ONLINE: Pardubice - Boleslav 3:3! Šlágr 6:3 pro Spartu a kolaps Kladna

Šlágr plný obratů pro Spartu, vyhrála 6:3

Hokejisté Sparty porazili ve 36. kole extraligy Litvínov 6:3, vyhráli popáté za sebou a udrželi se v čele soutěže. O šesté domácí výhře nad Vervou rozhodli Pražané ve třetí třetině, kdy dokázali třemi góly zlomit vyrovnané utkání se čtvrtým týmem soutěže na svou stranu. Gólem a asistencí se na tom podílel Roman Horák.

Diváci, kteří do O2 areny přišli až po první třetině, o nic zajímavého nepřišli. Hned v úvodu se do dvou slibných šancí dostal domácí Horák, jinak se ale nic zajímavého nedělo. Brankáři Kořenář a Zajíček bez problémů udrželi čisté konto.

Na začátku druhé části po Horákově přihrávce nedokázal zamířit přesně Najman a na druhé straně si Kořenář poradil s šancí Koblasy, poté už branky začaly padat.

Jako první se v signalizované početní výhodě prosadil hostující Kudrna, Sparta ale přidala a dokázala rychle otočit stav. Forman ještě neuspěl, ale ve 28. minutě v rozmezí 38 sekund překonali Zajíčka Konečný a po pohotové teči Buchtele, jehož gól si ještě rozhodčí zkontrolovali i videa.

Podobný obrat se ale následně podařil i Vervě. Nejprve si 17. branku připsal v přesilové hře Ondřej Kaše a poté využil zakrytého výhledu Kořenáře obránce Šalda a posunul hosty zpět do vedení.

Pražané ale ještě ve druhé třetině dokázali vyrovnat. Na konci biliárové kombinace v přesilovce byl Sobotka, jenž tak desátým gólem v sezoně oslavil podpis nové smlouvy se Spartou.

Do třetí třetiny domácí vstoupili s dvouminutovou přesilovou hrou, kterou dokázali v závěru zásluhou Horáka využít a vrátili se zpět do vedení. Přiblížit Spartu výhře mohl následně Chlapík, Zajíček ale jeho nebezpečnou střelu dokázal vyrazit.

Severočeši se tlačili do útoku, nevyužili však přesilovku a následně se prosadil Najman, při jehož objetí branky se nedokázal Zajíček včas přesunout. Hosté poté ještě více riskovali, snížit se jim ale nepodařilo. Naopak při power play inkasovali šestý gól.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Jsme rádi, že jsme vyhráli a navázali jsme na výhru z Liberce. Věděli jsme, že přijede soupeř, který je silný bruslařsky a silný i ofenzivně. V první třetině jsme sice měli šance, ale pohyb nebyl takový, jak jsme potřebovali. Ve druhé třetině přišly z naší strany zbytečné fauly. Když jsme soupeře zatlačili, tak jsme byli netrpěliví, propadli jsme a soupeř z toho měl přečíslení. Nebylo jsme udělali faul. Po druhé třetině jsme si k tomu něco řekli a myslím si, že třetí část byla, nejen výsledkově, dobrá a zároveň byla i chytrá. Jsem rád, že jsme opět vyhráli vyrovnaný zápas. Líbila se mi i velmi dobrá atmosféra, byla to reklama na hokej.“

David Kočí (Litvínov): „Do utkání jsme nevstoupili dobře, neměli jsme dobrý pohyb a soupeř byl lepší v osobních soubojích, byl silnější na puku. Vyhrával souboje, které byly padesát na padesát, a tím nás první třetinu přehrával. Gólem v přesilovce jsme se dostali trošku do zápasu, dostalo nás to na koně a hned jsme dokázali dát gól na 3:2. Bohužel jsme pak udělali hloupé fauly, po kterých jsme inkasovali, což zápas zase zlomilo na stranu soupeře. Pak už nás domácí přehrávali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:08. Konečný, 27:46. Buchtele, 38:21. Sobotka, 41:46. O. Najman, 51:18. O. Najman, 58:16. Chlapík Hosté: 24:22. Kudrna, 35:13. O. Kaše, 36:55. Šalda Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Mikliš, Kempný (A), T. Tomek, Moravčík, Irving, Pavlák – Forman, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Mužík – Žmola, M. Vitouch, Hauser. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zeman, Šalda, Jaks, Czuczman, Demel (A), Baláž – Kudrna, Urban, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Frodl, Hnát Stadion O₂ Arena, Praha

Kladno vedlo, ale Třinec otočil ve 3. třetině

Hokejisté Třince díky obratu v závěrečné třetině zvítězili v 36. kole extraligy v Kladně 5:3 a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. Rytíři sice otočili průběžný stav z 0:2 na 3:2, ale nakonec si připsali šestou porážku za sebou. Na výhře Ocelářů se podílel dvěma góly a jednou asistencí slovenský útočník Richard Pánik a tři body za branku a dvě přihrávky si připsal také Daniel Kurovský.

Do zápasu lépe vstoupil obhájce titulu, v úvodní desetiminutovce dal dva góly v rozmezí 87 sekund. Nejprve skóroval střelou z první Pánik po Sikorově přihrávce z rohu kluziště, chvíli nato se ujal pokus Kundrátka od modré čáry.

Opařené Středočechy vzchopila jejich první přesilová hra, kterou využili za pouhých pět vteřin. Po buly puk putoval za druhý kruh a ostrý volej Klepiše třinecký gólman Kacetl neudržel. Ještě do první pauzy mohli Oceláři náskok zase navýšit, Smith z dálky překonal Bowa, toho však zachránila tyčka.

Ve druhé třetině domácí útočili na vyrovnání, sám proti Kacetlovi neuspěl Procházka, neujaly se ani Smoleňákovy střely. Pak Kladno přečkalo horké chvilky. Voženílkovo nahození z úhlu se od Hejdovy brusle odrazilo na tyčku, vzápětí rozhodčí po konzultaci s videem neuznali Pánikův gól kvůli hře vysokou holí.

A tak udeřili domácí. Stačilo jim 19 vteřin, aby otočili z 1:2 na 3:2. Nejdříve Procházka uklízel puk do odkryté branky po nezištné přihrávce Melky, hned po rozehrání váhajícího Jeřábka obral o puk Jarůšek a své sólo se štěstím využil, puk poslal za čáru pod brankářem Třince.

Jeřábek svůj kiks napravil hned po druhé pauze v přesilové hře. Třinec podnikl rychlý útok, Růžička prostrčil puk na Jeřábka, který se dostal před Bowa a prostřelil ho mezi nohama. Ze třetí třetiny uběhlo jen 17 sekund a začínalo se znovu.

A hosté soupeře uzemnili dvěma údery za necelé dvě minuty. Nejprve nepokrytý Kurovský zblízka dorážel Adámkovu střelu od modré čáry, pak se Pánik natlačil před obránce Ticháčka a forhendovou kličkou obelstil Bowa. Domácí už se na odpověď nezmohli, jen při jedné šanci museli Oceláři puk vyhazovat z brankoviště.

Hlasy trenérů:

Pavel Skrbek (Kladno): „Ani jsme se nenadechli a po dvou střelách jsme prohrávali 0:2. Kontaktní gól nás vrátil do hry, ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb, udrželi se na puku, obrátili jsme na 3:2. Bohužel hloupým, nedisciplinovaným faulem Marteneta, když jsme jeli 2 na 1 a vzadu jsme udělali nesmysl, jsme darovali soupeři přesilovku a on ji využili po hned startu třetí třetiny. Pak dal čtvrtý a pátý gól, chybí nám trošku obětavosti. Soupeř nám zablokuje každou druhou střelu, nám se pak ani nechce střílet, zato Třinec napřáhne a my se rozestoupíme.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Smíšené pocity. První třetina z naší strany poměrně slušná, dali jsme dva jednoduché góly, problematicky jsme inkasovali. Druhá třetina byla od nás mizerná, domácí pracovali velice dobře. My si ve druhé přestávce řekli věci, které potřebujeme dělit. Dobré bylo, že jsme hned po 17 vteřinách vstřelili gól z přesilové hry, to bylo osvěžení. Pak rozhodly naše dva góly, nakonec jsme si vítězství pohlídali. Jsem rád, že jsme ve třetí třetině zvedli prapor a dostali jsme se z útlumu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:38. Klepiš, 34:02. M. Procházka, 34:21. Jarůšek Hosté: 05:52. Pánik, 07:24. Kundrátek, 40:17. J. Jeřábek, 47:14. Kurovský, 49:01. Pánik Sestavy Domácí: Bow (Mitens) – Hejda, Ticháček, Slováček, Veber, Martenet, Voráček – Tralmaks, Klepiš, Jágr – Kusý, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Melka (A), M. Procházka – Jarůšek, Babka, Bláha. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Polášek, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Kurovský – M. Roman, Sikora, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Walega. Rozhodčí Cabák, Šindel – Svoboda, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2232 diváků

Klimeš vynuloval Liberec, Vítkovice vyhrály 2:0

Hokejisté Vítkovic v 36. kole extraligy porazili na domácím ledě Liberec 2:0. Strůjci tříbodového úspěchu byl jednak autor vítězného gólu z 29. minuty Stuart Percy, a také gólman Lukáš Klimeš, který v závěru vynuloval drtivý tlak soupeře a připsal si druhé čisté konto v sezoně. Druhý gól domácích zaznamenal vypůjčený útočník z prvoligové Poruby Tomáš Šoustal.

Liberec do zápasu mohl vstoupit lépe. Flynn se v šesté minutě protáhl jako úhoř až před Klimeše, který ale kličku ustál a vytěsnil. Domácí kontrovali tečí Claireauxe, který sice obratně sklepl puk ze vzduchu, ale kotouč prošel napříč brankovištěm a skončil v opačném rohu. A ve své druhé šanci ke konci první dvacetiminutovky opět neuspěl ani Flynn, který z mezikruží trefil Klimeše.

Ve druhé části se Liberci vymstila vyloučení. Nejprve v tom, že se soupeř dostal do tlaku, který pak v 29. minutě přetavil v gól už při hře pět na pět obránce Percy, jenž mezi kruhy umístěným švihem pokořil Paříka.

Hosté pak ubránili další dvě oslabení, ale znovu už při plném počtu hráčů na ledě neuhlídali v brankovišti dotírajícího Šoustala, který 26 sekund před koncem druhého dějství přidal druhou branku.

Jestli mohli hosté utkání zdramatizovat, pak hned v úvodu třetí části. V dvouminutové přesilovce zamkli soupeře do pásma, ale mohutný tlak nevyužili. Asi v největší šanci promáchl před odkrytou brankou Rychlovský.

Liberec ale viditelně ožil a Klimeš byl chvílemi jako pod křížovou palbou. Najman a znovu ani Rychlovský však neproměnili další příležitosti. Z libereckého sevření se osm minut před koncem vysmeknul Fridrich, ale svůj blafák úspěšně nedotáhl i kvůli faulu protihráče.

Severočeši se ubránili následnému oslabení a v závěru ještě obnovili nápor. Obrovskou šanci Galvasovi ale v 56. minutě opět chytil výborný Klimeš. Hosté v závěru zvýraznili přesilovku odvoláním gólmana, ani při hře šest na čtyři ale neskórovali. Situace se ještě jednou opakovala, při druhé hře šest na čtyři měl Liberec už drtivý tlak, ale dlouhé ostřelování Klimešovy brány ke korekci nevedlo.

Hlasy trenérů:

Jiří Veber (Vítkovice): „První třetinu jsme odehráli slušně. Ve druhé třetině měl soupeř několikrát přečíslení, ale paradoxně se nám povedla a vyhráli jsme ji 2:0. Myslím, že druhý gól v závěru druhé třetiny nám dal vítr do plachet. Ve třetí třetině to už bylo takové, že jsme si to pohlídali. Musím pochválit celý mančaft, počínaje gólmanem, který podal výborný výkon, po všechny hráče.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Nám se dnes utkání nepodařilo. Chtěli jsme tady bodovat a hlavně předvést lepší výkon. První třetina byla vyrovnaná, ale nevyšla nám ta druhá, ve které jsme obdrželi dvě branky. Myslím si, že nám nefungovala ofenziva. Měli jsme čtrnáct střel na branku a na to, co je v celé sezoně naše silná stránka, dvě třetiny byly bezzubé. Spokojeni můžeme být se třetí třetinou. Tam jsme domácí zatlačili, byly tam ty příležitosti, ale jak už to v hokeji bývá, dneska nám nebylo přáno. Myslím si, že domácí svou bojovností zvítězili zaslouženě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:55. Percy, 39:34. Šoustal Hosté: Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Dej (A) – Peterek, Šoustal, Vondráček. Hosté: Pařík (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Galvas – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Vlach (A), Bulíř (A), Klíma – Pérez, Šír, Pekař. Rozhodčí R. Mrkva, R. Hradil – M. Hlavatý, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 685 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:41. Kaut, 29:52. Radil, 37:30. Sedlák Hosté: 31:12. O. Roman, 49:16. Rohdin, 54:46. Skalický Sestavy Domácí: Klouček (Will) – T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Hájek, Vála, Kolář – Paulovič, Sedlák (C), Kaut – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Mandát, Poulíček (A), Hyka – Říčka, A. Musil, Cienciala. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Křepelka, Lintuniemi – Skalický, Fořt, Lantoši (C) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Zvagulis, Závora, J. Půček. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Hynek, Zika Stadion Enteria arena, Pardubice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:01. Macuh, 16:53. Káňa Hosté: 08:50. Jasper, 44:19. Jank Sestavy Domácí: Konrád (Maláč) – Ondrušek (C), Škůrek, Řezníček, Rašner, Švrček, Černý, Sirota – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Anděl, Rutar. Hosté: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Perret, Tamáši, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Okuliar – Zachar, Pilař, Jasper. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lederer, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:15. Valský, 33:35. F. Přikryl, 59:42. D. Simon Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Kachyňa, Štencel, Hovorka, Doudera (A), Vráblík – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – Kubík (A), F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Hanzl, D. Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Rohan, Stříteský, Rulík, Bartejs, Tureček – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Kofroň, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, O. Procházka – Koffer, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Šír, Vrba – Lhotský, Thuma Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 914 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:42. Rekonen Hosté: 10:15. Pospíšil, 16:47. Kollár Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Malák, Piskáček (A), Houdek – Pour, Lev (A), Rekonen – Jansa, Mertl, Schleiss (C) – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík. Hosté: Kavan (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Osburn, Zahradníček, Kaňák, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil – Kohout, Kollár, Moses – Kos, Ekrt, Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Brejcha, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna