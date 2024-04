Třinecký šéf Moder jásal: Máme dračí krev! Zadinův „výlev“? To nebyl on...

Na týmové fotce s Masarykovým pohárem málem chyběl. Všichni nachystaní, někteří už polití pivem, které z velké sklenice chrstal Libor Hudáček, ve vousech zlaté konfety. A majitel třineckých Ocelářů Ján Moder nikde. „Janči! Janči!“ volal Daniel Voženílek na klubového šéfa. „We are the champions!“ notoval si šéf. „Máme dračí krev!“ Popsal své první dojmy po pátém titulu v řadě za sebou, okomentoval mentální sílu kabiny. A krátce promluvil i o tom, jak na něj zapůsobil emotivní výlev pardubického trenéra Marka Zadiny po třetím finále.

Věřil jste celou dobu, že tahle parta bude znovu zlatá?

„Věřil, ale bylo to fakt náročné. Už ta Sparta v semifinále, šestý zápas byl velmi těžký, vyrovnali jsme až na konci. Pak už jsem věřil, že vyhrajeme.“

Byly to pro vás teď největší nervy, které jste u šesti třineckých titulů od roku 2011 zažil?

„Velmi těžko říct. I ten první nový titul v roce 2019 byl hodně těžký. To jsme si taky užili strašným způsobem.“

Hráči říkají, že tituly jsou pro ně droga. I pro vás?

„Já jsem už starší pán. Dcery mi píšou, jak to prožívám, protože samy mají zvýšený tlak. Já jsem taky na hraně, ale ano prožívám to neskutečně. Tohle se opravdu nedá popsat, nádhera.“

V čem je podle vás síla Třince?

„Trpělivá práce. Podívejte se na fotbalovou Spartu. Panu Křetínskému taky chvíli trvalo, než se s ní dostal tam, kde jsou dnes. Peníze nejsou všechno, je třeba pracovat, pracovat, pracovat. Budovat všechny, vychovat si i fanoušky, mančaft, všechno okolo. To je strašně důležité.“

Pět zlatých medailí v řadě naposledy získal Vsetín v devadesátých letech, jak vám to zní?

(usměje se) „Že my jsme Oceláři. A jsme dobří, fakt.“

Může nadvláda pokračovat?

„Víte co, velmi těžko říct. Naše extraliga je velmi dobrá. Po NHL a švýcarské lize asi nejlepší, takže získat v ní titul je velmi těžké. Nám pomáhá, že to naši kluci mají v hlavě a udělají pro titul všechno. Hryžou led, mají to prostě srovnané v hlavě.“

Co říkáte na příběh Davida Ciencialy, který se v lednu vrátil domů právě z Pardubic a teď v sedmém finále ve druhém prodloužení vstřelil zlatý gól?

„On je tak šťastný! Říkal mi, že ani neví, jak to dal, že je jen happy. Těšil se, že se konečně vrátí domů a tohle je krásná tečka. Je nadšený.“

Je klíčové, že se vám daří doplňovat hráče, kteří se pak postupně učí od vůdců kabiny?

„Zdravé jádro klubu už to má v sobě. Má správně nastavenou mentalitu. A noví kluci ji dokážou vstřebat. Vezměte si, že naše posily tento rok nevypadaly tak lukrativně, jako posily Sparty nebo Pardubic. Dejme tomu Adama Poláška vyhodili ze Sparty. My ho vzali, že by třeba mohl hrát v partnerském Frýdku-Místku. A on u nás začal bruslit o třicet procent rychleji, než na Spartě (usmívá se). Taky se přizpůsobil mentalitě, to je fakt super.“

Je těžké v lize konkurovat Spartě a Pardubicím, jejichž budget je také velmi slušný?

„Jasně, je to vždy velmi těžké. Ale asi je to o tom, jak to máte nastaveno v hlavách. Dám za příklad čtvrtý finálový zápas doma. David Cienciala dal první gól, měli jsme dlouhou přesilovku pět na tři, ale hráči úplně změkli a dostali jsme nátěr od Pardubek. To bylo poučení. Sport je vždy o tom, že musíte mít hlavně dobře nastavenou hlavu. Když ji máte, tak se vyhrává.“

S prací trenérů Zdeňka Motáka, Vladimíra Országha a Jaroslava Kameše jste, počítám, spokojený? Odvádějí dobrou práci?

„Absolutně! Já se nebudu vyjadřovat k soupeřům, ale ti naši trenéři to nastavují dobře. Dobrá práce, dobrá analýza každého soupeře, výborná příprava na play off zápasy.“

Říkáte, že nechcete komentovat soupeře, přesto se zeptám. Marka Zadinu pamatuje ještě jako hráče Třince a pak i vašeho bývalého asistenta. Překvapil vás emotivní reakcí po třetím finále, kdy se pustil do Milana Antoše?

„A vždyť to nebyla slova Marka Zadiny a všichni to dobře ví... Ne, tohle nebyl on.“

Chtěl tím podle vás nějakým způsobem odpoutat pozornost?

„Myslím, že ne. Ne, nebudu to ani komentovat.“

Titul získala i třinecká juniorka, je to dobrá zpráva a vizitka pro klub?

„Fantazie. A víte, co je dobré? V nominaci na mistrovství světa do 18 let je šest hráčů, co u nás hráli. Sikora teď dal Švédům nádherný gól, proměnil pak i nájezd. Porazit Švédy do 18 let na mistrovství, to je super.“

Jenže mladí odcházejí do zámoří, dá se to změnit?

„Nedivím se jim, já bych taky šel. Bohužel je to tím, že tady není jasná koncepce juniorské soutěže. Jednou jsme ji už snížili, pak zase účelově nafoukli. Má tam být fakt jen kvalita, konkurence, aby se v tom hráči cítili dobře. I Sikora chtěl odejít, ale zůstal jen proto, že jsme mu slíbili, že bude nastupovat i v áčku. Benák z Plzně, to je talent jako hovado! Taky měl šanci nastoupit v áčku. Když zlepšíme naše soutěže, budou hráči zůstávat.“

Vítězové juniorské ligy měli slíbený výlet na zápas do NHL, ale za moře nepojedou. Ve hře je zápas NHL v Praze na podzim.

„Ano? O tom moc nevím. Tak se můžou na NHL podívat v televizi.“

