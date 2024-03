Vary konečně zabraly a mají předkolo. Sparta? Velká bída, prohlásil Chlapík

Energie ukončila sérii šesti proher v řadě a je v předkole play off. Proti favoritovi předvedla jeden z nejlepších zápasů sezony a i díky třem gólům z přesilových her vyhrála doma 5:1. „Věděli jsme, že Sparta je jeden z nejlepších týmů. Ale zároveň jsme je v sezoně dvakrát porazili. Určitě jsme si věřili,“ pravil spokojeně dvougólový střelec Jiří Černoch.

Balvan, který spadl v KV areně domácím po výhře nad Spartou, byl tak velký, že ho muselo být slyšet až za hranicemi s Německem. Po utrápeném závěru základní části totiž dokázali Karlovarští konečně zabrat a dotáhnout do zdárného konce to, co ještě před měsícem bral každý za samozřejmé. Postup do předkola.

„Měli jsme sérii porážek a strašně těžký los. Věděli jsme, že budeme muset aspoň jednou vyhrát. Nechtěli jsme to nechávat na Boleslavi. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo, a hodně se nám ulevilo,“ oddechl si kapitán domácích.

Zároveň asi málokdo čekal, že Pražané budou oblíbeným soupeřem Energie. Jakmile ve třetí třetině Fin Iikka Kangasniemi doklepnutím vlastní střely za Jakuba Kováře zvyšoval na 5:1, stadionem zněl song „Pátá“ a nikdo nepochyboval, že třetí výhru v sezoně nad Spartou už si domácí vzít nenechají.

Přesto dobrému konci ze začátku duelu nic nenasvědčovalo. Když Filip Chlapík v první třetině překonal nečekanou střelou Dominika Frodla a poslal Spartu do vedení 1:0, vypadalo to, že Západočeši míří za další nulou v počtu bodů i gólů. Na hráčích bylo i z tribuny poznat, že jsou v krizi.

Pro domácí ale přišla včasná spása, která jim vlila čerstvou krev do žil. Jiří Černoch po exkluzivní přihrávce Iikky Kangasniemiho vyrovnal ve druhé dvacetiminutovce na 1:1. Od té doby se Vary zvedly. Trefa kapitána postavila skomírající mančaft zpátky na nohy. „Iikka měl zásluhu na gólu 95 procent. Byla to neskutečná nahrávka. Dal mi to přesně na hůl a já jsem jenom nastavil hokejku,“ přiblížil Černoch.

Najednou se chytli i ostatní spoluhráči. Definitivní zlom pak přišel ve třetí třetině, když v jednu chvíli seděli na trestné lavici hned tři hostující hráči. Domácí nabídkou nepohrdli a k vítězství je dotáhly tři využité přesilovky. „Jsem rád, že jsme si jimi dokázali pomoct,“ pokyvoval spokojeně karlovarský lídr.

Naopak sparťané byli bez nasazení a většího zápalu. „K našemu výkonu se vyjadřovat nebudu, protože to bylo o disciplíně a nastavení hlavy,“ hodnotil zklamaně Miloslav Hořava.

Stejně dobře to věděli i samotní hráči. „Řekli jsme si pár věcí, které jsme nedělali. Byla tam opět zbytečná vyloučení. Byla to z naší strany velká bída,“ uzavřel Chlapík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:01. Černoch, 37:33. O. Procházka, 50:53. Černoch, 52:48. Hladonik, 54:34. Kangasniemi Hosté: 17:33. Chlapík Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Mikyska, Bartejs, Huttula, Plutnar, McFadden, Stříteský, Dlapa – Kangasniemi, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Redlich, Hladonik, Koffer – Čihař, Kofroň, Kružík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Beaudin, Irving – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Chlapík, D. Vitouch, P. Kousal (A) – Buchtele, Konečný, Hrabík – Harper, Lajunen, Mužík. Rozhodčí Veselý, Jaroš – Gerát, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3674 diváků