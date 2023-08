Žebříček dvojek v brance: těžké výzvy, obří potenciál i hrozící průšvih

Povětšinou tuší, že značnou část sezony prosedí na střídačce. Gólmani náhradníci, jednoduše dvojky. Vyčkávají na šanci, starají se o to, aby pracovní vytížení prvního brankáře bylo snesitelné. Jejich role je důležitější, než se zdá. Ze závětří mohou rozhodovat o (ne)úspěchu svého týmu. Jeden příklad za všechny: Ondřej Kacetl. Žolík, který se z lavičky třineckých Ocelářů prokousal ke třem pohárům. Lepší dvojku byste hledali složitě. Ale co další? Které kluby si mohou mnout ruce a kde naopak hrozí výbuch? Web iSport.cz seřadil všechny extraligové náhradníky.

7. Jan Strmeň (Motor Č. Budějovice)

V minulém ročníku dostal při zranění Dominika Hrachoviny branku Motoru do své péče. Kdekdo se strachoval, jak to zvládne. Ale víte co? Strmeň obstál skvěle. Však už to taky není žádné ucho. V prosinci mu bude 32 let. Měl výrazně lepší čísla než brněnský rarach. Hrachovina však jedničkou zůstává.