ONLINE: Dynamo řádilo v Třinci, slaví i Kladno. Kometa dala kuriózní gól

Suverénní výhra Dynama v Třinci

Oceláři podlehli doma Pardubicím 0:4 a počtvrté za sebou nebodovali. Skóre otevřel ve 28. minutě Adam Musil a ve třetí třetině zvýšili Pavol Štetka, Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák. Lídr soutěže zvítězil v desátém z posledních 11 utkání a Roman Will udržel čtvrtou nulu v sezoně. Oceláři dali během série proher jen tři branky a navíc se jim zranil v dolní části těla Marko Daňo, nejlepší střelec aktuálního ročníku.

V úvodní třetině gól nepadl, ale před oběma brankami bylo rušno. Domácí propadli už v úvodním střídání, Cienciala ale nevyzrál na uzdraveného Mazance s bekhendovým blafákem. Na opačné straně Daňo promáchl před odkrytou brankou a po ráně Doudery zvonila za Willem branková konstrukce. Další gólovou šanci hostům nabídl chybou Jeřábek, ale osamocený Hyka neprostřelil Mazance.

Skóre se poprvé měnilo ve 28. minutě. Adam Musil přihrával z pravé strany na levou, ale od těla obránce, který se položil na led, se k němu puk vrátil a pohodlně doklepl puk do sítě. Mazanec reagoval na pohyb přihrávky. Pardubice daly gól Třinci po 115 minutách. O chvíli později měl na hokejce vyrovnání Hudáček, ale místo střely do odkryté branky zbytečně přihrával Chmielewskému.

Jinak hrozily hlavně Pardubice. V sólovém úniku ale Vondráček nenašel mezírku mezi betony Mazance. Poté se třinecký gólman ještě vytáhl v souboji s Paulovičem, jehož gólovou šanci ukryl v lapačce.

Pardubice se dočkaly ve 45. minutě. Štetka zachytil v útočném pásmu rozehrávku, vybruslil si mezi kruhy a zvýšil milimetrovou střelou o tyčku. Třinec se tlačil dopředu, ale šance narůstaly na hostující straně. Radil ještě v úniku neuspěl, ale špatnou rozehrávku Jeřábka potrestal zblízka Hyka. Domácí v závěru promarnili dvě přesilové hry a Sedlák v 58. minutě po hrubce Marinčina proměnil sólo kličkou se zakončením mezi betony.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Řeknu dvě věci. Nabídli jsme hostům spoustu jasných puků, ze kterých měli samostatné nájezdy a byli z toho úspěšní. Druhou věcí je, že se natrápíme na vstřelení branky. Když se obojí spojí dohromady, tak z toho rezultuje dnešní výsledek."

Radim Rulík (Pardubice): „Viděli jsme kvalitní a vyrovnané utkání. Rozhodlo, že nám výborně zachytal gólman (Roman Will). Pochytal šance Třince a my jsme byli šťastnější v koncovce."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27:50. A. Musil, 44:07. Štetka, 52:09. Hyka, 57:24. L. Sedlák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera (A), J. Jeřábek, Havránek, Roth, Čukste – M. Růžička (C), Voženílek, Svačina – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa. Hosté: Will (Nečas) – Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, J. Kolář (A), Koudelka – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), Štetka – T. Zeman, Poulíček (C), Paulovič – Vondráček, A. Musil, Mandát. Rozhodčí Hribik, Obadal – Lhotský, Zíka Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 322 diváků

Boleslav si zastřílela

Mladá Boleslav porazila Olomouc 4:0 a připsala si čtvrtou domácí výhru za sebou. Čtvrtým čistým kontem v sezoně k tomu přispěl brankář Filip Novotný. Bruslařský klub ve vzájemných duelech proti Hanákům uspěl poprvé po čtyřech porážkách.

Olomouc mohl poslat hned v první střídání do vedení Káňa, ale v úvodní šanci zápasu napálil jenom brankáře Novotného. Skóre se však poprvé měnilo před polovinou první třetiny. V úvodní přesilovce zápasu trefil domácí Roman puk do Škůrkovy brusle pro hosty tak nešťastně, že ten následně proskočil pod betonem gólmana Konráda do branky. Blízko vyrovnání byl v 18. minutě Orsava, ale ve svém úniku trefil jenom připravenou Novotného lapačku.

Ve druhé třetině to byla spíše úporná bitva s řadou nepřesností na obou stranách. Dvacet vteřin před polovinou základní hrací doby dostal ale Švéd Söderlund za nebezpečnou hru vysokou holí dva menší tresty a před hosty byla možnost dlouhé přesilovky. Během čtyřminutového oslabení ale domácí gólman čelil pouze třem střelám Hanáků a zbylé šly vedle nebo do blokujících obránců.

Další gól tak vstřelila opět Mladá Boleslav. Olomoučtí ve 42. minutě chybovali v rozehrávce, což potrestal střelou mezi Konrádovy betony Najman. O osm minut později se trefil podruhé v sezoně a poprvé v mladoboleslavském dresu Kelly Klíma a bylo to už 3:0 pro domácí Bruslařský klub. Ten byl při chuti a další gól přidal ještě Lunter.

Hlasy trenérů:

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Z naší strany to byl dobrý zápas, podtržený parádním výkonem gólmana (Filipa Novotného). Konečně jsme využili přesilovku, kterou jsme si pomohli a dostali jsme se do vedení. Zlomovým momentem utkání byla ubráněná čtyřminutová přesilovka Olomouce. Pak už to musela Olomouc otevřít a my jsme to potrestali. Dobrý výkon celého týmu přinesl tři body.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Zápas jsme nezačali špatně, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale bohužel jsme je nedali a Boleslav využila přesilovou hru. Druhou třetinu jsme také neodehráli špatně, ale bohužel jsme nevyužili dlouhou přesilovku, což byl asi rozhodující moment, protože Boleslav hned na začátku třetí třetiny odskočila a pak už jsme se do toho tlačili na sílu. Ale šance jsme si už nevytvářeli. Boleslav nás pak potrestala, protože jsme hru víc otevřeli. Bohužel domácí dnes byli produktivnější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:16. O. Roman, 41:36. O. Najman, 49:54. Kel. Klíma, 52:46. Lunter Hosté: Sestavy Domácí: Novotný (Málek) – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – M. Beránek, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček (A). Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa (A), Strapáč, Orsava – Klimek, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Knotek (A), Bambula – Kusko, Anděl, Navrátil. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2458 diváků

Kladno získalo důležité tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:34. Indrák, 08:27. Zikmund, 48:02. Dotchin Hosté: 30:30. Kolmann, 48:49. Balinskis Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Indrák – Brodecki, Filip, Beran – M. Procházka, Zikmund (A), Jágr – Melka, Pytlík, O. Bláha II. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Rozhodčí Ondráček, Stano – Rampír, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2023 diváků

Flek řídil výhru Komety

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:08. Hrbas, 21:15. Flek, 38:16. Flek, 50:17. Pospíšil, 59:08. Flek Hosté: 13:20. Vondrka, 50:03. Doležal Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Ščotka, Hrbas, Kučeřík, Holland, Fajmon – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zaťovič (C), Zbořil, Koblížek – I. Sedláček, Strömberg, Šalé. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Doležal – Karabáček, Koláček, V. Tomeček. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 5 258 diváků

Hradec udržel čisté konto

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:48. Lev, 47:50. Perret, 54:36. Chalupa Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, Piegl, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Chalupa – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – K. Lang, Štohanzl, Pajer. Hosté: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Rohan, Rulík – Koblasa (C), Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Hladonik, Kofroň – Juusola, Gríger, Kružík – Redlich, Jiskra, Koffer. Rozhodčí Šír, Pražák – Hynek, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové