ONLINE: Sparta odskakuje, Motor srovnal. Útok do slabin, Jágr slaví (51)

V našlapaném programu 46. kola extraligy se dnes ukazují všechna mužstva. Lídr tabulky z Pardubic hraje smírně na ledě Českých Budějovic. Vítkovice si jistě chtějí udržet druhou pozici i po domácím utkání s Olomoucí, v němž vedou. V případě obratu se před ně může dostat Sparta, která by měla naplno bodovat v Karlových Varech. Do akce se dostal i dnešní oslavenec Jaromír Jágr (51), jehož Kladno od 18.00 hostí Mladou Boleslav. Rozjetý Mountfield HK doma čelí Litvínovu, domácí Jergl píchl soupeře do slabin a dostal vyšší trest. Liberec vítá třinecké Oceláře a v Brně se proti Kometě staví Plzeň. ONLINE přenosy ze všech utkání a VIDEA klíčových momentů sledujte na webu iSport.cz.