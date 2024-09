Reakce Hradce na trest: Drama, obávali jsme se. Pokuta pod 2 % rozpočtu

Ze srdcí jim spadl obří balvan. Hradečtí funkcionáři se spolu s akcionáři více než rok od dopingové kauzy po čtvrtém semifinále play off 2023 s Vítkovicemi konečně dozvěděli o výši trestu pro klub. Ten musí do konce sezony zaplatit dva miliony korun, k tomu se výsledek inkriminovaného semifinále kosmeticky upravil na 0:5 (Ostravané vyhráli už na ledě 2:1). „Bylo to drama, opravdu jsem si celou minulou sezonu moc neužil,“ uvedl v první reakci před novináři generální manažer Aleš Kmoníček.