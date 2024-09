ONLINE: Jágr skóruje! Mistr dominoval nad Motorem, Dynamo o krok vpřed

Začátek prvního hokejového víkendu nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velká pozornost bude jistě patřit prvnímu domácímu utkání Kladna, které by opět s Jaromírem Jágrem mělo čelit Spartě. Úřadující mistr z Třince před vlastními fanoušky hraje s Českými Budějovicemi. Nabité Pardubice po úspěšném vstupu do ročníku startují v Olomouci. Na programu jsou také duely v Plzni, Karlových Varech, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz. Sport Magazín +PLUS k nové sezoně extraligy objednávejte ZDE>>>