Emoce mezi Hradcem a Vítkovicemi stále hoří, Klimeš nuly nepřeceňuje

Emoce a staré křivdy si nesou už z loňského semifinále. Vítkovice s Hradcem Králové sehrály epickou bitvu na sedm zápasů, hrálo se rekordně dlouhé prodloužení, atmosféru pořádně rozčísla i stále nevyřešená dopingová aféra. Přistižení hradečtí hříšníci Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl jsou zpátky ve hře. Ostravané o dopingu oficiálně mluví neradi, ale křivda v nich stále doutná. Není divu, finále jim před rokem uteklo a zůstali bez medaile.

Když dostal vítkovický brankář Lukáš Klimeš otázku, jak moc jsou právě Klíma s McCormackem v soupeřově sestavě znát, jen se ušklíbnul: „Jsou znát, jsou znát, vypadali odpočinutě, to je asi tak všechno, co k tomu řeknu.“

Obě hradecké opory stačily v závěru základní části odehrát osm zápasů. Útočník Klíma v nich nasbíral 4 body (2+2), v posledním kole v Ostravě k tomu přidal i vítěznou bitku s Rihardsem Bukartsem. Obránce McCormack si připsal bod (0+1), znovu je jedním z nejvytíženějších beků a vysloužil si novou smlouvu do roku 2027. Útočník Štohanzl zatím naskočil pouze v prvoligovém v Kolíně (7/ 2+5). I on připravený je.

„Co k tomu říct, bude to zase obrovská bitva,“ má jasno brankář Klimeš. Co mu vyskočí jako první, když se řekne Hradec Králové? „Asi to, že skoro všechno posílají na branku. Každý zápas tam je od nich hodně střel, což na jednu stranu pro gólmana dobré. Na druhou stranu, když tam budou mít lepší odrazy, tak je to hodně nebezpečné. Musíme se na to nachystat, důsledně to před brankou čistit a být i vpředu silnější.“

Lukáš Klimeš je největším překvapením soutěže. Jako aktuálně nejlepšího gólmana ligy ho mimo jiné označil třeba bývalý brankář a hokejový expert Roman Málek. Stejně o něm mluví i Vladimír Vůjtek starší.

Nejvíc nul za Vítkovice (základní část i play off) 28 - Martin Prusek (1994-01 a 2004/05 a 2007-11) 15 - Jiří Trvaj (1997-04) 14 - Marek Pinc (2003-09) 12 - Patrik Bartošák (2015-19), Roman Málek (2010-15) 8 - Aleš Stezka (2021-23), Filip Šindelář (2009-15) 7 - Lukáš Klimeš (2022-souč.), Daniel Dolejš (2013-22), Miroslav Svoboda (2019-21), Jakub Štěpánek (2006-10)

„Nejlepší úspěšnost, nejlepší čísla, poslední dva měsíce vyloženě dělal výsledky Vítkovic,“ přitakal Vůjtek. „Je to překvapení, osobně jsem nečekal, že bude až tak dobrý. Jasně, říkal jsem si, že by časem mohl Stezku nahradit, ale na začátku byl dvojka za Machovským. A prosadil se.“

Devětadvacetiletý rodák z Brna o své formě nerad mluví. S úsměvem říká, že ho puky trefují. Faktem je, že po nevydařeném rozjezdu sezony Matěje Machovského suverénně přechytal, od 19. prosince si připsal sedm zápasů s nulou. V jedné sezoně jich měl historicky ve Vítkovicích víc pouze Martin Prusek, v ročníku 1996/97 měl nul osm. Jinak nikdo. Ani takoví bombarďáci jako Jiří Trvaj, Roman Málek, Jakub Štěpánek nebo Patrik Bartošák.

Navíc Klimeš měl ve všech nulových zápasech i přes výrazně utaženější defenzivní hru Vítkovic dost práce, likvidoval i velké tutovky soupeřů. „Nuly jsou samozřejmě příjemné, ale tohle už je minulost,“ upozorňuje gólman. „Sezona plyne a já nechci říkat nějaká prohlášení o tom, že máme formu, nebo že já mám formu, to vůbec ne. Buď vás to trefí, nebo ne. Jako tým musíme hrát dobře z obrany a doufat v góly vepředu.“

Ani Hradečtí do vyřazovacích bojů nejdou s předpokládanou jedničkou. I to je příběh, který Vítkovice a Mountfield HK spojuje. Ostravany měl po odchodu Aleše Stezky do zámoří táhnout zkušený Matěj Machovský, který se do rodného regionu vrátil právě po parádním play off v hradeckém dresu. A Mountfield vsadil na Patrika Bartošáka. První je náhradníkem a druhý předčasně skončil kvůli opakovaným excesům.

Machovský měl sice skvělé zápasy v Lize mistrů, jenže v extralize na ně stabilně nenavázal. Nicméně v nadcházejícím předkole se jeho postřehy a poznatky ze soupeřova tábora mohou hodit. „Určitě, už na mítinku před posledním zápasem s Hradcem něco s trenérem řešili, to taky může pomoct,“ přitakal Lukáš Klimeš. Stejně to vnímá i útočník Patrik Zdráhal. „Připravíme se a Matěj nějaké rady, či postřehy mít bude. Pomůže nám to.“

Hradečtí v sezoně protočili hned pětici gólmanů. Henri Kiviaho a Patrik Bartošák už jsou pryč, na soupisce jsou Jan Lukáš, Eetu Laurikainen a Lukáš Pařík. Do brány podle všeho půjde nejmladší z nich, dvaadvacetiletý Pařík. Po příchodu z Liberce naskočil do osmi zápasů, pět jich bylo vítězných, vychytal dvě nuly. Má i lepší čísla než zkušenější Laurikainen, který měl z deseti zápasů jen jeden vítězný.

V každém případě se dá čekat extrémně vyrovnaná bitva. Třeba i proto, že osm z posledních jedenácti vzájemných zápasů se nastavovalo. „Samozřejmě doufáme, že budeme vyhrávat normálně v základní hrací době, ale pokud by nastala zase prodloužení, tak se na ně musíme připravit a být třeba i zkušenější než minulý rok v semifinále,“ dodal Lukáš Klimeš.

