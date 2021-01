Další velký hráč v bitvě o Frodla? Trápící se Třinec shání jedničku

Do boje o brankářské eso Dominika Frodla vstoupili vedle Pardubic i třinečtí Oceláři, kteří před play off touží získat jedničku • koláž iSport.cz

Oficiální zprávy z Plzně zní poslední dobou jasně. Odchod brankáře Dominika Frodla? „Ne, teď není na pořadu dne.“ Tři utkání v řadě pro Dominika Pavláta vysvětluje Škodovka tak, že mu chtěli jen dát větší zápřah. Jenže faktem je, že kolem jejich jedničky je velký šrumec, mocní o něj mají velký zájem.

Frodlovi po sezoně končí smlouva, v Plzni určitě nezůstane. To je aktuálně jediná jistá zpráva. Hodně o něj stojí Pardubice, talentovaný gólman je zajímá. Zapadá do jejich plánů o týmu na příští ročník. Ale do hry vstoupil i Třinec. Podle informací iSport.cz mocně touží posílit své brankoviště o silnou jedničku.

Na konci minulé sezony se Ocelářům vymstilo, že chtěli ušetřit na kontraktu pro Petra Kváču. Brankáři dal adekvátní nabídku Liberec a on se v jeho dresu stal jedním z nejvýraznějších gólmanů ligy. Daří se mu, Bílí Tygři v něm mají jedničku na několik let dopředu.

Zato Třinec řeší problém. Nevyhrává. Z prvního místa spadl, aktuálně prohrál čtyřikrát v řadě. Na začátku sezony byl jedničkou Jakub Štěpánek, jenže ten tři body naposledy vychytal 13. prosince. A výrazně mu padají i gólmanská čísla. V posledních třech vystoupeních se jeho úspěšnost zákroků vždycky dostala pod 80 %. Proto je v bráně teď Ondřej Kacetl, kterého původně před sezonou uvolnily Pardubice jako nepotřebného. Do branky se nedostal ani v Kometě, ale zářil v prvoligovém Přerově, takže si ho Třinec přetáhl k sobě.

Ale do play off by chtěl sehnat ještě jednoho gólmana. Jedničkou na jeho seznamu by měl být právě Frodl. V tuhle chvíli záleží hlavně na Plzni, protože ta by brankáře měla uvolnit v rozjeté sezoně jen za vysokou kompenzaci. Na druhou stranu, Pavlát ukázal, že velké zápasy vychytat umí, třeba nedávno si připsal čisté konto právě proti Třinci. Na extraligu připravený je.

Oceláři už dřív přivedli dva Kanaďany do útoku a plánují i další změny. Jednou z uvažovaných variant by mohl být příchod Ralfse Freibergse, kterého k trejdu nabízí Kometa. Lotyšský bek zářil dřív ve Zlíně, ve třech sezonách vždycky posbíral přes 20 bodů. V Brně se mu nedaří, ale Třinec ho dobře zná, protože o něm uvažoval, už před touto sezonou, on dal ovšem přednost jiné nabídce. Odpálí brzy Oceláři velké extraligové nákupy?

