Konec hry o trůny, Varaďa míří do Sparty! Za asistenta chtěl Eliáše, ale...

Sparťanská verze Hry o trůny dospěla ke konci. Dva dny před návratem na extraligovou šichtu ještě neměl tým podepsaného nového trenéra, ale v kabině už bylo v pondělí oznámeno, že to bude Václav Varaďa. Něco podobného mužstvo slyšelo i minulý týden. S tím, že se vrátí Miloslav Hořava se švédským asistentem. Z toho však sešlo. Spartu nakonec převezme Varaďa. Jeho příchod by mohl být oznámen nejpozději během úterý.

Na středeční utkání se Václav Varaďa vrátí do Třince, s nímž získal tři mistrovské tituly po sobě. Ovšem už jako trenér pražské Sparty, která s Oceláři prohrála poslední finále. Coby asistenta si přivede Aleše Krátošku, naposledy generálního manažera druholigového Tábora, který Varaďu doprovázel už v Třinci a u české dvacítky. S ním se doplňoval rovněž Patrik Eliáš.

„Třeba se uvidíme na Spartě,“ utrousil bezděky při setkání už předminulý týden, kdy Varaďovo jméno poprvé vyplavalo v souvislosti se Spartou, ale kdy nebylo jasné zhola nic. Pozice dalšího asistenta byla podle zdrojů Sportu dál v jednání. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a kapitán reprezentace na ZOH ve Vancouveru má pořád vazby na New Jersey Devils, kde s ním byl Varaďa nedávno na stáži. Vypomáhal by ale spíš jako konzultant a dovednostní kouč. Asistentem se může stát někdo další, třeba z lidí, kteří Spartou prošli.

Od odvolání Pavla Patery a Patrika Martince uplynulo jedenáct dní. „Trenéry jmenujeme brzy,“ sliboval záhy po rozluce klub ústy sportovního manažera Jaroslava Hlinky. Přestože se od té doby dělo dost věcí, Sparta za celou dobu nevydala žádnou informaci, jak se věci mají. Místo bílého obláčku bylo prd, tréninky probíhaly s vyloučením médií. Kdyby tam už byl Varaďa v masce Hlinky, který je vedl, nikdo si toho nevšimne.

V posledním utkání před reprezentační pauzou doma proti Pardubicím vedli Spartu právě Hlinka, sportovní ředitel Petr Ton a trenér dorostu a bývalý bek František Ptáček. Varaďovo jméno se ocitlo v osudí ještě před změnou na sparťanské střídačce. Záhy se vynořila varianta s Hořavou a Josefem Jandačem, který se návratu vzpíral, přesto se na této hře podílel. Po Václavu Prospalovi a Švédovi Hansi Wallsonovi se proslýchalo o Jiřím Kalousovi.

S Varaďou se nejprve coby s hráčem a později asistentem potkal v Třinci, kde kotvil jako hlavní kouč něco přes dvě sezony. S Jandačem se zná ještě déle a líp. Už od studií, pracovali spolu v extralize i u reprezentace. Poté, co na jaře Kalous skončil v Kometě, stal se manažerem mládežnických reprezentací na hokejovém svazu. Nicméně spekuluje se, že nástupem nového vedení Českého hokeje by mohl ve funkci skončit, a to po mistrovství světa dvacetiletých na přelomu roku, kam jede coby asistent Radima Rulíka.

Vypadalo to někdy jako taktický souboj o čas, která z variant převládne. Varaďa s Třincem za pět let neskončil horší než druhý, na jaře ho opouštěl po vítězném hattricku. Ale množství různých pochybností, zákulisních výtek i obav, co všechno by chtěl změnit, svědčí o tom, že ne všichni ve Spartě ho vítají. A aby tým vedli Varaďa s Hořavou společně, zřejmě taky nešlo.

Žádal tříletou smlouvu. „Vzal méně peněz než v Třinci a o polovinu méně, než nabízel Bern,“ říká jeho agent Jiří Poner. Ale naprosto zásadní pro Varaďu bylo především jasné vymezení kompetencí. Nedá se předpokládat, že by se kromě koučování chtěl zhostit i manažerských povinností. Jeho předchůdci Patera s Martincem však nerozhodovali zdaleka o všem, o čem měli. Jednu dobu chtěli vyskočit sami. Dřív, než je cesta z kleští neustálých kompromisů a ústupků vůči zásahům odjinud stejně dovedla až k jejich vyhoštění.

Další důležitou věcí pro Varaďu bylo, že si přál zůstat v českém hokeji a chce být co nejblíž rodině. Měl několik nabídek ze zahraničí. Jakmile si nechal utéct Lausanne, nevzal ani Bern, byť za větší peníze než ve Spartě. Možná na tohle se taky hrálo, že nevydrží. Jenže Varaďovou prioritou zůstalo dohodnout se ve Spartě. A nejvyšší vedení si ho přálo. Pro klub není jen řešením pro zbytek sezony. Je trenérský šampion a má nejvyšší ambice. Něčeho už dosáhl, ale stejně tak ještě hodlá dosáhnout.

