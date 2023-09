Šéf Sparty Divíšek o cílech, posilách a trenérském tandemu: Jsou jako stroj

Z druhé ligy rovnou do velkoklubu. Tomáš Divíšek, v hokejové branži známý jako Divoch, dostal ze sportovního hlediska na starost Spartu. „Oproti Letňanům je to jiný sport,“ přitakává někdejší útočník, extraligový šampion z roku 2005 s Pardubicemi. V pražském rudém gigantu má z pozice člena představenstva na povel podobu kádru. „S trenéry jsme se shodli, že malé věci, které naposledy chyběly, už bychom tentokrát měli mít,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Jako generální manažer působil ve spřízněném klubu letňanských Letců, odkud ho majitel Karel Pražák vytáhl na konci května do Sparty. „Uděláme maximum, aby naši fanoušci mohli chodit na hokej co nejdéle,“ tvrdí 44letý Divíšek. Tým naposledy skončil ve čtvrtfinále, na titul čeká od roku 2007.

Už jste se zabydlel v zatím životní roli?

„Je pravda, že nic výš už asi být nemůže. Pořád se učím, navnímávám, jak takový klub funguje. Přeci jenom dělat v Letňanech je rozdíl. Jedná se o úplně jiný sport. Ale každý týden je to lepší.“

Je něco, co vás překvapilo?

„Profesionalita ve všech oblastech. Ale úplně nejvíc jsem nadšený z práce našich trenérů. Pavel Gross i Miloš Hořava jsou opravdoví profíci, všechno mají do puntíku propracované. Když jsme rozebírali nějaké hráče, koho přivést, nebo výkony kluků z minulé sezony, je to opravdu na dlouho. Tohle pro mě bylo až příjemné překvapení, jak pracují. Jejich spolupráce funguje jako skvěle seřízený stroj.“

Na oficiální tiskové konferenci nezaznělo slovo titul. Ale předpokládám, že je to klíčový cíl.