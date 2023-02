ONLINE: Sparta ovládla šlágr. Jágr dal rekordní gól! Olomouc - Motor 3:2

Pražané trestali lídra v přesilovkách

Pardubice potřebovaly na první trefu pouhých 22 vteřin. Hyka přihrál Ciencialovi a ten našel ještě lépe postaveného Sedláka, který zakončil do prázdné branky. Hyka bodoval v sedmém zápase v řadě.

Domácí odpověděli za pět minut. Tomášek nahrál od hrazení před branku na Buchteleho a sparťanský útočník šikovným usměrněním puku pod horní tyč překonal Willa. Mezi střelce se zapsal ve třetím utkání za sebou.

Svižný hokej pokračoval i nadále. Hosté si málem vzali vedení okamžitě zpátky, gólman Pražanů Kovář ale Radila vychytal, na druhé straně neuspěl Řepík.

Dynamu vyšel i úvod druhé třetiny a 87 sekund po jejím začátku opět domácím odskočilo. Košťálek si najel mezi dva sparťany na Zohornovu přihrávku a bekhendem vyzrál na Kováře. Bývalý bek Sparty skóroval v O2 areně i v listopadovém vzájemném utkání.

Pražané svého soupeře zatlačili a díky početním výhodám nepříznivý stav otočili. V 27. minutě při 92 vteřin trvající přesilovce pět na tři Kempný nabil Řepíkovi a domácí kapitán ranou z první vyrovnal. Český reprezentant jako pátý hráč v extraligové sezoně pokořil hranici 20 branek.

Za dalších pět minut Tomášek střelou z kruhu při hře pět na čtyři dokonal obrat. V polovině třetí části Sparta udeřila opět z přesilovky a znovu zásluhou Řepíka, jehož tentokrát vybídl k pohotovému zakončení Safin.

Hosté více než dvě minuty před koncem zkusili power play, snížit se jim však nepodařilo. Sparta doma triumfovala posedmé v řadě, naopak Východočeši nenavázali na sérii sedmi venkovních vítězství. Utkání v O2 areně sledovala nejvyšší návštěvnost v sezoně 16.653 diváků.

Ohlasy trenérů

Hans Wallson (Sparta): „Byl to dobrý zápas před pěknou kulisou. V první třetině byly Pardubice lepší. Ve druhé jsme začali víc bruslit, bojovat a otočili jsme zápas. Skvěle nám vyšly přesilovky. Ve třetí třetině jsme hráli solidně. Je důležité, že jsme porazili Pardubice i Vítkovice. Dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát. Je to dobře pro sebevědomí i celý tým. Máme z našeho výkonu velkou radost. Je to dobře i vzhledem k nadcházející reprezentační pauze. Posledních pár týdnů jsme tvrdě makali, potřebujeme si odpočinout.“

Richard Král (Pardubice): „Utkání s výbornou diváckou kulisou. Měli jsme dobrý vstup, v první třetině jsme byli lepším týmem. Bohužel ve druhé třetině hráči cítili křivdy a pramenila z toho frustrace. Udělali jsme pár zbytečných faulů. Víme, jak je na tom Sparta, že má velice kvalitní přesilovku a hráče. Bohužel nás z toho potrestala, dala tři góly v přesilovce, to zápas rozhodlo. Musíme na tomhle zapracovat a všechno mimo hokej musí jít u hráčů pryč. Musíme se jenom soustředit na náš výkon, nenechat se odvádět od hry a dělat takové zbytečné fauly. To nás stálo zápas. V play off se nám tohle stát nemůže.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 4:2. Šlágr kola Pražané otočili třemi góly z přesilovek

Góly Domácí: 05:20. Buchtele, 26:22. Řepík, 31:41. Tomášek, 49:10. Řepík Hosté: 00:22. L. Sedlák, 21:27. Košťálek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek (A), Moravčík, Krutil – Buchtele, Horák, Tomášek – Safin, D. Vitouch, Vauhkonen – P. Kousal, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, G. Thorell, Kaše. Hosté: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Šír, Stano – Svoboda, Šimánek Stadion O2 aréna Návštěva 16 653 diváků

Jágrův rekord předčila Daňova show

V první přesilové hře Ocelářů trefil Marcinko horní tyč, druhou už ale využil v deváté minutě Daňo. Gól připravil Nestrašil, který naznačil střelu, vylákal tím Brízgalu a předložil puk před prázdnou branku nejlepšímu střelci soutěže. Kladno brzy vyrovnalo zásluhou svých nejzkušenějších hráčů. Jágr ustál několik soubojů a na jeho přihrávku si sjel Plekanec, který se zblízka nemýlil.

V dalším průběhu spálil dvě šance Růžička, ve druhém případě dokonce minul elitní kanonýr prázdnou branku. V dohrávané akci ale vrátil puk do brankoviště, kde Daňo trefil puk ze vzduchu a z následné dorážky upravil tři sekundy před koncem úvodní části na 2:1.

Vedení Ocelářů zvýšil v početní převaze Hrňa, který se prosadil střelou z pravého kruhu pod horní tyč. Stejného hráč dělily centimetry od druhé trefy, ale těsně před brankovou čárou odpálil Veber puk do bezpečí.

Oceláři ztratili vedení ještě ve druhé třetině. V půlce zápasu zazvonil Jágr na tyč, ale Kladno svou první přesilovou hru v utkání vzápětí využilo. Po křížném pasu Plekance snížil z pravého kruhu Kubík.

Kladno ožilo a ve 39. minutě korunovalo zvýšenou aktivitu gólem. Klepiš neuspěl v přečíslení dva na jednoho, ale z druhé vlny se do odraženého puku opřel Sotnieks a jeho dělovka se od chráničů Indráka dostala za záda Mazance.

Obrat Kladna završil ve 45. minutě Jágr. Kladenský šéf vstřelil 1099. branku v součtu tref ze světových soutěží a národního mužstva a osamostatnil se v čele tabulky, které doposud vládl společně s Waynem Gretzkym. Rekordní gól vstřelil stylově: od zadního mantinelu si vybruslil před branku a Mazance překonal ke vzdálenější tyči. Sportovně mu zatleskali i domácí fanoušci.

Hosté se ale dlouho neradovali. Růžička si zpracoval u pravé tyčky puk, který se k němu odrazil po střele Daňa, a rychlým manévrem vyrovnal. V 52. minutě už Třinec vedl. Daňo našel před brankou Marcinka, který bekhendem zařídil výhru. V závěru hrozili hlavně domácí. Marcinko trefil tyč a Daňo z úniku nepřelstil Brízgalu. Kladno nic extra nevymyslelo ani v 90 sekund dlouhé power play.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Byl to velice těžký zápas a důležitý tříbodový zisk. V první třetině jsme měli spoustu šancí, i vyložených, které jsme neproměnili, ale do kabin jsme odcházeli za stavu 2:1. Ve druhé třetině nám dvě vyloučení vzala víceméně vítr z plachet a hráli jsme lehce špatně i na začátku té třetí. Měli jsme špatně nastavenou hlavu a inkasovali jsme gól, kterým Kladno odskočilo (3:4). Chlapcům děkuju za charakter. Srovnali jsme a přidali vítězný gól, za což si zaslouží obrovský kredit.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Třinec byl lepší, aktivnější, měl více šancí. Některé ještě v první třetině neproměnil, ale zaslouženě vedl. Ve druhé jsme vyrovnali hru i skóre a ve třetí jsme dali na 4:3. V takovou chvíli, kdy se Třinci moc nedařilo, tak vyrovnal a přidal ještě pátý gól. Nám už se nepovedlo odpovědět.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 5:4. Přestřelka vítězně pro Oceláře, hostům nepomohl ani Jágrův gól

Góly Domácí: 08:16. Daňo, 19:56. Daňo, 23:44. Hrňa, 46:20. M. Růžička, 51:03. Marcinko Hosté: 10:20. Plekanec, 31:25. Kubík, 38:28. Indrák, 44:32. Jágr Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Mar. Adámek, J. Jeřábek, Roth, Čukste, Kaňák – M. Růžička (C), Marcinko (A), Daňo – Hudáček, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Dravecký (A), Chmielewski – Hrehorčák, M. Roman, Buček. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Kehar, Sotnieks, Slováček, Ticháček, Cibulskis, Veber – Jágr, Plekanec (C), Kubík – Indrák, Klepiš, M. Procházka – Zikmund (A), Filip, Beran – O. Bláha II, Pytlík, Babka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Rožánek, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 268 diváků

Mountfield HK - Kometa 1:0

Podrobnosti připravujeme.

Góly Domácí: 11:50. Lalancette Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, K. Lang. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Lhotský, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 478 diváků

Prčík ukončil sérii porážek

Vítkovice nastoupily bez distancovaného útočníka Dominika Lakatoše. V úvodu byli aktivnější domácí a Stezku ohrozili Šmerha a Lintuniemi. Na druhé straně stihl před osamoceným Jarůškem zasáhnout Novotný, který si potom poradil i s Lindbergovou střelou.

Ve 12. minutě se ocitl sám před Stezkou lotyšský útočník Bičevskis, ale minul. V čase 14:49 už se Bruslaři dočkali vedení. Přihrávku kapitána Stránského od levého mantinelu usměrnil za vítkovického gólmana Dvořáček.

V úvodu druhé části si porazil Stezka se střelou Lintuniemiho, který šel vzápětí pykat za sevření puku a v přesilové hře vyrovnal ve 24. minutě Bukarts. Z pravého kruhu trefil přesně protější horní roh Novotného branky. Odpovědět mohl Fořt, ale zakončení v přečíslení po přihrávce Šťastného se mu nepodařilo.

Ve 27. minutě fauloval Gewiese unikající Dvořáčka a nařízené trestné střílení proměnil forhendovým blafákem Lantoši. Za 132 sekund bylo opět vyrovnáno. Po rychlém protiútoku prostřelil z pravého kruhu Novotného Chlán.

Ostravané se ubránili při Jarůškově vyloučení ještě ve druhé části a také při Mikušově pobytu na trestné lavici v úvodu závěrečného dějství. V 46. minutě hosté otočili stav. Prčík překonal Novotnou střelu přes clonu a v 19. utkání v extralize oslavil premiérovou branku.

Vítkovice odolaly při Kotalově trestu a potom především při Raskobě vyloučení, při kterém Stezka lapačkou vytěsnil Malátovu střelu a po velkém tlaku neuspěl ani z dorážky Přibyl. Ostravané uhájili těsný rozdíl i v závěrečné power play domácích.

Ohlasy trenérů

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme nebyli horší tým. Dovolím si říct, že jsme v některých pasážích byli lepší. Dostali jsme tři smolné góly. V přesilovce to tam dobře trefil, druhý jsme dostali teploměr, třetí po plácnutí do kotouče a propadlo to až do brány. My jsme šance, které jsme si vytvořili, nedali. To nás stálo zápas. Klukům se nedá upřít snaha, bojovali, ale jsme bez bodu a my body strašně potřebujeme.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Získali jsme tři body s vynikajícím soupeřem. Mladá Boleslav byla celý zápas aktivnější. My jsme zápas odbojovali, štěstí se k nám přiklonilo. Oslabení jsme odehráli parádně a jsme moc rádi za tři body. Gratulace gólmanovi (Aleši Stezkovi) i hráčům. Vítězství před reprezentační pauzou pro nás určitě bude vzpruha.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 2:3. Prčík ukončil sérii porážek, hosté uhájili druhé místo

Góly Domácí: 14:49. Dvořáček, 26:41. Lantoši Hosté: 23:57. Bukarts, 28:53. Chlán, 45:03. Prčík Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Čech, Lintuniemi, Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Najman (A), Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Přibyl, Malát, Šmerha – J. Stránský (C), Bičevskis, Dvořáček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Marosz, L. Krenželok (C), Kotala – Lindberg, Chlán, Kalus – Jarůšek, Dej, Fridrich. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Ondráček, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3222 diváků

Plzeň - Liberec 2:4

Podrobnosti připravujeme.

Góly Domácí: 07:09. Rekonen, 17:22. Hrabík Hosté: 19:09. Flynn, 25:56. Filippi, 48:48. Filippi, 52:03. Ordoš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Jaroměřský, Piskáček (A), Houdek, Kvasnička – Hrabík, Suchý, Pour – Schleiss (C), Honejsek, Rekonen – Holešinský, Mertl (A), M. Beránek – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Hosté: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Rozhodčí Hradil, Jaroš – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4237 diváků

Litvínov - Karlovy Vary 1:2p

Podrobnosti připravujeme.

Góly Domácí: 30:03. Hlava Hosté: 20:43. Hladonik, 60:28. Mikyska Sestavy Domácí: M. Tomek (Godla) – Zile, D. Zeman, Strejček, Jaks, Demel, Freibergs, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Válek – Jícha, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Helt. Hosté: Lukeš (Dybal) – Huttula, Mikyska, Dlapa, Stříteský, Rohan, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kofroň – Kružík, Hladonik, Koffer – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Špůr, Frodl Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky - Litvínov

Olomouc - České Budějovice

Góly Domácí: 33:17. Nahodil, 52:40. Klimek, 54:45. Bambula Hosté: 01:08. Valský, 19:07. Doležal Sestavy Domácí: Lukáš (21. Konrád) – Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, T. Černý – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (C), P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Rutar, Anděl, Olesz. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel (A), Percy, Šenkeřík, Bindulis, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, Hanzl, Valský – Doležal, M. Toman, Dzierkals – V. Tomeček, Raška I. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3 863 diváků