Pastrňákův parťák válčí za Boleslav. Jeho cesta do extraligy byla trnitá

Zkušený útočník Jan Stránský z Mladé Boleslavi v utkání play off • Pavel Mazáč / Sport

Parádní choreo pro start play off si připravili fanoušci Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

V Havířově vyrůstal s Davidem Pastrňákem. Znají se odmala, za místní klub spolu odehráli spoustu let v mládeži. Pak se jejich cesty rozdělily. Zatímco z Pastrňáka se stala jedna z největších světových hvězd, Jakub Kotala se dlouho potloukal v první lize. Až v aktuální sezoně přišla první větší šance, prosadil se v kádru Mladé Boleslavi. Po zranění Mária Luntera dostal příležitost v prvním útoku a ve čtvrtek vymyslel rozhodující akci v prvním duelu čtvrtfinále proti Pardubicím (2:0).

Když přijde před mikrofon, skoro byste si ho s Davidem Pastrňákem spletli. Delší háro, mluva téměř totožná. Slavný „Pasta“ to ale není, tohle je jeho velký kamarád z dětství Jakub Kotala. „V kontaktu jsme teď velmi málo. Poslední dobou jsme se ani nebavili. Takže ani nevím, jak se má,“ říká o slavném kamarádovi.

Kotalova cesta do extraligy byla trnitá. Z Havířova se už v 17 letech vydal do Mladé Boleslavi, kde zářil v juniorce. Dostal i čuchnout v áčku, ale po třech sezonách se pakoval zase zpátky domů. Po dalších čtyřech ročnících přišel zase přesun do města škodovek.

V úvodu ročníku se nicméně Kotala nevešel do sestavy, na střídavé starty si tak odskakoval zase, kam jinam, než do Havířova. V 11 duelech v Chance lize nasypal osm gólů. Solidní počin ho katapultoval zase přes celou republiku.

„Ze začátku měl trochu problémy. Chceme hrát bruslivý hokej, Kety se do toho postupem sezony dostal. Zvykl si na tempo extraligy a teď je pro nás strašně důležitej. Hraje v první přesilovce, je tam na bráně, kde se ohromně zlepšil. Jsme rádi, že se nám před sezonou povedl takový kup,“ těší trenéra Pavla Pateru.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 2:0. Bruslaři slaví první výhru v sérii, Růžička neinkasoval

Jeho čas na ledě šel postupem sezony nahoru, od začátku února nastupuje v prvním útoku vedle Davida Šťastného a Adama Zbořila. V 25 zápasech v základní části stihl nasbírat devět bodů (3+6). „Jsem rád, že jsem se tady usadil a trenéři mi věří, dávají mi šanci vedle Šťávy a Zboři,“ těší ho současná pozice.

Ve čtvrtečním prvním duelu čtvrtfinále proti Pardubicím asistoval u klíčového gólu, v přesilové hře našel před brankou Zbořila, který otevřel skóre. Mladá Boleslav nakonec úvodní zápas zvládla a po výhře 2:0 se dostala do vedení v sérii.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE