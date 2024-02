ONLINE: Litvínov - Sparta 2:8. Vede i Kometa, Olomouc otočila v Hradci

Ordoš dvěma góly zařídil výhru Motoru

České Budějovice zvítězily v Karlových Varech 3:0 a zabraly po dvou porážkách. Dvěma góly to zařídil Jan Ordoš a brankář Jan Ordoš udržel díky 28 úspěšným zákrokům poprvé v sezoně čisté konto. Energie popáté za sebou prohrála a z poledních deseti utkání vyhrála jediné.

V úvodní bezbrankové dvacetiminutovce si ani jeden ze soupeřů nevytvořil větší brankovou příležitost. Pouze nebezpečná střela Tomana v 5. minutě a o chvíli později dorážka Kachyni v předbrankovém prostoru zaměstnaly Frodla. Na druhé straně to byly dva nebezpečné střely z hole v první třetině aktivního Kružíka.

Druhá třetina už byla v režii Jihočechů, kteří napadali domácí již ve středním pásmu, z čehož vyústily ve 26. minutě i dva krátce po sobě jdoucí fauly Grígera a Dlapy. Po 25 sekundách využil přesilovku pěti proti třem dorážkou v předbrankovém prostoru Ordoš.

O tři minuty později se sám na Frodla řítil Gulaš, ale branku přestřelil. Z karlovarských hráčů si jedinou možnost vytvořila dvojice Černoch a Ondřej Beránek, jehož střelu včasným přesunem zlikvidoval Strmeň. Ve 37. minutě nabídli Západočeši svým špatným střídání soupeři další přesilovou hru, kterou v druhou branku přetavil opět Ordoš.

Domácí se ve třetí třetině snažili s nepříznivým stavem něco udělat, ale neúspěšně. Příležitost ke snížení měl ve 44. minutě Mikyska, ale pozorný Strmeň se střelou z bezprostřední blízkosti nenechal překvapit. Když o minutu později výborně chytající gólman Budějovice zlikvidoval i nepříjemnou střelu Kangasniemiho, bylo jasné, že karlovarští hráči zapíší další ze série proher.

Domácím nepomohlo ani 102 vteřin před koncem základní hrací doby odvolání Frodla, naopak hostující Martin Beránek střelou do prázdné branky dal výsledku konečnou podobu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 25:47. Ordoš, 36:13. Ordoš, 59:26. M. Beránek Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Bartejs, Mikyska, McFadden, Stříteský, Havlín, Plutnar, Dlapa – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Kangasniemi, Jiskra, Kružík – Redlich, Kofroň, Koffer. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel, Pýcha, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Štich – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, Harris, F. Přikryl – Kubík, Pech (A), Valský – Toman, Koláček, Vopelka. Rozhodčí Jeřábek, Zeliska – Brabec, Rampír Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3237 diváků

Kladno bodovalo naplno po 20 zápasech

Kladno porazilo Třinec 5:2 a poprvé od 28. prosince naplno bodovalo. V základní hrací době vyhráli Rytíři po 20 zápasech. Poslední tým tabulky uspěl proti Ocelářům poprvé v sezoně a ukončil sedmizápasovou sérii výher úřadujícího mistra. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Martin Procházka. Utkání sledovalo 1047 diváků, což je nejnižší extraligová návštěva v sezoně.

Rytíři získali páteční porážkou s Mladou Boleslaví jistotu účasti v baráži, proti Ocelářům ale začali ve velkém stylu. Již po 69 sekundách našel Strnad volného Hejdu, který zakončoval do odkryté branky a Kladno vedlo. Do další šance se vzápětí dostal Frolík.

V 6. minutě mohl vyrovnat Růžička, který měl po faulu Vebera na Čacha výhodu trestného střílení. Nejproduktivnější hráč soutěže ale trefil jen tyč. A poté s tichém prostředí ČEZ stadionu děly věci. V 8. minutě posunul domácí do dvoubrankového vedení v přesilovce Ticháček a o dvě minuty později přidal třetí gól pohotově dorážející Klepiš.

Slezané navíc přišli o Voženílka, jenž zasáhl do hlavy Klepiše a s vyšším trestem putoval předčasně do kabin. Kladenskou přesilovku sice zkrátilo vyloučení Tralmakse, ale přesto se Rytíři dočkali dalšího gólu. Prosadil se Procházka. Místo Kacetla následně se následně do třinecké branky postavil Mazanec.

Hosté ještě v první třetině dokázali se štěstím snížit, a dokonce v oslabení. Mitens vyjel za branku pro vyhozený puk přes celé kluziště, který se ale nečekaně odrazil od mantinelu k volnému Čachovi, jenž nezaváhal.

Ve druhé třetině hráli Oceláři hned třikrát přesilovou hru, lotyšského brankáře v kladenských službách ale překonat nedokázali. Hned několikrát byli blízko brance i domácí, Klepišův samostatný nájezd ale Mazanec zastavil, Sideroff a Tralmaks trefili shodně pravou tyčku.

Oceláři byli ale herně i střelecky aktivnější a ve 45. minutě se jim podařilo snížit, když se krátce po buly trefil Adámek. V 52. minutě se ale domácím vydařil rychlý protiútok a Procházka posunul Rytíře k první tříbodové výhře v letošním roce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:09. Hejda, 07:35. Ticháček, 09:39. Klepiš, 16:23. M. Procházka, 52:52. M. Procházka Hosté: 17:47. Čacho, 44:29. Adámek Sestavy Domácí: Mitens (Zavoral) – Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček – Smoleňák (C), Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Strnad (A), Melka (A), M. Procházka – Bláha, Jarůšek, Frolík. Hosté: Kacetl (17. Mazanec) – Smith, Nedomlel, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, L. Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Spěváček. Rozhodčí Šír, Cabák – Svoboda, Dědek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 1047 diváků

Liberec - Vítkovice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:33. Bulíř, 20:54. Rychlovský, 30:48. Flynn Hosté: 40:20. Barinka, 47:39. P. Zdráhal, 58:26. Chlán, 63:21. Ri. Bukarts Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Kel. Klíma – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Zachar. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Rozhodčí Hribik, Pilný – Frodl, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Pardubice se přiblížily rekordu

Pardubic zvítězily na ledě předposlední Mladé Boleslavi 4:1. Na šesté výhře Dynama po sobě se dvěma góly podílel útočník Patrik Poulíček. Východočeši se přiblížili triumfu v základní části a zároveň historickému rekordu v počtu získaných bodů. Aktuálně jich mají Pardubice 114, maximem je 118 Liberce ze sezony 2015/16. Bruslařský klub prohrál po dvou vítězstvích.

Favorit hned zkraje utkání dostal k dispozici čtyřminutovou přesilovku za Romanův faul vysokou holí na Vondráčka. Radil trefil z první tyčku a Sedlák z dorážky minul odkrytou branku. Pardubice ale nakonec dlouhou početní výhodu v sedmé minutě zužitkovaly. Čerešňák se ve vlastní třetině ujal puku, na modré se zbavil tří protihráčů a osmým gólem v extraligové sezoně otevřel skóre.

V 11. minutě Bruslaři srovnali. Lantoši si od zadního hrazení sjel až mezi kruhy, Vondráček ho nezachytil a domácí útočník se střelou k tyči nemýlil. V ročníku zaznamenal 18. gól.

V polovině zápasu mladoboleslavský obránce Pyrochta napálil tyč. V 37. minutě si Dynamo vzalo vedení zpátky. Dvořák napřáhl od modré čáry po Mandátově přihrávce a Poulíček tečí usměrnil puk za Růžičkova záda.

Ten samý hráč se ve 46. minutě prosadil z dorážky po Vondráčkově střele. Pardubický útočník se zapsal mezi střelce počtrnácté v sezoně. Do prázdné branky při power play domácích pak stanovil konečný výsledek Vála střelou z vlastní třetiny. V extraligovém ročníku se dočkal osmého zásahu.

Svěřenci trenéra Zadiny vytvořili klubový rekord v počtu získaných bodů v základní části. Pardubice zdolaly v extralize Středočechy posedmé v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:09. Lantoši Hosté: 06:04. Čerešňák, 36:47. Poulíček, 45:56. Poulíček, 57:39. Vála Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Gardoň, Järvinen, Rohdin – Hradec, Fořt (C), Krivošík – Malínek, Závora, Stránský. Hosté: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Rozhodčí Mrkva, Kika – Zíka, Štěpánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3389 diváků

Litvínov - Sparta

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:16. Hlava, 37:43. Koblasa Hosté: 05:19. D. Vitouch, 22:25. Kassian, 24:58. Chlapík, 27:03. Sobotka, 31:45. Harper, 53:42. Řepík, 54:57. O. Najman Sestavy Domácí: M. Tomek (28. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Šalda – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Beaudin, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, Chlapík – Konečný, O. Najman, P. Kousal (A) – Harper, Lajunen, Kassian. Rozhodčí Šindel, Květoň – Kajínek, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

Kometa - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:40. Cingel, 26:31. Moses, 27:28. Flek, 34:05. Gazda Hosté: 40:18. Mertl Sestavy Domácí: Furch (Kavan) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kos – Kohout, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kollár. Hosté: Klouček (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Laakso, Bučko – Holešinský, Indrák, Schleiss (C) – Pour, Benák, Lev (A) – Šiler, Mertl, Rekonen – Straka, M. Soukup, Jansa – Matýs. Rozhodčí Vrba, Jaroš – Klouček, Thuma Stadion Winning Group Arena

Mountfield HK - Olomouc

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:56. Okuliar Hosté: 20:53. Chmielewski, 21:55. P. Musil Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Blain (C), Freibergs, Pláněk, Pavelka, McCormack, Kalina – Šťastný, Tamáši, Perret – Jergl (A), Kev. Klíma, Okuliar – Estephan, Lalancette, R. Pavlík – A. Novotný, Miškář, Jasper – Pilař. Hosté: Sedláček (Konrád) – Řezníček, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Mareš – Navrátil, Kusko, Kunc – Bambula, Anděl, Káňa – Orsava, P. Musil, Plášek ml. – Klimek, Knotek (A), Chmielewski. Rozhodčí Hradil, Ondráček – Lhotský, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové