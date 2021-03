ONLINE + VIDEO: Plzeň vede 4:1 v boji o play off. Vítkovice - Liberec 1:3

Základní část nynější sezony Tipsport extraligy je u konce, v posledním 52. kole je však stále o co hrát! Hokejisté Liberce a Plzně na dálku bojují o přímý postup do play off. Bílý Tygři musí jakkoliv uspět ve Vítkovicích, Indiáni potřebují skolit doma Olomouc. O lepší umístění v předkole hraje Kometa proti již jistě sedmým Pardubicím. Hradec Králové a Karlovy Vary si ve vzájemném duelu mohou také ještě polepšit. Sparta jako jistý vítěz dlouhodobé části ročníku přebírá proti Mladé Boleslavi Prezidentský pohár. Třinec chce na závěr ukončit sérii čtyř porážek v řadě proti Českým Budějovicím, které hrají poslední zápas. Stejně tak se loučí i Zlín v souboji s Litvínovem, jenž může přidat sedmou výhru za sebou. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.