Pourák je bourák. Útočník Plzně ožil, za leden nasypal již deset gólů

Suchý únor? Ani náhodou. Plzeňský Jakub Pour prožívá gólový hodokvas. Dvakrát se trefil v úterý v Mladé Boleslavi, proti Litvínovu si dal repete. „Těžké utkání, ve druhé třetině jsme je zbytečně pustili do hry. Ale jsme rádi, že jsme to zvládli a vyhráli,“ řekl 21letý útočník. Výsledek 5:4 znamená, že indiáni dál drží tempo v dostihu o elitní čtyřku. A že ani napočtvrté s Litvínovem v této sezoně neprohráli.

Jeho zásahy nebyly ještě ty zlomové či rozdílové. Ale výrazně pomohly nasměrovat Západočechy k vítězství. Pourák je zase bourák. Rok 2021 ho zastihl ve velké pohodě, chytil nový vítr. Celkem nasázel 11 gólů, ovšem deset z nich nastřílel od začátku roku a šest za posledních sedm zápasů.

V duelu s Litvínovem se trefil taky Luboš Rob, který se stejně jako Jakub Pour dlouho střelecky trápil. „Ale pracovali na sobě, makali. Věděli, že góly nedávají, a teď jsou to oni, komu se to daří. Nepřestávají a tohle je pro ně odměna,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Plzeň - Litvínov: Volný Pour na brankovišti bekhendem překonal skákajícího Godlu, 3:1

„Co jsem změnil?“ reagoval Pour. „Je to spíš o trpělivosti. Trénuju stejně a třeba si i přidávám, piluju střelbu. Ale tím, že to tam začalo padat, si člověk samozřejmě věří, stoupne mu sebevědomí. V zakončení se cítím jistější, určitě si víc dovolím. Taky jsem rád za důvěru, kterou dostávám,“ líčil.

Po uzdravení dlouhodobě zraněného Pavla Musila dostal do útoku nového parťáka a skvěle k nim zapadl i Filip Suchý. Bylo vidět, že tahle lajna si sedla, Litvínov dokázali nejvíc přehrávat, šancí měli víc, než na dva góly. Pour si spolupráci nemohl vynachválit. „Oba jsou dobří na puku, jde o to si vyhovět, pomáhat si a tlačit se co nejvíc do brány. Hrálo se mi s nimi skvěle.“

V zápase bohatém na střely a taky fatální chyby Verva po špatné první třetině povstala. Předvedla, že už není jen smyčcovým tělesem, které hraje na krásu. Naučila se dávat i špinavé, vydřené góly vyšťourané ze skrumáží, dorážek a po tečích. I díky jim Litvínov dotáhl dvoubrankový náskok domácích a v závěru se o to snažil podruhé.

Přesto nakonec prohrál s Plzní i čtvrtý vzájemný souboj v této extraligové sezoně. Na jejím ledě nebodoval od října 2016.„Přiznám se, že o téhle sérii jsme nevěděli. Na každý zápas se připravujeme stejně. Snažili jsme se podat co nejlepší výkon, abychom utkání zvládli. To se povedlo a jsme spokojení,“ pokračoval Pour.

Trenér Čihák mluvil o tom, jak byl zápas náročný hlavně psychicky: „Věděli jsme, že musíme bodovat, bezpodmínečně vyhrát, abychom se udrželi nahoře.“ Jeho svěřencům ještě zatrnulo, právě když po Gulašově záseku na 5:3 hosté snížili a chystali se na vyrovnání.

„Ten gól zamrzel, měli jsme to parádně rozehrané. Ve třetí třetině jsme se snažili hrát hlavně do defenzivy, abychom neudělali chybu. Po jejich čtvrtém gólu zbývaly ještě dvě minutky, během nich se může stát cokoli. Odraz, teč a šlo by se do prodloužení. Snažili jsme se to odbojovat a jsme rádi, že jsme to dotáhli,“ uzavřel Jakub Pour.

SESTŘIH: Plzeň - Litvínov 5:4. Přestřelka na západě. Gulaš skóroval dvakrát

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:09. Gulaš, 15:37. Pour, 28:30. Pour, 45:37. Rob, 57:12. Gulaš Hosté: 27:56. F. Lukeš, 29:17. Cibulskis, 38:35. M. Hanzl, 57:47. Jarůšek Sestavy Domácí: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák (A), V. Lang, Jiříček, Kvasnička, Stříteský, Budík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš (C) – Suchý, P. Musil, Pour – Eberle, Kracík (A), Rob – Michnáč, Přikryl, Dočekal. Hosté: Godla (Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Štich (A), Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Jícha, L. Stehlík. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Zíka, Šimánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE