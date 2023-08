Spartu zajímá mančaft. Gross míchá jen s kapitány. Druhá lajna si sedla

Znovu uspěli. A opět téměř v plné polní. Hokejisté Sparty zvládli i šestý zápas předsezonní přípravy, když v Holešovicích výsledkem 4:1 pokořili německý Berlín. Navzdory absentující trojce Jan Buchtele (osobní důvody), Filip Chlapík a Aaron Irving (zdravotní potíže) dokázali Pražané potvrdit pohodu před startem extraligového ročníku. Do soutěžní sezony by v polovině září měl vstoupit soudržný celek. Novopečený trenér Pavel Gross totiž ihned po převzetí kormidla postavil pevné pilíře, na kterých chce získat úspěch, ideálně titul. Klub z hlavního města na něj čeká od roku 2007.

Sparta po čtyřzápasové sérii těsných skalpů v odvetě proti Eisbärenu dominovala. Klíčoví hráči Michal Kempný, Josh Kestner, Pavel Kousal a Michal Řepík svými zářezy vehnali lední medvědy z Berlína do pořádného dusna.

Domácí nevykolejila ani řada strkanic a ostrých zákroků za hranou. Zezadu vše jistil sebevědomým výkonem Jakub Kovář, v polovině utkání vytáhl učebnicový semafor proti tutovce Marca Nowaka a v poslední části přežil bez zranění ostrý nájezd do brankoviště.

„Pro hlavu je vítězství určitě lepší. Ale vůbec nic to neznamená. Že jsme vyhráli, to je hezký, ale musíme zapracovat na detailech ve hře. Nějaké chyby se najdou vždycky. Jsme rádi, že dáváme góly v přesilovkách,“ hodnotil po utkání s Berlínem Vladimír Sobotka.

Pražané obstáli v obou těžkých prověrkách německé značky. Je zjevné, že ladí ambiciózní mužstvo. Existují trenéři, co cvičná utkání využijí jako laboratoř pro experimenty. Míchají formacemi, zkouší juniory. A pak je tu nový lodivod Sparty Pavel Gross. Svůj rukopis do týmu promítl prakticky okamžitě. Formace, které postavil už v souboji s farmou z Litoměřic (6:0) a doladil v nadcházejícím střetu s Libercem (3:2), nerozbíjí jen proto, aby si prohlédl jiné varianty. Výsledek? Zjevné návyky, fungující přesilovky a celkově solidní obraz hry.

„Zajímá mě mančaft. Jde o to, aby se dal celý dohromady a utužoval se, jak vypadá a jak se bude vyvíjet,“ přemítá velitel sparťanské střídačky.

Vyčnívá druhý útok, tvořený Pavlem Kousalem, Romanem Horákem a novou americkou posilou Joshem Kestnerem. První dva jmenovaní spolu nastupovali už v předchozím ročníku, předsezonní akvizice k nim skvěle zapadla.

„V lajně jsme si s Horynou a Cashem sedli, doufám, že to bude pokračovat. S Horynkou by dokázal hrát každej, on je hrozně dobrý hokejista. Když někam vyletíme, dokáže to uhasit. Cash přišel novej, a když mu budeme nahrávat, on bude dávat góly,“ je přesvědčený Kousal, zároveň si ovšem nedělá iluze, že by se současnými parťáky měl vydržet po celou základní část. „Když se nám přestane dařit, tak se to prohází, ale zatím se naší lajně daří.“

Ve středu Spartě scházel Filip Chlapík. Útočník z elitní formace řeší drobný zdravotní problém, na start nového ročníku by měl být připravený. Naskočí zřejmě s Vladimírem Sobotkou a Michalem Řepíkem, což je další silný článek pevně zformovaného sparťanského bloku. Třetí brázdu si pod sebe vezme nově příchozí Jani Lajunen, který si proti Eisbärenu vyzkoušel roli kapitána. „Výborný hráč do předbrankového prostoru, silný na puku,“ těšilo Sobotku.

Trenér Gross nenápadným krokem udělal z Lajunena prvního finského kapitána Pražanů. „Než půjdeme do sezony, ať si to každý zkusí,“ smál se kouč. „Je zajímavé jako trenér vidět, jak se k tomu postaví kluci, co mají áčko nebo céčko na hrudi, jestli nechtějí příliš moc. A taky to naplní týmovou kasu,“ přidal.

Poslední přípravný zápas sehraje Sparta příští pátek v Holešovicích s Libercem. Pak už bude netrpělivě vyčkávat na start extraligy proti Motoru. Titulové ambice jsou znovu na místě. Hladový stroj se po malých krůčcích ladí k dokonalosti.