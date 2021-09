Ocel potažená kůží umí dávat góly! Jak „Bobby“ Jank bavil v derby

Zápas spěl k pardubické oslavě. Pardubice vedly 2:0, dvě třetiny byly herně dominantní, měly šance, které zahazovaly. Tak ještě jedna fáze a zacválat si hezky domů a udělat mejdan? Omyl, nakonec je Hradec uštval, rozjezdil a skóre otočil na 5:2. Tenhle výpadek Dynamo bolí. Nebyl v sezoně první, často je jeho hokej z ničeho nic až příliš syrový.

„Jestli jsme naposledy s Budějovicemi předvedli nějaký konstantní výkon? Tak vyjma prvního zápasu s Plzní už asi ne. Každý náš zápas je jak na houpačce, jsme schopni dát šest gólů v Litvínově za třetinu, ale v té samé jim dáme čtyři gólové situace, kdy nás zachraňuje gólman. To není možný,“ čílil se útočník Patrik Poulíček.

Celkově byste ale za zápas dávali deset hvězdiček na každou stranu, oběma za tři body! Když sledujete zápas, kde týmy létají, chtějí vyhrát, urvat zápas za každou cenu? Odměna pro oči. Vlastně se body dělit možná i mohly, stačil detail. Rána Roberta Říčky ťukla o tyčku a vyletěla ven. Za pár sekund Bohumil Jank zvýšil na 4:2 pro Mountfield, hotovo.

Mimochodem, tenhle defenzivní kolos dal gól z brejku. Ujel do něj v zápase už podruhé, Hradec o aktivitě nemluví, koná. „Se mnou tam jel ještě Ahti (Oksanen), chvilku jsem přemýšlel, že budu nahrávat. Ale já mám ty ruce... No, ocel potažená kůží. Radši jsem nepřihrával, hodil puk na bránu. Říkal jsem si, že se to odrazí od betonu a Ahti to bude mít na dorážku,“ vykládal Jank. Dopadlo to pro něj lépe, než plánoval, dal rovnou gól.

Mountfield HK - Pardubice: Rychlý obrat Hradce dokonal Kelly Klíma, 3:2

Svalovec, který hlavně čistí prostor kolem brány, hrál skvělý zápas. Až nečekaně přidal defenzivní nadstavbu. Takže už ne Boby Jank, ale Bobby Orr? „Tak to je trochu jiná legenda,“ rozchechtal se obrovitý bek. „On byl pan hráč, pan obránce, kdybych měl aspoň z pěti procent ruce jako on, byl bych rád,“ doplnil. Jeho aktivitu pak vysvětloval hradecký asistent Ladislav Čihák: „Pramení to z toho, že chceme, aby kluci neustupovali. Bohouš přihrávku dobře přečetl a ujel dva na jednoho. Přeju mu, že dá gól v takovém zápase, je defenzivní hráč, který si plní svoji roli na sto procent. Ale od pondělí už ho zase stimulujeme na to, že bude hrát defenzivu,“ usmál se i on.

Zato na Pardubické straně je víc mračení. Dynamo má po sedmi zápasech 4 výhry, což není tragédie. Ale zápasy si komplikuje často svými výpadky. Plus nejsou produktivní Anthony Camara, Robert Kousal ani Adam Musil, což je problém. „V Hradci nám fungovaly dva útoky a dva moc ne. Je těžké, když se neudržíme na kotouči a pak se to na beky valí a valí. Musíme si promluvit hlavně se třetím útokem, měl by táhnout, dávat góly. Jenže to tak není,“ štvalo trenéra Richarda Krále. Tím mířil na Camaru s Kousalem.

V Hradci si zatím mohou užívat, jak jim šlape jejich cizinecká legie. Body sbírají beci McCormack, Blain, září i útočník Perret. „Všichni ti noví hráči suprově zapadli do týmu, nejsou to žádný... Jak bych to řekl slušně. Vypípáte si to pak, ale nejsou to žádný čur..., ale hodný klucí, pracovitý,“ trefně popsal i s jihočeským „klucí“ své parťáky Jank. V tuhle chvíli je Hradec na druhém místě, což je nadplán. Na druhou stranu, bubákem pro ně musí být první dvě třetiny. Tam sice hodně jezdil, ale nic z toho.

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 5:2. Skvělý obrat, Dynamo selhalo ve třetí třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:29. Perret, 45:28. Blain, 45:43. Kelly Klíma, 52:25. Jank, 59:12. Lalancette Hosté: 24:57. Poulíček, 35:26. Cienciala Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Kelly Klíma, Lev (A), Orsava – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Lamper. Hosté: Klouček (Frodl) – Robertson, Košťálek, Mikuš, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Lederer, Rožánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 334 diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE