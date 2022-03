Král o důvěře vedení i krizi: Odchody, zranění, uspokojení... Co tlak?

Od začátku sezony je jasno. Medaile! Takhle mají Pardubice nastavené limity. „Tady se moc neodpouští žádná porážka, jsme zvyklí hrát pod tlakem,“ říká trenér Richard Král. Ví, co se od jeho týmu čeká, sezona by měla ve městě trvat určitě do dubna. První mise? Převalit se přes Karlovy Vary, to je úkol číslo jedna, minulost se maže. Rozpadlou sestavu kouč slepil zpátky, série porážek je pryč.

Na konci základní části zapadly Pardubice do pekla. Prohrávaly, prohrávaly a prohrávaly. Osmkrát v řadě, což je nakonec stálo i pozici v první čtyřce, a dnes musí do předkola proti Karlovým Varům. „Nemá cenu se babrat, co by bylo, kdyby. Skončili jsme pátí, jdeme na to,“ říká kouč Richard Král. Černou sérii ukončil jeho tým v posledním kole ve Zlíně, v předkole má roli favorita.

Jaká je po hodně těžkém závěru základní části v Pardubicích nálada?

„Doufám, že bojovná. Nakonec se nám aspoň jeden zápas podařilo vyhrát a už i dvě utkání před tím byla z naší strany velice slušná. Věřím, že to bude dobré.“

Přes sezonu vás často trápila výkonnostní vlnovka. Málokdy tým šlapal celý, navíc se střídala období, která byla velmi dobrá a pak zase rychle velmi špatná. Tyhle výpadky vás neděsí?

„Ale já bych neřekl, že by to bylo hodně dobré, nebo hodně špatné. Tři čtvrtě sezony jsme se drželi v první trojce. Když si vezmu jakékoliv statistiky, defenzivu, střely ze slotu, byli jsme mezi nejlepšími týmy extraligy. Takže bych neřekl, že jsme měli nějak hrozné věci.“

Myslím ty výpadky, kdy se funkční celek klidně na jeden až dva zápasy rozpadne. Chytit takovou vlnu v play off by byl problém, ne?

„Jasně. Ale zase když se podíváte na výsledky ostatních týmů, taky to tam vidíte. Je obrovský rozdíl, jestli jste komplet, nebo vám chybí několik hráčů. Ohromně nás samozřejmě mrzí poslední čtvrtina, ta špatná byla. Nepovedla se nám.“

Před sezonou jsme se bavili, že budete mít tři hodně silné formace, které mohou rozhodovat zápasy. Jenže Roman měl snad nejhorší sezonu kariéry, Paulovič se v posledních 23 zápasech trefil jednou, Camara se před play off odmlčel, Blümel je zraněný. Jsou to velké starosti?

„Nabalovalo se to na sebe od Nového roku. Nejdřív odešel Nakládal, pak se během měsíce zranili Hrádek, Kolář a Roberstson, čtyři beci ze šesti stabilních vypadli. Potom byl na měsíc mimo Říčka, před olympiádou odjel Blümel, no a Camara od konce ledna nepřispěl s žádným kanadským bodem. Navíc u něj se přidala zranění a tresty. Nemáme zase tak široký a silný kádr, který by všechny tyhle ztráty nahradil. Je znát, když nemáte čtyři beky a tři útočníky najednou. Navíc do toho skočilo Vrchlabí, které bojovalo o záchranu, od února mělo prioritu, takže kluci, kteří by byli třeba tady, hráli tam.“

Tím pádem jste šířku kádru trochu podcenili?

„Trochu asi ano. Pak bylo těžké všechno nastartovat, faktorů bylo ale víc. Když si to vyhodnotíme zpětně, dostavilo se i určité uspokojení, náskok na páté místo jsme měli velký. Hodně těžko jsme se startovali. Ale teď sestavu už nějakým stylem poskládanou máme. Postavíme to nejsilnější, co máme a půjdeme vyhrát.“

Budete favoritem, na což jsou Pardubice zvyklé asi celou sezonu. Tím pádem se dá čekat, že hráče by tlak rozhodit neměl?

„Tady se moc neodpouští žádná porážka, jsme zvyklí hrát pod tlakem. Tohle by neměl být problém.“

Bylo posledních devět zápasů nejtěžší érou ve vaší trenérské kariéře?

„Zkoušeli jsme všechno možné, jak porážky zlomit. Byly tam fakt špatné zápasy, hlavně Budějovice (1:7), to nám vůbec nevzala hlava. Většinou to byly porážky o gól, tak zase není moc být z čeho zkroušený, věřím, že to bude dobré.“

Ale když se v Pardubicích neodpouští žádná porážka...

„Jasně, to bylo těžké, všichni jsme měli v hlavách, že výsledky dobré nejsou. Ani my trenéři jsme nevěděli, jestli tady budeme, nebo ne. Snažíme se s celým realizačním týmem taky dělat maximum, chceme, aby všechno šlapalo.“

Od majitele Dědka jste nakonec dostali důvěru i při sérii porážek, přitom v krizi je vždycky nejsnazší recept vyhodit trenéra. To se nestalo, takže důkaz, že vám vedení opravdu věří?

„Ano, tohle řešení je na stole vždycky, v každém klubu. Když se nedaří, končí trenéři. Ale za ten rok a půl jsme tady měli slušné výsledky, tak to nakonec dopadlo, že jsme dostali možnost pracovat dál. Jsme samozřejmě rádi.“

Věříte sám té replice, jak v play off začíná všechno nanovo a co bylo, se maže?

„Věřím, všichni jsme to taky poznali i v našich kariérách. Přijde jeden zápas a najednou se něco zlomí úplně jinam. V historii taky najdete hodně příkladů, Dejv Havíř (asistent) vyhrál titul s Plzní, když prohráli třináct z posledních patnácti zápasů základní části. Play off je o velkých příbězích.“

Připomínal ho v kabině?

„Taky, hledáte všechny věci a souvislosti, ať nepropadáte panice, že je všechno špatně. Nebo tady jsme taky šli do finále v roce 1994, když jsme byli na začátku sezony poslední. Tím jen chci říct, že i z předkola se dá udělat úspěch.“

