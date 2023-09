Kometa brutálně posílila. Co Motor a kdo si přestupy nepomohl

O Kometě se mluví hlavně v souvislosti s obranou a Stevem Mosesem, svého času nejlepším střelcem KHL. Už je to ale osm let a tehdejším 36 gólům se Američan už nikdy nepřiblížil ani z poloviny, taky dost cestoval. Nicméně pořád je klasický snajpr. Tomáš Marcinko zase šest sezon v třineckých službách předváděl, jak dovede využít své urostlé postavy a taky umí dát gól. V extralize poprvé změnil stáj, i on posílil Kometu.

Daniel Gazda by měl podle analytického modelu patřit mezi top 5 nejlepších ofenzivních beků soutěže, pokud bude hrát přesilovky a zapadne mezi čtyři nejvytíženější obránce Brna. Kometa brutálně posílila, najde se však i citlivé místo. Malér hrozí, pokud by se něco stalo s brankářem Dominikem Furchem. Štěpán Lukeš se mezi extraligovými dvojkami řadil mezi ty slabší.

Aby českobudějovický Motor znovu naskočil, musel posílit. Příchod Milana Doudery a návrat Pavla Pýchy jsou pro obranu obrovské plus. S Janem Štencelem vytvoří hodně silné trio. Útočník Brant Harris patřil v dresu Slovanu Bratislava k nejproduktivnějším hráčům slovenské extraligy. Adam Kubík v Kladně ohromně vyrostl a měl by být rovněž přínosem. Jedinou citelnou ztrátou Motoru byl odchod Stuarta Percyho do Vítkovic. Jiné škrty nemusí Budějovice až tak bolet. Některými si Motor spíš polepšil.

Návrat Filipa Chlapíka do Sparty patří k nejlepším tahům předsezonního období. V ročníku 2021/22 vyhrál, co se dalo, čeká se, že po sezoně ve švýcarském Ambri na to naváže a opět bude patřit k extraligové špičce. V Janim Lajunenovi získal pražský klub stožár před branku, jaký v sestavě chyběl. Ondřej Najman je pracovitý všudybyl, Američan Josh Kestner se jeví jako střelec a v přípravě dobře sedl do lajny s Pavlem Kousalem a Romanem Horákem. Obrana Sparty, to je nářez. Zvlášť, co ji