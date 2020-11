ONLINE + VIDEO: Litvínov vede 3:2 v Brně. Plzeň - Pardubice 1:0

Technický gól zpečetil výhru Pražanů

Zatímco Sparta se do extraligy po koronavirové pauze vrátila již v sobotu (výhrou 7:1 nad Pardubicemi), Zlín hrál naposledy 25. září. V úvodu si více šancí vytvořili Pražané, i když blízko k prvnímu gólu byl po trefení tyče Karafiát. Bezbrankový stav se změnil až v 17. minutě, kdy domácí využili hned první početní výhodu. Zlín posunul do vedení Köhler.

Druhá část byla na góly extrémně bohatá. Ve 22. minutě zvýšil náskok Beranů Honejsek, Pražané ale rychle vyrovnali. Kašíka v rozmezí minuty překonali Kudrna a Rousek. Oba pálili z téměř totožné pozice mezi kruhy k levé tyči Kašíkovy branky.

Zlín si však stejně rychle vzal vedení zpět. Ve 25. minutě při hře čtyři na čtyři překonal Machovského podruhé v utkání Köhler. I bez diváků na stadionu pokračoval útočný hokej a domácí se podruhé dostali do dvoubrankového vedení - o jejich čtvrtý gól se v přesilovce postaral Šlahař. Sparta ale opět dokázala srovnat krok, když se po krásných kombinacích prosadili Tomášek s Rouskem.

Klíčový moment zápasu přišel v závěru, kdy byl vyloučen Nosek a hosté v přesilovce rozhodli. Popáté překonal Kašíka Řepík. V samotném závěru hráli přesilovku i domácí, kteří navíc odvolali brankáře. Místo vyrovnání se ale ještě jednou prosadili hosté. Tomáška fauloval při snaze zakončit do prázdné branky Dufek a rozhodčí přiznali útočníkovi Sparty technický gól.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): "Tři minuty před koncem jsme sahali po bodu, to by s takovým soupeřem bylo pro nás povzbuzením, bohužel se nezadařilo. Hrál se dobrý hokej, není čas smutnit nad prohrou, máme teď plno zápasů před sebou. Můžeme si z toho vzít to pozitivní, že jsme dali čtyři branky. Škoda, že z toho není alespoň minimální bodový zisk. Víc jak pět týdnů herní absence bylo znát, ale věříme, že se to brzy zlepší. Potěšením jsou například přesilovky, které jsme za tak krátkou dobu stihli nacvičit a i proměnit."

Miloslav Hořava (Sparta Praha): "Byl to zvláštní zápas, ve druhé třetině se mi to z hlediska naší obrany vůbec nelíbilo, do ofenzivy to bylo dobré. Nebyl jsem překvapený, že Zlín s námi držel krok, je to pracovité mužstvo. Každý zápas a trénink jedou naplno, i když samozřejmě ten herní výpadek tam znát je. Nasazení měli domácí dobré jako v každém utkání, pro nás ale bylo rozhodující, že nám Zlín neuskočil na delší dobu na dva góly, uměli jsme rychle reagovat. To bylo rozhodující a štěstí pro nás."

Góly Domácí: 17:01. Köhler, 21:11. Honejsek, 24:36. Köhler, 33:11. Šlahař Hosté: 22:41. Kudrna, 23:41. Rousek, 35:49. Tomášek, 36:48. Rousek, 57:24. Řepík, 59:27. Tomášek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Řezníček, Gazda, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), M. Novotný, Suhrada – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Liberec - Olomouc 2:1

Góly Domácí: 32:20. T. Rachůnek, 56:40. Bulíř Hosté: 30:11. Nahodil Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr, Havlín – Birner, Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger (C) – J. Vlach, P. Jelínek, M. Zachar – A. Musil, Najman, Rychlovský. Hosté: Konrád (Lukáš) – Valenta, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, Groch – Ostřížek (A), J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Navrátil – Burian, Mácha, Bambula. Rozhodčí Micka, Kika – Hlavatý, Lederer Stadion

České Budějovice - Mladá Boleslav

Góly Domácí: 22:10. D. Voženílek Hosté: 52:45. Ševc Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Vydarený, Plášil, Pavel, Allen, Pýcha, Slováček – Prokeš, Christov, D. Voženílek – M. Novák, R. Přikryl, Beránek – Karabáček, Indrák, Z. Doležal – Raška I, Michnáč, Jonák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Klikorka – Šťastný, R. Zohorna, Lunter – Jääskeläinen, Zbořil, Kotala – P. Kousal, Najman, Flynn – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad, Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna

Karlovy Vary - Třinec

Góly Domácí: 30:09. Pulpán, 44:43. Hladonik Hosté: 07:07. Zadina, 09:59. M. Stránský, 13:02. Martin Růžička, 15:45. P. Vrána, 23:35. M. Stránský, 36:55. O. Kovařčík, 49:23. M. Stránský Sestavy Domácí: Bednář (F. Novotný) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Weinhold – Lauko, Hladonik, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Vítkovice - Mountfield HK

Góly Domácí: 27:47. R. Polák, 36:51. Hruška Hosté: 02:01. Perret Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, Trška, R. Černý – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Orsava, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna

Kometa - Litvínov

Góly Domácí: 06:31. Valský, 41:16. Schneider Hosté: 23:33. M. Havelka, 24:28. Ščotka, 36:32. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Pyrochta (A), Zbořil, F. Král, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), Brabenec, Vincour – Kunc, Klepiš, Schneider – Matěj Svoboda, Rákos, Valský – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Hosté: Godla (Honzík) – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Kudla, Štich (A) – Jarůšek, M. Hanzl (A), Mahbod – P. Zdráhal, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Válek – M. Havelka, Helt, Zygmunt. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion DRFG arena

Plzeň - Pardubice

Góly Domácí: 01:47. Suchý Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Kvasnička, Čerešňák, Budík, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Suchý – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Kantor (Klouček) – Mikuš, Bučko, S. Zacharčuk, Nakládal (C), J. Zdráhal, Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček (A), Svačina – Blümel, R. Kousal, Tybor – Paulovič, Claireaux, Kusý – Machač, Anděl, Zeman. Rozhodčí Pešina, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna

