Hodnocení šlágru Sparta - Pardubice: chyby i odvážný tah za Kempného

Byl to hokejový hit! Pardubice porazily Spartu na jejím ledě 2:1 v prodloužení . Strůjcem dvoubodového zisku byl nakonec útočník Martin Kaut, jenž společně s Lukášem Sedlákem táhl ofenzivu Dynama. Smolařem se stal sparťan Michal Kempný, jenž musel odstoupit ze hry. Jak si vedly řady obou týmů středečního šlágru na stupnici 1 - nejhorší až 10 - nejlepší? Trenér Václav Varaďa byl hodně aktivní...

Brankáři

SPARTA 8

Josef Kořenář si v brance počínal velmi zkušeně a s klidem. Zbytečně nepředváděl pohyby navíc nebo akrobatické zákroky. Držel si postavení a snažil se vykrývat maximum prostoru. Do branky mu padl nešťastně vlastní gól po odrazu od brusle Romana Horáka. Na změnu kotouče neměl šanci zareagovat.

PARDUBICE 7

V brance byl Roman Will velmi pohyblivý a často si hodně povyjížděl, aby zmenšil střelecký úhel soupeřových hráčů. Pro ty pak bylo těžší najít v brance volnou skulinku. Na druhou stranu to mělo i negativní dopad při dorážkách, protože při nich nebyl v ideální pozici. Dostal z ní i první gól, kdy nedokázal udržet kotouč po střele Filipa Chlapíka, který ho pak sám dorazil do odkryté klece.