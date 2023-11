ONLINE: Dynamo vede derby! Osm gólů v bitvě Sparty. Kladno má náskok

Program hokejové extraligy je v neděli kompletní, do akce skočilo všech 14 týmů. Kladno svádí důležitý boj s Mladou Boleslaví, poražený by mohl okupovat poslední místo. Liberec vítá v utkání rozjetých týmů pražskou Spartu. Tabulkoví sousedé se potkávají v duelu Vítkovic a Plzně, Motor hostí Litvínov. Kometa nastupuje v nedaleké Olomouci, hraje se i východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem, který se musí obejít bez vyřazeného brankáře Patrika Bartošáka. Na dalekou cestu do Třince vyrazily Karlovy Vary. Sledujte zápasový ONLINE přenos na iSport.cz.