, který bojuje o místo v sestavě Vervy.

Do ní by mohli přibýt Kristian Reichel a Jan Myšák. Oba odchovanci s týmem trénují, klub pracuje na tom, aby za něj mohli nastoupit. První podepsal kontrakt do NHL a souhlas Winnipegu už dorazil. Vyřizují se další formality. U Myšáka se čeká na transfer z Kanady, kde nastupoval za juniorku. Pak by mohl hrát. Je však taky je jiný případ, než Reichel. Jeho start může záviset na tom, jak k věci postaví klub NHL, který ho draftuje. Kdyby všechno klaplo, v Litvínově by s oběma mohli počítat na nějakých deset, patnáct zápasů. „Je potřeba vyřídit ještě papírování jakmile se to dotáhne, šanci jim určitě dáme,“ potvrdil trenér Vladimír Országh.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:28. P. Svoboda, 24:46. Lyszczarczyk, 45:10. Zygmunt, 58:22. P. Svoboda Hosté: 09:50. J. Strnad, 10:14. Najman Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Irving, L. Doudera, Kudla, Háva, Březák, Baláž – Zygmunt, Jícha, M. Havelka – Helt, Lyszczarczyk, Jurčík (C) – Látal, P. Svoboda, Válek (A). Hosté: Krošelj (Schwarz) – Bernad (A), J. Drtina, Šidlík, Klikorka, Vl. Brož, Fillman – Šťastný, Flynn, R. Zohorna (C) – J. Strnad, Najman, P. Kousal (A) – Grim, Houška, Severa – Mežnar, G. Szturc, Půček. Rozhodčí Lacina, Pilný – Ganger, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 417 diváků

