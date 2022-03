ONLINE: Kladno do baráže! Sparta ve čtvrtfinále. Dynamo - Třinec 2:2

Naděje na vyklouznutí vyhasla. Kladenští hokejisté v předposledním 59. kole prohráli v Brně 0:3 a kvůli výši ztrátě na Karlovy Vary už mají jisté, že si o setrvání v extralize zahrají v dubnové baráži. Naopak jistotu přímého postupu do čtvrtfinále play off si po šesté výhře za sebou zajistila Sparta. Doma porazila Zlín 3:1 a i díky 30. gólu útočníka Filipa Chlapíka se udrží na třetím místě. Karlovy Vary zvítězily v západočeském derby 3:1 s Plzní a v posledním kole si zahraje o postup do předkola s Litvínovem, který prohrál 2:3 s Olomoucí. Hradec Králové po zajištění zisku Prezidentského poháru prohrál 1:3 ve Vítkovicích. České Budějovice s Libercem se ve vzájemném souboji pokouší zřejmě naposledy zabojovat o elitní čtyřku. Utrápené Pardubice bojují proti Třinci o ukončení série osmi proher v řadě. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.