ONLINE: Liberec - Kometa 3:3. Dynamo ztrácí v Třinci, Vary drží předkolo

Veledůležitý souboj o čtvrté místo v předposledním 51. kole Tipsport extraligy hraje brněnská Kometa na hřišti Liberce, který má stále šanci přímo postoupit do čtvrtfinále. Velice blízko ke čtyřce jsou ovšem také České Budějovice, které hostí poslední Kladno. Ve hře je pořád také Litvínov, musí však za tři body porazit Vítkovice. O poslední jízdenku do play off se obávají v Karlových Varech, které čelí Spartě. Na Energii se dotahuje Mladá Boleslav, v případě výhry nad Olomoucí by se Západočechům dostala na dostřel jednoho bodu. Již jistý lídr z Pardubic může proti Třinci vytvořit nový rekord v počtu získaných bodů. Hradec Králové hostí Plzeň. ONLINE přenosy všech utkání sledujte od 17.30 na iSport.cz.