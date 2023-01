ONLINE: Jágr dal gól, pak se čertil! Sparta srovnala, Dynamo vede

Páteční hokejový večer přináší v rámci kompletního 39. kola Tipsport extraligy fantastické příběhy. Od 18:30 nastoupila Sparta do bitvy s Kometou Brno, zatím je skóre vyrovnané. Pardubice ve východočeském derby s Hradcem Králové vítají po více jak dvou letech zpátky do sestavy útočníka Jana Mandáta a vedou. Kladenští Rytíři hrají v Karlových Varech o veledůležité body v boji o vyhnutí se baráži, v první třetině se prosadil Jaromír Jágr, čímž dorovnal Wayna Gretzkyho v celkovém počtu kariérních branek, a to včetně reprezentace. Vítkovice čelí Liberci, Litvínov válcuje domácí Olomouc. České Budějovice hostí Plzeň, Třinec bojuje v Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.