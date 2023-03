Zimák: Kometa dávno není play off tým. Marné sny o fabrice na úspěch

Od posledního titulu brněnské Komety za pár dnů uplyne pět let. Od té doby se kádr moravského obra výrazně změnil. Majitel, manažer a trenér Libor Zábranský od té doby marně staví tým, který by na minulé úspěchy navázal. Kde jsou problémy Komety? A kdo jsou favority dnes startujícího předkola play off? O tom v dalším dílu podcastu Zimák debatují hokejoví novináři deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař.