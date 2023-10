ONLINE: Kladno - Hradec 3:3. Novotný (15) gól! Dynamo bojuje s Brnem

Ocelářům pomohla mocná třetí třetina

Třinečtí trenéři přeřadili Daňa z elitní lajny do druhé a nejlepší střelec minulé sezony už v páté minutě udeřil a otupil dobrý vstup hostí do utkání. Puk mu sice po přihrávce Hudáčka vyletěl do vzduchu, ale pohotově jej baseballovým způsobem dopravil do branky.

Domácím narostla křídla, ale Vrána, který hrál 500. extraligové utkání, i Růžička z dobrých pozic těsně minuli. Po Pyrochtově chybě mohl zvýšit Kurovský, z úniku ale neprostrčil puk mezi Novotného betony.

Hosté zapomněli v úvodu druhé třetiny u levé tyčky na Hudáčka, který v gólové šanci nepřehodil beton Novotného. Mladá Boleslav poté převzala iniciativu a Mazanec si poradil s dorážkou Osburna i tečí Dvořáčka. Středočeši přesto v polovině zápasu vyrovnali: Aaltonen využil přesilovou hru už po devíti sekundách z úhlu do odkryté branky, když se k němu odrazil puk od brusle Skalického.

Ocelářům vrátil vedení na začátku třetí třetiny důrazný Hudáček a hostující gólman Novotný se na rozhodčí zlobil, že branku uznali. Vyrovnání měl vzápětí na hokejce před Mazancem osamocený Šmerha, ale z dorážky neuspěl. A tak domácí odskočili. Kurovskému v úniku sice utekl při kličce puk, který ale projel Novotnému mezi betony do branky. Oba si souboj zopakovali v 54. minutě, tentokrát z něj vyšel vítězně gólman hostí.

Mazanec podržel Třinec následně při pokusech Aaltonena. Mladá Boleslav se odhodlala už v čase 57:50 ke hře v šesti, ale Růžička zpečetil trefou přes celé kluziště výhru. Domácí kanonýr si oddechl, o chvíli dříve trefil z útočné modré čáry jen tyčku.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Po dvou prohrách jsme potřebovali bodovat. Byl to bojovný zápas z obou stran a našli jsme cestu k vítězství, což je podstatné. V těžkých situacích nás podržel Mazi (brankář Marek Mazanec) a doufám, že se od tohoto výsledku odrazíme.“

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Hodně jsem chtěli bodovat a odčinit minulý zápas s Budějovicemi. První třetina nebyla z naší strany optimální, ale od druhé se hrál vyrovnaný zápas a šance byly na obou stranách. Domácí hráli velmi poctivý a jednoduchý hokej. Vyhazovali kotouče, hráli na brejky, z čehož potom dali branky. V našich silách už nebylo zápas otočit, byť šance jsme měli, ale nepadalo nám to, a proto odjíždíme s prázdnou.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:18. Daňo, 43:00. Hudáček, 48:02. Kurovský, 59:53. M. Růžička Hosté: 30:30. Aaltonen Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Polášek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Vrána (C), M. Roman – Kurovský, Walega, Dravecký (A) – Čacho. Hosté: Novotný (J. Růžička) – Osburn, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Pláněk, R. Jeřábek, Bernad – Šmerha, O. Roman, Aaltonen – Söderlund, Lantoši, Skalický – Suchý, Fořt, Malát – Stránský (C), Závora, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Cabák – Hlavatý, Rožánek. Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3960 diváků

Karlovy Vary - Litvínov 1:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:02. Mikyska Hosté: 02:19. Jurčík, 08:43. Jaks, 23:48. Koblasa, 28:00. Baránek Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Demel (A), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše (A) – Válek, Kirk, Abdul – Jurčík, Gut, Havelka. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Hynek, Hnát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5477 diváků

Kladno - Mountfield HK

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:20. M. Procházka, 23:41. Tralmaks, 43:44. Tralmaks Hosté: 26:03. Novotný, 30:34. Okuliar, 46:09. Zachar Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček, Babka – Sideroff, Plekanec (C), Frolík – Tralmaks, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Strnad (A) – M. Procházka, Melka, Smoleňák. Hosté: Kiviaho (Bartošák) – Jank, Blain (C), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Zachar, Šťastný – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Jergl (A) – Chalupa, Pilař, Novotný. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno

Pardubice - Kometa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:07. Hyka, 14:36. Bučko, 27:55. Cienciala Hosté: 28:43. Gazda, 30:29. Moses, 32:10. Cingel Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Jan Hribik, Jiří Ondráček Stadion Enteria arena, Pardubice

Olomouc - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:33. Řezníček, 17:47. Kunc, 21:58. Chmielewski Hosté: 13:45. Hrabík, 39:19. Mertl Sestavy Domácí: Konrád (Postava) – Řezníček, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Černý – Bambula, Knotek (A), Navrátil – Klimek, Macuh, Chmielewski – Orsava, P. Musil (A), Kusko – Kucsera, Menšík, Kunc. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Houdek, Piskáček (A), Malák – Matýs, Mertl, Holešinský – Schleiss (C), Lev (A), Hrabík – Rekonen, Adam, Pour – Indrák, Jansa, Straka. Rozhodčí Šír, Obadal – Lederer, Blažek. Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 283. diváků