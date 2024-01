Smoleňák křičel na Pavlíka: Říkal jsem mu, ať zhubne. Nabádal k práci

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

„Hodně důležitý. Neměli jsme dobrý začátek, v první třetině jsme udělali tři totálně zbytečné fauly. Přestože víme, že Boleslav hraje hokej v přesilovkách, tak jsme jim je dali. Tím se dostali na koně, přesto jsme se dokázali vždycky vrátit.“

Ano, vyrovnali jste hned dvakrát. Je to odraz vnitřní síly Kladna?

„Je to tak, ve spoustě zápasů se dokážeme vrátit, sílu v týmu máme. Ale je to vždycky jedině prací, nemůžeme hrát otevřený hokej, zkoušet krásu. Kolikrát se v zápase zblázníme, to nám jedině škodí. Musíme se držet hry, co nám vyhovuje a ve které jsme dobří.“

Prosadil jste se proti Boleslavi už počtvrté v sezoně. Jak jste viděl svou trefu?

„Už si to úplně nepamatuju. Prochy (Procházka) puk dobře nahodil, vybojovali jsme ho, měl jsem střelu. Snažili jsme se jít do brány, před ní udělal dobrou práci Tonda Melka. Ke mně se to odrazilo, měl jsem lehkou práci. Ale bylo to po dobrém vstupu, pracovitosti, chtíči dát gól. Nic hezkého, takové góly nedáváme a ani dávat nebudeme.“

Kromě branky jste stihl i konverzaci s protihráčem Filipem Pavlíkem. Co jste si řekli?

„Jo, je můj dobrý kamarád z Hradce Králové. Byl vždycky můj parťák na pokoji, spoustu času jsme spolu strávili i s rodinami. Bylo to přátelské. Řekl jsem mu, že by bylo fajn, kdyby trošku zhubl. (směje se) Ale je to určitě kluk, kterého si vážím jako člověka.“

Jsou střety s tabulkovým sousedem z Boleslavi náročné?

„S Bolkou se honíme, každý chce mít co nejvíc bodů. Malé potěšení je, že jsme aspoň bodovali, ale určitě nás prohra mrzí, o tom žádná. Chtěli jsme vyhrát, ale nemůžeme být chamtiví. Musíme koukat na každý bod.“

Co teď dál? Pořád máte oproti Bruslařům zápasy k dobru.

„Práce, práce… To je jediné, jak se dokážeme zvednout. Prací a poctivostí, hrát urputný hokej, to musíme předvádět každý den ať už na tréninku, nebo v zápasech. Zase se k tomu vracíme. Furt makat, sbírat bod po bodu, koukat jen sami na sebe a na to, co předvádíme.“