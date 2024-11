ONLINE: Sparta - Plzeň 1:1. Vyrovnání v poslední minutě! Jedou se nájezdy

Oceláři vyhráli za tři body poprvé od 6. října

Oceláři vedli od 19. minuty díky brance Jakuba Jeřábka a v čase 56:56 zvýšil Daniel Kurovský. Ondřej Kacetl málem ozdobil premiérovou nominaci do reprezentace nulou, o kterou jej připravil až 41 sekund před koncem Anthony Nellis. Ve třetím útoku hostů nastoupil poprvé Robert Říčka.

Hlasy trenérů

Marek Malík (Třinec): „Skvělé derby, bojovalo se o každý metr ledu. Po výkonech, kdy se nám moc nedařilo, jsme moc rádi a s pokorou bereme tohle vítězství, které bylo vydřené. Podali jsme skvělý týmový výkon, vložili jsme do toho hodně energie. Ale mohlo se to otočit na obě strany.“

David Bruk (Vítkovice): „Utkání bylo velmi bojovné, velmi vyrovnané. Oba týmy hrály o hodně, bylo to hodně fyzicky náročné a rychlé utkání. Jsme zklamaní, že jsme neodvezli alespoň bod, protože zápas nám přišel vyrovnaný. První třetinu si vzali domácí, ve které byli lepší. Ve druhé jsme si vytvořili velké množství gólových šancí, ale neproměnili jsme je a tahali pořád ztrátu. Bohužel jsme dostali druhý gól a už to bylo velmi těžké. Z našeho pohledu rozhodla druhá třetina, ve které jsme měli tlak a vytvořili si šance, ale na rozdíl od jiných zápasů jsme je nedokázali proměnit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:43. J. Jeřábek, 56:56. Kurovský Hosté: 59:20. Nellis Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank – Kurovský, Vrána (C), Roman – Nestrašil (A), Sikora, Teplý – Hudáček, Cienciala, Daňo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Hosté: Klimeš (Pařík) – Košťálek (A), Marcel, Demel, Auvitu (A), Percy, Mikuš (C), L. Kovář – Nellis, Yetman, Abdul – Zdráhal, Barinka, Kalus – Hašek, Hladonik, Říčka – Lednický, Přibyl, Razgals. Rozhodčí Pražák, L. Květoň – Lhotský, Zíka Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Boleslav porazila Dynamo poprvé po sérii devíti porážek

Mladoboleslavští hokejisté uspěli proti Pardubicím poprvé od 22. září 2022, kdy vyhráli na ledě soupeře 3:2 v prodloužení. Východočeši vyšli v extralize bodově naprázdno poprvé po 11 zápasech, z nichž osm vyhráli. Bruslařský klub po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:19. Závora, 18:51. Buchtele, 26:09. Lintuniemi, 48:43. Lakatoš, 57:18. Pyrochta Hosté: 38:27. Kondelík Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Fořt (A), Skalický, Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Suchý, Čajka, Malát – Dvořáček, Závora, Stránský – Doležal. Hosté: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Dvořák, Šustr, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Smejkal, Kondelík, M. Kaut – Weatherby, Poulíček (A), Vondráček – Herčík, Paulovič, Formánek. Rozhodčí Klika, J. Ondráček (88) – J. Ondráček (45), Thuma Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4024 diváků

Jihočeši bodovali počtvrté za sebou, rozhodla druhá třetina

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:44. Přikryl, 31:38. Toman Hosté: 44:55. Plášek Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Štencel, Cibulka, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Reilly – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Novák – Přikryl, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Adam Kubík. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar, Rašner, Škůrek – Anděl, Kusko, Kohout – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Knotek, Doktor. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Rampír, Blažek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6096 diváků

Litvínov snížil manko na čelo na dva body

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:39. Jícha, 38:12. Koblasa, 52:03. D. Kaše, 59:30. Gut Hosté: 02:36. Flynn Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Brož. Hosté: Král (Kváča) – Ivan, Galvas, Melancon, Aubrecht, Budík, Petrovický, Šedivý – Thomas, A. Musil, Flynn – Lantoši, Bulíř (A), Faško-Rudáš – Kelly Klíma, Vlach (C), Zachar – Ryšavý, Petrovský, Jansa – Rozsíval. Rozhodčí Šír, Mrkva – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5097 diváků

Pět tyček a pátá prohra vřadě

Hokejisté Brna si připsali na vlastním ledě sedmou výhru z osmi zápasů. Vítězství domácích mohlo být i vyšší, neboť Brňané trefili pětkrát brankovou konstrukci. Kometa si upevnila šestou příčku v tabulce, naopak Kladno, které prohrálo pátý zápas v řadě, aniž by bodovalo, kleslo na dvanácté místo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:12. Mueller, 35:16. Cingel, 58:34. Flek Hosté: 39:28. Pietroniro, 59:14. Tralmaks Sestavy Domácí: Krošelj (55. Postava) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Gulaši, Švrček, Bartejs, Němec – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Kollár – Zaťovič (C), Marcinko (A), H. Zohorna – Okál. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Hanousek, Pietroniro, Šenkeřík, Vandas, Mendel, R. Jeřábek – Straka, Hults, S. Redlich – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – M. Procházka (A), Filip, Tralmaks – Vimmer, Bláha, J. Strnad. Rozhodčí Šindel, Vrba – Gerát, Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7526 diváků

Sparta - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:39. Sobotka Hosté: 59:21. Měchura Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Mašín, Irving, Kempný (A), Moravčík – Řepík, Sobotka, Forman (C) – K. Hrabík, Lajunen, Salomäki – P. Kousal, Horák, Chlapík (A) – O. Hrabík, Najman, Vitouch. Hosté: Malík (Hrenák) – Piskáček, Zámorský, Skok, Merežko, Brůna, Pšenička – Rohlík, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš (A), Matýs – Měchura, Simon, Elson – Söderlund, Mertl, Urban – Pitule. Rozhodčí Hribik, Pilný – Svoboda, Klouček Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 11873 diváků