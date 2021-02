ONLINE + VIDEO: Liberec - Hradec 1:0. Hanousek z protiútoku otevírá skóre

V pikantní a velmi důležité bitvě o přímý postup do play off proti sobě hrají hokejisté Liberce a Hradce Králové. Momentálně čtvrtí Bílí Tygři se mohou v předehrávce 43. kola pod Ještědem proti východočeským lvům dostat na třetí místo v tabulce. Mountfield pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky stíhá Severočechy a v případě vítězství by mohl dorovnat dnešního rivala i Plzeň. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.