Kliďas Huf trápí Kladno v baráži. Beran se smál kuriozitě: Zkusili jsme to

Postupně si poradil s Porubou, Třebíčí a ve finále vyšachoval také Vsetín. Zlínský brankář Daniel Huf prožívá bezpochyby nejpovedenější sezonu v kariéře. Měl výrazný podíl na obrození Beranů, kteří po bídném startu ročníku došli až k triumfu v první lize. Třiadvacetiletý fantom nyní čelí další výzvě – pokusit se Kladnu vyfouknout extraligovou příslušnost. Rytíři byl sice překonán, ale hned v první bitvě baráže pocítili, že mladého kliďase bude dost těžké rozhodit.

Přitom na Středočeších nebyla nijak zvlášť vidět nerozehranost po předlouhé pauze od posledního ostrého zápasu. Čtyři přípravná utkání s Kolínem a „béčkem“ Pardubic spojená s intenzivními tréninky pod taktovkou bosse Jaromíra Jágra se Kladnu bezpochyby vyplatily. „Jedno dvě střídání a bylo to dobrý. Dobře jsme trénovali. Fyzicky jsme na tom dobře,“ nepochybuje domácí Matěj Beran.

Už v první třetině vyprodaného duelu rozjeli Kladenští kanonádu. Neutekly ani tři minuty a partě kolem kapitána Tomáše Plekance se povedlo dostat puk za Hufa a na chvíli rozveselit fanoušky. Nicméně nešlo o gól, ale o pořádnou kuriozitu. Za brankou totiž probíhal boj o kotouč a zlínský bek Mikuláš Zbořil nadzvedl brankovou konstrukci, pod kterou puk proklouzl. „Věděl jsem, že to nemůže být gól, ale tak zkusili jsme to. Kdyby náhodou. Pak jsme se tomu smáli,“ přiznal Beran, autor neplatné zvláštní branky.

Kladno - Zlín: Kuriozita! Beran posunul puk do nadzvednuté branky, gól neplatil Video se připravuje ...

Do první sirény stihlo Kladno vypálit na Hufa 22 střel, ale všechno bez větších obtíží a hlavně v klidu pochytal. Celkově úspěšně lapil 39 pokusů.

„Z naší strany to bylo hlavně tak, že jsme ho nechali v klidu chytat. Nebyli jsme před ním, nevytvářeli jsme na něj moc tlak, ale jinak chytal výborně. Museli jsme změnit nějaké věci a jít více do brány,“ řekl jeden z kladenských trenérů Pavel Skrbek.

Větší tlak do zlínské branky Rytířům zafungoval až ve třetí třetině. Ve 44. minutě Hufův val z dorážky překonal útočník Miroslav Indrák. Dorážel střelu Jakuba Klepiše, který sehrál klíčovou roli i při udržení puku v útočném pásmu. Na jediném střelci zápasu bylo vidět, jak si prolomení kouzla zlínského fantoma užíval.

„Hrají dobře dozadu a jsou podpoření výborným brankářem. Spoléhají na něj. Myslím si ale, že na každého gólmana platí tlak do brány. Dali jsme z toho gól. Musíme se toho dál držet,“ má jasno Indrák. „Určitě to z nás spadlo. Myslím si, že jsme si ten gól zasloužili. Šli jsme si pro to. Přes čtyřicet dní jsme se na něco připravovali. Jsem rád, že jsme byli odměnění.“

Na Zlínu byste sice nepoznali známky únavy z náročného play off první ligy. Z protiútoků vytvořili Berani několik nebezpečných šancí, ale s hrou dopředu měli proti Rytířům problémy. „Po celé utkání jsme měli problém se udržet na puku a v pásmu soupeře něco vymyslet. To byla asi taková věc, která nás v prvním utkání zradila,“ hodnotil asistent trenéra Oldřich Horák nepovedený vstup do baráže, která pokračuje v pondělí od 18 hodin.

