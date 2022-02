ONLINE: Sparta smetla Tygry 5:2 a je blízko čtyřce, Plzeň - Kladno 4:0

V nabitém nedělním programu hokejové Tipsport extraligy se hraje hned několik důležitých bitev. Sparta na svém ledě hladce porazila Liberec 5:2 a po třetí výhře v řadě je stále ve hře o přímý postup do čtvrtfinále. Třinec zaváhal v boji o první místo v Olomouci, kde prohrál 0:3. Litvínov po třech výhrách v řadě se pokouší vyzrát i na Vítkovice. Na hřišti trápící se Mladé Boleslavi se představuje poslední Zlín, který už dnes může mít jistý sestup do první ligy. Pád Beranů může zajistit Kladno, když v Plzni vybojuje minimálně bod. České Budějovice stále hrající o přímý postup do čtvrtfinále hostí Karlovy Vary. Hradec Králové se proti Kometě na dálku přetahuje s Oceláři o prvenství. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání na iSport.cz.