ONLINE: Kladno - Plzeň 2:3. Jágr dal gól! Sparta vede 3:2 nad Motorem

Extraligový trůn zůstává na východě Čech. Hokejisté Pardubic v 34. kole Tipsport extraligy po obratu porazili Vítkovice 3:2 v prodloužení a udrželi vedení v přímé bitvě o první místo. Karlovy Vary skolily Mladou Boleslav 4:1. Kladenští Rytíři, kteří nastupují v retro dresech z 90. let, se mohou odrazit ze dna v duelu s Plzní. Trápící se Kometa nasazuje proti Litvínovu čerstvou posilu v podobě útočníka Kristiána Pospíšila. Olomouc hraje v Liberci. Hradec Králové čelí Třinci. Od 18:30 se Sparta po návratu ze Švýcarska pouští do zápasu s Českými Budějovicemi. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.

Sedlák první trefou pomohl k obratu

Šlágr kola vyzněl v úvodní dvacetiminutovce zcela jasně. Vítkovice se dostaly rychle do vedení a Půček už v šesté minutě přetavil ideální Dejovu pobídku zblízka v první gól.

Domácí byli nadále o krok vpředu, byli živější, důslednější a aktivnější. Po Bukartsově manévru před brankou do prázdné klece doklepl v 15. minutě puk Krenželok a s hosty to klidně mohlo být ještě horší, ale další velkou šanci Půčka zmařil Will.

Druhá třetina už byla ze strany Východočechů o něčem jiném. Ještě přečkali úvodní možnost Fridricha, ale pak je nastartovala trefa Musila, jenž švihem od modré čáry ve 24. minutě zaznamenal svou první branku v sezoně.

Pardubice se pak výrazně zlepšily a přebraly otěže utkání do svých rukou. Vyústěním bylo vyrovnání Sedláka, který obdržel ideální přihrávku mezi kruhy a ve čtvrtém utkání po návratu z NHL zapsal bombou pod horní tyč svůj první extraligový gól vůbec.

Vítkovice mohly na přelomu druhého a třetího dějství opět posunout vedení na svou stranu během čtyřminutové přesilovky, ale i kanonýr Mueller se ve velké příležitosti zmýlil a přestřelil. Domácí ale v početní výhodě znovu získali půdu pod nohama a měli další šanci, kterou nevyužil Koch. Poslední minuty třetí části, která se nesla v nejopatrnějším duchu, patřily spíše hostům a po přečíslení mohl stav obrátit Cienciala, také však selhal.

Hned zkraje prodloužení měl vítěznou trefu na holi Grman, ale minul. A tak v 64. minutě prolétl po pravém křídle Hyka, natlačil se přes Muellera před Stezku, kterého pak překonal střelou mezi nohy.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:26. R. Půček, 14:44. L. Krenželok Hosté: 23:29. D. Musil, 35:25. L. Sedlák, 63:59. Hyka Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Berisha, Krieger, Mueller (A) – Bukarts, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Fridrich, Chlán, Bernovský – R. Půček, Dej, Lednický. Hosté: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kubíček – Říčka, Zohorna (A), R. Kousal (A) – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – T. Zeman, Poulíček (C), Vondráček – Štetka, A. Musil, Herčík. Rozhodčí Šír, Hribík – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 809 diváků

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:1

Podrobnosti připravujeme.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:1. Koblasa zajistil Energii druhou výhru v řadě Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:42. O. Beránek, 25:36. Koblasa, 37:54. Koffer, 53:30. Hladonik Hosté: 26:19. Kantner Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Rulík, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rohan – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, O. Beránek. Hosté: Krošelj (Novotný) – Jánošík, Pláněk (A), Pýcha, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Söderlund, Lantoši, Šťastný – Šmerha, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – M. Beránek, Bičevskis, Kantner. Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2209 diváků

Kladno - Plzeň

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:46. Jágr, . Hosté: 01:46. Hrabík, 12:21. A. Dvořák, 19:30. Mertl Sestavy Domácí: Bow (21. Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Jágr, Plekanec (C), Kubík – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka – Brodecki, Filip, Michnáč – Indrák, Pytlík, M. Procházka – Beran. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Malák – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Pour, Mertl (A), Holešinský – Lang, Bitten, Rekonen – A. Dvořák, Adamec. Rozhodčí Hradil, Kika – Ondráček, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno

Kometa - Litvínov

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Čiliak (Jekel) – Kundrátek (A), Ščotka, Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas, Němec – Flek, Holík, Horký – Raška I, Zbořil, Pospíšil – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Dufek, Malý, Kollár. Hosté: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley, Šalda – Š. Stránský, Sukeľ (C), Zdráhal (A) – Kudrna, Estephan, Abdul – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena

Liberec - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:41. Jelínek, 06:02. Ordoš, 27:25. Flynn, 37:33. Rychlovský, 38:59. Vlach Hosté: 03:36. Knotek Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Štibingr, Kolmann, Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Lukáš (41. Konrád) – Ondrušek (C), T. Černý, Řezníček, F. Kočí, Škůrek, Švrček, Kunc, Rutar – Bambula, Knotek (A), Orsava (A) – Klimek, Strapáč, P. Musil – Plášek ml., Navrátil, Handl – Kusko. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Špůr, Šimánek Stadion Návštěva 3 463 diváků

Mountfield HK - Třinec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:59. Lalancette, 17:24. McCormack Hosté: 28:51. Daňo, 42:51. M. Růžička Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Pilař – Okuliar, Kev. Klíma, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Kel. Klíma, Štohanzl, Doležal. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Havránek, Marinčin, Jaroměřský, J. Jeřábek, Zahradníček, Čukste – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Pražák, Pilný – Gerát, Zíka. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3340 diváků

Sparta - České Budějovice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:10. Buchtele, 10:23. G. Thorell, 25:21. Sobotka Hosté: 10:30. Čachotský, 18:52. Strnad Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, T. Tomek, Mikliš, Jandus (A), Moravčík, Böhm – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Tomeček – Karabáček, M. Toman, Chlubna – Drančák. Rozhodčí Horák, Sýkora – Hynek, Komárek Stadion