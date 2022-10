ONLINE: Dynamo smetlo Motor 6:1, bitva na Hané. Litvínov - Hradec 2:2

Divočina v O2 areně pro Energii

Pražané hrající ve stejné sestavě jako v pátek proti Pardubicím měli v rozmezí čtvrté a páté minuty hned několik slibných šancí, Habala v karlovarské brance ale překonat nedokázali. Kováře na druhé straně prověřil ve 13. minutě z brejku Redlich, ani on ale nedokázal otevřít skóre.

Bezbrankový stav se změnil až v 15. minutě, kdy více prostoru na ledě při hře čtyři na čtyři využili Kaše s Němečkem a domácí po zakončení sparťanského beka do prázdné branky vedli.

Němeček si tak vynahradil situaci z poloviny první třetiny, kdy se jeho střela otřela o brankovou konstrukci. Těsně před odchodem do kabin byl v přesilovce blízko druhého gólu Přibyl, ale přestřelil.

Ve druhé třetině dokázali Západočeši v rozmezí 60 sekund stav zápasu otočit. Nejprve sice sehráli bídně úvodní početní výhodu, ve druhé ale překonal Kováře tečí Beránek. O minutu později poté skončila v brance Sparty střela Havlína.

Pražané po dvou inkasovaných gólech přidali a zásluhou kapitána Řepíka se jim podařilo srovnat. Ve třetí části se ale Energie opět dostala do vedení. Beránek při Jandusově vyloučení ještě zakončit nedokázal, ve 46. minutě ale zůstal před Kovářem volný Černoch a proti svému bývalému klubu nezaváhal.

Sparta poté přežila další oslabení a bezprostředně po jeho skončení udeřila. I s Formanem vracejícím se z trestné lavice se dostala do přečíslení tři na jednoho a Němeček svým druhým gólem v zápase srovnal. Defenzivní hra domácích měla ale dnes k dokonalosti daleko a Rachůnek v 54. minutě opět vrátil hostům vedení.

První výhru v základní hrací době na Spartě po deseti letech ale Karlovy Vary neudržely. Při power play domácích srovnal Krejčík. Zásluhou Koblasy, jenž duel rozhodl v prodloužení, ale nakonec získaly alespoň dva body.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Sparta): „Od začátku zápasu, i když jsme vedli 1:0, tak to nebylo ono. Vary hrály výborně, výborně bruslily a my jsme nebyli my. Sice jsme se několikrát vrátili do zápasu, ale Vary nám vždy odskočily. Jsme rádi, že jsme v power play vyrovnali, ale myslím si, že hosté získali dva body zaslouženě. Šli si za tím více než my. Nehráli jsme poctivou hru, kterou bychom si představovali a Vary nás potrestaly.“

Jakub Grof (Karlovy Vary): „Jsme samozřejmě spokojeni. Za prvé s bodovým ziskem, který mohl být za tři body, ale jsme spokojeni i s tím, že jsme uhráli dva (body). Jsou to pro nás hrozně důležité body. Teď jsme ztratili dva dobře rozehrané zápasy a ještě nám dva odpadly, což byl trošku problém. Tým nebyl v tempu, v jakém měl být. Dnes jsme se ale nachystali výborně a možná jsme využili toho, že Sparta měla v pátek těžký zápas. Podle mého jsme předvedli zajímavý výkon, který byl ohodnocený dvěma body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:20. Němeček, 31:20. Řepík, 50:59. Němeček, 59:29. Krejčík Hosté: 25:34. O. Beránek, 26:34. Havlín, 45:02. Černoch, 53:22. Rachůnek, 62:05. Koblasa Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Graňák, Krejčík, Polášek (A), Mikliš, Němeček, Jandus, Jurčina – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – Safin, Tomášek, Kaše – D. Simon, G. Thorell, E. Thorell – Forman, Vitouch, Přibyl. Hosté: Habal (Lukeš) – Bartejs, Plutnar (A), Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Redlich – Jiskra, Vondráček (C). Rozhodčí Šír, Sýkora – Svoboda, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7 345 diváků

Marná snaha Rytířů, zářil kapitán Bruslařů

Úvodní dějství bylo tak trochu hrou kočky s myší a Kladenští mohli být rádi, že po jeho skončení měli pouze jednobrankové manko. Domácí nápor otupil v šesté minutě faulem Stříteský, přesilovku hostů ale zkrátil Dotchinův prohřešek, byť se zdálo, že domácího hráče poslal místo něho nechtěně k zemi jeden z rozhodčích. Pouhé dvě sekundy před vypršením trestu kanadského beka otevřel skóre Kousal.

Nedlouho poté měli Bruslaři ideální možnost k navýšení náskoku, když hráli 45 sekund přesilovku pět na tři. Hosty však držel nad vodou výborně chytající Brízgala a když už byl v pokračující klasické přesilovce překonaný, zastoupila ho branková konstrukce, na níž zazvonil tečující Lunter. Brízgala si jen za první dvacetiminutovku připsal hned 19 úspěšných zásahů, jeho protějšek Novotný čtyři.

Ve 25. minutě mohlo být zčistajasna vyrovnáno, když Procházka obral v blízkosti domácí branky o kotouč Jeřábka, ale Novotný spoluhráčovu chybu napravil dobrým zákrokem. Před polovinou utkání dostal do ideálního prostoru nabito Fořt a nezaváhal - 2:0. Právě autor gólu pak ve 35. minutě ujel spolu s Lunterem v oslabení do přečíslení dvou na jednoho, oba se dostali do velkých šancí k zakončení, ale Brízgala si vysloužil potlesk kladenských fanoušků.

Přestože Kladenští pokračovali i ve třetím dějství ve zlepšeném výkonu, žádné ovoce jim to nepřineslo. A když se ve 45. minutě prosadil Kantner, bylo zřejmé, že s jeho gólem prakticky definitivně uhasly i jakékoliv naděje Rytířů na zvrat. V závěru vše potvrdil gólem do prázdné branky Stránský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:55. P. Kousal, 28:19. Fořt, 44:46. Kantner, 59:48. J. Stránský Hosté: Sestavy Domácí: Novotný (Stuchlík) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Kotala, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Eberle. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Kehar, Cibulskis, Veber, Babka – Procházka, Plekanec (C), Kubík – Klepiš, Brodecki, Beran – Zikmund (A), Filip, Melka – Indrák, Bláha. Rozhodčí Pražák, Pilný – Frodl, Kajínek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Vyrovnanou bitvu rozhodl až Koblížek

Začátek vyšel lépe hostům a vyloučení Blomstranda potrestal ve třetí minutě přesnou střelou z levého kruhu Holík. O pouhých 37 vteřin později ovšem z první vážnější akce domácích vyrovnal pokusem z otočky Mertl na 1:1.

Aktivnější Kometa přesto díky další početní výhodě pokračovala v náporu, gólman Svoboda si ale poradil s dorážkou nekrytého Fleka a z přečíslení dvou na jednoho ho po vybídnutí Šalého trefil Holland. Naopak během první přesilovky Indiánů necelé tři minuty před první pauzou dokonal obrat ranou bez přípravy pod horní tyčku Rekonen.

V úvodu prostřední části se akce přelévaly na obě strany dlouho bez šancí. Až ve 29. minutě potrestal faul Schleisse vyrovnáním na 2:2 Vincour, když zužitkoval ideální Horkého nabídku před odkrytou branku.

Ve svižném tempu se na další vzruch čekalo až do 37. minuty, kdy po chytré Holíkově zadovce vrátil hostům vedení pohodlnou trefou Flek. Uběhlo však pouze 62 vteřin a po vyhraném buly dorazil střelu Baránka do sítě na 3:3 Hrabík.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili aktivněji domácí. Průnik Adamce i Mertlovu dorážku ovšem gólman Čiliak přestál a na druhé straně v dobré pozici Koblížek vypálil nad. Iniciativu následně znovu převzali Indiáni.

Pokus Schleisse z pravého kruhu ovšem Čiliak v 54. minutě vyrazil a pomohl svému týmu přečkat i vyloučení Formana. V nastaveném čase rozhodl o bonusovém bodu pro Kometu Koblížek, který se prosadil po krásné individuální akci.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetinu jsme sice vyhráli 2:1, ale z naší strany to nebylo dobré. Bohužel jsme byli dvakrát na začátku vyloučeni, přestože jsme se chtěli faulů vyvarovat. Od druhé třetiny se to malinko zlepšilo. Pořád ale děláme stejné chyby. Neustále si musíme opakovat systém, který hrajeme. Kluci jsou rozlítaní a dáváme tím soupeři spoustu prostoru. Podařilo se nám naštěstí gólem na 3:3 zareagovat na obrat Komety. Třetí třetina byla vabank. Bohužel jsme nevyužili přesilovku tři minuty před koncem a prodloužení už je loterie.“

Martin Pešout (Kometa): „Měli jsme v nohách těžký zápas z Hradce. Přijeli jsme s tím, že chceme zamezit tlaku domácích v první třetině. Chtěli jsme být naopak aktivní a rozjezdit tím dnešní cestu. Paradoxně jsme jí prohráli, přestože jsme hráli výborně. Domácí byli produktivní a potrestali nás dvěma situacemi, které pro nás byly nešťastné. Ve druhé třetině jsme se trochu uklidnili a zápas otočili. Ve třetí třetině to byl taktický boj. Nikdo nechtěl prohrát a bylo to nervózní. Se štěstím jsme ulehali přesilovku domácích a v prodloužení jsme byli šťastnější. Jsme rádi, že si vezeme dva body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:37. Mertl, 17:03. Rekonen, 37:06. Hrabík Hosté: 03:00. Holík, 28:25. Zaťovič, 36:04. Flek, 62:47. Koblížek Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Zámorský, Baránek, Kvasnička, Budík, Vitaloš – Kodýtek (A), Schleiss (C), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Meyer, Mertl (A), Adamec – Lang, Malát, Sedlák. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas, Fajmon – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Sallinen (C), Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Pardubice - České Budějovice 6:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:30. R. Kousal, 27:09. Paulovič, 28:40. T. Dvořák, 40:43. Zohorna, 45:21. Radil, 53:05. Poulíček Hosté: 01:42. Hovorka Sestavy Domácí: Will (Frodl) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála – Radil, Zohorna, R. Kousal – Cienciala, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček, Koffer – Matýs, Rákos, Urban – Rouha. Hosté: Hrachovina (29. Strmeň) – Vráblík, Štencel, Hovorka, Marcel, Kachyňa, Bindulis, Šedivý – Gulaš, Pech, Dzierkals – Valský, Hanzl, Strnad – Tomeček, Toman, Doležal – Karabáček, Koláček, Přikryl. Rozhodčí Jan Hribik, Tomáš Horák – David Klouček, Milan Kis Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 8061 diváků

Třinec - Liberec 3:4p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:11. Daňo, 20:30. M. Růžička, 54:25. Roman Hosté: 17:52. Vlach, 35:17. Faško-Rudáš, 40:28. Frolík, 61:21. Melancon Sestavy Domácí: Mazanec (Daneček) – J. Jeřábek, M. Doudera, Adámek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička (C), Marcinko (A), Voženílek – Hrehorčák, Roman, Nestrašil – Svačina, Hudáček, Daňo – Kurovský, Dravecký (A), Chmielewski – Doktor. Hosté: Neužil (Kváča) – Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandić – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Flynn – Rychlovský, A. Najman, Vlach – Šír, Jelínek (A), Čederle. Rozhodčí Hradil, Kika – Hlavatý, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 642 diváků

Olomouc - Vítkovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:02. Klimek, 22:18. Bambula, 38:23. Ondrušek, 57:04. Orsava Hosté: 26:17. Bukarts, 35:34. Lakatoš, 46:53. Bukarts, 53:56. Krieger Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Dujsík, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava (A) – Klimek, Nahodil, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kusko, Anděl, Strapáč. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), Prčík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Kalus, Marosz, Lakatoš (C) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Dej – Lednický, Chlán, Maciaś. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Zbyněk Kubičík – Vít Lederer, Vladimír Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Litvínov - Mountfield HK

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:14. Kudrna, 43:02. Kudrna Hosté: 15:19. Okuliar, 30:15. Smoleňák Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Jaks, Strejček, Wesley, Zile, Freibergs, Demel (A), Šalda – Zdráhal (A), Estephan, Kudrna – Š. Stránský, Sukeľ, Chalupa – Hlava, Gut, Straka (C) – Fronk, Berka, Zygmunt. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Nedomlel, Blain (A), Kalina, McCormack, Jank, Čáp, Piegl – Zachar, Lalancette, Veselý – Smoleňák (C), Cingel, Lev (A) – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Petr Úlehla, Jakub Šindel – Miroslav Lhotský, Stanislav Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov