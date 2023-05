Vítkovice se loučí s kapitánem: Chtěl jsem úplně skončit. Míří o soutěž níž

Krenželok v elitní soutěži hrával za Vítkovice (2001-10 a 2020-23), Slavii Praha (2010-14) a Bílé Tygry Liberec (2014-20). Vybojoval celkem šest medailí. S Vítkovicemi má dvě stříbra (2002 a 2010), se Slavií bronz (2013) a s Libercem zlato (2016) a dvě stříbra (2017 a 2019).

Na medaili útočil s rodným klubem i v aktuální sezoně. Ostravané byli po základní části druzí a v semifinále se proti Mountfieldu HK vyhrabali ze ztráty 0:3 na zápasy. V sedmém duelu doma padli v prodloužení 1:2.

„Konec byl pro mě hořký, protože jsme fakt byli blízko finále a mohli jsme to dát,“ líčil Krenželok. „Vítkovice už potřebovaly a potřebují nějakou medailičku a já jsem do toho šel, že to je mé poslední play off. Vlastně každý zápas s Hradcem pak mohl být můj poslední… A já se chtěl hodně moc doma rozloučit s medailí. Bohužel se to nepovedlo a je mi to líto nejen kvůli mně, ale především kvůli klubu a fanouškům, kteří byli celou sezonu vynikající.“

Vítkovice čeká hledání nového kapitána. Krenželok týmu šéfoval od návratu z Liberce. Když byl zraněný, zaskakoval za něj Dominik Lakatoš. Ten také nosil céčko i v posledním play off. Trenér Miloš Holaň ovšem naznačil, že o Lakatoše je zájem v ruské KHL.

„Já si to doma užil,“ děkoval Krenželok, jemuž ve Vítkovicích skončila smlouva. „Fanoušci chodili, byla super atmosféra, Ostrava zase žila hokejem. Škoda, že to neskončilo medailí nebo ve finále, protože to fakt bylo kousek. Jsem rodilý Vítkovičák, tady jsem se narodil, tady jsem začal hrát hokej. Vždycky jsem klubu fandil, a i když teď budu hrát jinde, tak si pořád budu přát, ať se Vítkovicím daří. A úspěch, který jsme měli letos nadosah, udělají v další sezoně.“