Natírání „plecharény“ se odkládá. Platí, že bych přijel pomoct, říká Smoleňák

Vezměte štětky a pomozte nám natřít zimák. A vy, pane Smoleňáku, taky. Tenhle silvestrovský žertík a reakci na slova útočníka Hradce Králové o šílené barvě „plecharény“ vypustila Olomouc poslední den minulého roku do světa. Zájem fanoušků o fiktivní akci byl nečekaně velký. „Ukázala se jejich obrovská sounáležitost s klubem,“ těší marketingového manažera Mory Simona Vejtasu. Nyní se řeší, jak společné natírání stadionu opravdu uskutečnit. Včetně Radka Smoleňáka.

Před dvěma lety „měnili“ klubové barvy na žlutou a fialovou, před rokem Hanáci k Davidu Krejčímu „lanařili“ Brada Marchanda a před dvěma týdny „zvali“ lidi na brigádu.

„A taky si trochu testovali odezvu,“ usmívá se šéf marketingu Simon Vejtasa.

Tohle ale nečekal... Ozvaly se desítky fanoušků, majitelé restaurací s dodáním jídla pro natěrače zdarma či jeden celý armádní prapor s nabídkou pomoci. V sobotu se fakt chystali na zimák. Článek byl totiž napsán tak věrohodně, že navzdory vydání 31. prosince málokdo poznal, že šlo o fórek.

„Pobavili mě, uchopili to skvěle. Hodně se jim to povedlo,“ uznává Radek Smoleňák.

Právě útočník Mountfieldu byl spouštěčem celého nápadu, v únoru 2019 hrál na stařičkém stadionu poprvé v kariéře a prohlásil, že šlo o kulturní zážitek.

„Přemýšlel jsem, že bych se tady s někým domluvil a v létě jim pomohl z venku ten zimák natřít. Protože tohle je šílený. Zasloužilo by si to nějakou barvu,“ odpovídal tehdy deníku Sport před šatnou hostí.

Nyní Smoleňáka trápí zraněná noha, chodí o berlích, bez zápasu je už téměř dva měsíce. Jinak by neváhal a do Olomouce dorazil. Ostatně „kohouti“ původně zvolili jako termín akce tuto sobotu záměrně. Ani oni, ani Hradec Králové mezi 12. a 16. lednem žádné utkání nesehrají. Mají pauzu.

„Když něco řeknu, tak to platí. Jasně, že bych se zastavil pomoct, to je asi to nejmenší,“ říká přesvědčivě a bez nadsázky. „Jen teď nejsem ve zdravotním stavu, že bych se někde drápal po žebříku,“ dodává zklamaně.

Litovat nemusí, třeba se dočká po sezoně. Moru značný interes veřejnosti vyhecoval natolik, že už se řeší, jak první lidovou brigádu (bez honoráře) v historii celku zrealizovat. Se vším všudy.

„Jsme rádi, že Radek drží své slovo,“ cení si Vejtasa odpovědi z východu Čech. „Musíme vyřešit několik složitých otázek týkajících se například bezpečnosti práce. Pokud se to podaří, budeme ho, fanoušky i jakékoli další zájemce o pomoc informovat,“ slibuje funkcionář.

Sobotní dopoledne si tak příznivci HCO mohou v kalendářích škrtnout. Národ nebude řešit štětce, barvy, kýble, ale politiku. „Jsou prezidentský volby, budu se celý den kousat do držky, aby nevyhráli Babiš, Bašta nebo Zima,“ glosuje Smoleňák svým typickým způsobem.

Hanáci mezitím kvapně zareagovali na nedávný úspěch stříbrných reprezentantů do 20 let a vydali limitovanou edici puků (37 kusů podle počtu vstřelených gólů juniorů) s podobiznou jejich útočníka Matouše Menšíka, který si přivezl medaili.

Nezahálejí, vymýšlejí způsob, jak nahradit Davida Krejčího na všech frontách. „Nejde to ani na ledě, ani v marketingu. Myslím si ale, že máme i letos výrazné hráče, na kterých PR můžeme stavět. Jan Káňa, Branislav Konrád, ale třeba i Honza Bambula, který boduje hlavně u mladší generace, zejména pak u fanynek,“ směje se Vejtasa.

