ONLINE + VIDEO: Liberec znovu zvýšil náskok. Sparta - Motor 2:0

Dohrávka 55. kola hokejové extraligy mezi Spartou a Českými Budějovicemi nabídne od 18:30 přímý souboj týmů, které se snaží probít do první čtveřice, z níž vede po základní části cesta rovnou do čtvrtfinále play off. Dohrávkou bude i souboj pod Ještědem, v němž o půl hodiny dříve Liberec zahájí duel s Karlovými Vary. Zápas na severu Čech zkompletuje 48. kolo.

Dnešní zápas v Praze bude prvním ze dvou, které Sparťané zařadili do již tradiční akce Sparta vzdává hold. Letos se uskuteční potřinácté a za celou dobu trvání projektu bylo vybráno přes 3,1 milionu korun. Druhý duel spadající do této akce je páteční domácí souboj s Olomouci. Domácí nastoupí do utkání ve speciálních maskáčových dresech, které půjdou následně do dražby.

Liberecké Bílé Tygry čeká proti Karlovým Varům druhý zápas ve dvou dnech. V úterý prohráli 1:2 v Pardubicích.

Góly Domácí: 10:46. J. Vlach, 12:33. Filippi, 30:13. A. Najman, 54:13. Filippi Hosté: 25:35. Průžek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Svoboda, Lhotský Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 3019 diváků

Góly Domácí: 09:06. R. Horák, 10:51. M. Řepík Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), M. Jandus, Jurčina, Moravčík, Mikliš – Tomášek, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – M. Forman, Vitouch, Z. Doležal – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Strmeň (Maleček) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – Holec, Pech (A), Vondrka (C) – J. Ondráček, Koláček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, J. Novotný, D. Voženílek. Rozhodčí Šindel, Hradil – Kajínek, Lučan Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

