Změny ve Vítkovicích. Na lavičku se vrací Šimíček a Trnka, Holaň zůstává

„Pořád věříme cestě, kterou jsme si ve Vítkovicích nastavili, proto má nadále Miloš Holaň plnou důvěru,“ říkal v klubovém prohlášení majitel klubu Aleš Pavlík. „Po nedělním zápase v Plzni (0:1) jsme ale věděli, že musíme něco změnit.“

Podle Pavlíka to nemusí být krok poslední. „Jako první krok, v uvozovkách zvítězila, cesta úpravy trenérského štábu. Věřím, že po této změně si jak Miloš Holaň, tak celý realizační tým, tak také zejména hráčský kádr uvědomí, že jen na nich samotných bude záležet, zda tento krok bude první a poslední, nebo bude prvním z mnoha dalších.“

Podle Aleše Pavlíka je v prvé řadě se třeba vrátit k pokoře a bojovnosti. „Všichni se musí vrátit k pokoře, k přístupu, k bojovnosti a touze po vítězství a úspěchu. I když to bude bolet! Toto nás zdobilo loňskou sezonu a letos to v týmu bohužel nevidím a nejsem sám. Nevidí to ani naši skvělí fanoušci, nevidí to ani naši partneři. Týmu pořád věřím a doufám, že si uvědomí všichni do jednoho. Jen tvrdá práce nás vrátí zpátky do hry o vyšší příčky v tabulce,“ dodal Pavlík.

