Nestrašil se po tutovce uklidňoval: Co by dělal Pastrňák? Play off je o hlavě

V divokém přesilovkovém závaru měl vyrovnání na hokejce. Třinecký Andrej Nestrašil však puk do odkryté brány neprocpal. Oceláři čtvrté semifinále Generali ČP play off s Pardubicemi prohráli 0:2, série je nerozhodná 2:2. „Měl jsem to na lopatě, beru to na sebe,“ nekličkoval zkušený útočník. „V takové chvíli si říkám: ‚Co by dělal David Pastrňák? Hodil by to za hlavu! Tím se budu řídit i já.“

Co se při ohromném závaru ve 48.minutě za stavu 0:1 stalo?

„Měl jsem tam úplně prázdnou bránu! Možná o půl vteřiny jsem počkal, chtěl jsem se ještě podívat, kde bude prostor. Oni hráli velmi obětavě, měli tam za Romanem (Willem) ještě další dva beky. Doráželi jsme pak ještě... To tak holt někdy bývá. V takové chvíli si říkám: ‚Co by dělal David Pastrňák? Hodil by to za hlavu! A šel by tam další střídání a zase by chtěl gól dát.‘ Tím se budu řídit i já.“

V čem bylo čtvrté semifinále jiné od předešlého, které jste doma vyhráli 2:1?

„Odehráli jsme lepší zápas, ten první domácí to nebylo z naší strany úplně ideální. Teď to bylo mnohem lepší, bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce.“

Není to paradox?

„Život... To tak prostě bývá, musíme to hodit za hlavu, je to 2:2, jedeme do Pardubic a bude to teď na dva vítězné.“

Dají se čekat i další zápasy podobné? Urputné a vyrovnané?

„Jo, všechny zápasy byly vyrovnané. I když to třeba bylo 3:0, tak to bylo o jednom gólu. Bude to stejné. Neznamená to, že tým, co povede 1:0, automaticky vyhraje. To si nemyslím. Oba týmy hrají dobře dozadu, umí si vytvořit šance, je to vyrovnané. To jsme očekávali.“

Dá se ještě něco změnit, překvapit? Nebo to bude o tom, kdo bude mít víc štěstí?

„Víte co, štěstí... To za vámi nepřijde samo, musíte mu jít naproti. Bude to o tom, který tým bude chtít víc a bude vyhrávat osobní souboje. To bude základ.“

Je série podobná jako čtvrtfinále se Spartou?

„Hmm... Nevím, moc nechci tyhle týmy srovnávat, soustředíme se na to, jak hrajeme my. Soupeři jsou kvalitní, umístily se nahoře. Pardubice vyhrály Prezidenta a Sparta od té doby, co přišel pan Hořava, byla nejlepší v lize. Kvalitní týmy, není se co divit, že je stav 2:2.“

Co kondice? Hráli jste předkolo, máte za sebou těžké zápasy, je to znát?

„To je o hlavě. Nějaká kondice v play off... Kdo chce víc a má to hlavě, uspěje. Věřím tomu, že u nás v kabině to v hlavách máme, hrozně chceme.“

Kvůli zranění nehrál Marko Daňo. Chybí hodně?

„Je to hráč, co dělá spoustu černé práce. Ačkoliv teď nedává tolik gólů, pořád vybojuje spoustu puků, hraje do těla, je nepříjemný pro soupeře. Takový hráč chybí určitě. Ale není to nic, na co bychom se měli vymlouvat nebo poukazovat Musíme to zvládnout i bez něj.“