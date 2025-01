ONLINE: Zase Irving, obrat Sparty. Kladno slaví, Litvínov padl. Kometa - Dynamo 1:2

Třinec opět nestačil na Kladno, rozhodl kapitán

Třinečtí se pokoušeli proti Kladnu konečně uspět, ale to se jim nepovedlo. Mohlo za topředevším vyloučení Daniela Kurovského do konce zápasu a Rytíři toho využili nejlépe, jak mohli. Vstřelili dvě branky a zápas už nepustili. V 35. minutě vstřelil vítězný gól kapitán Středočechů Radek Smoleňák.

Hlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Podali jsme velice špatný výkon. Základem každého dobrého výkonu je bruslení, a to jsme neměli. Chyběla nám i spolupráce. Jsem zklamaný. Nicméně jsme se ve druhé třetině dostali do vedení, mohli jsme na to navázat. Už byl vidět větší pohyb a Kury (Daniel Kurovský) udělá faul na pět minut. To je neomluvitelné, neakceptovatelné. Dostali jsme (v oslabení) dva góly a ve třetí třetině jsme se snažili zápas zvrátit. Pracovali jsme, nicméně se nám nepodařilo vstřelit branku, s čímž máme taky celkem problémy.“

Petr Svoboda (Kladno): „První třetina nebyla od nás špatná. Díky pohybu jsme nedali Třinci tolik prostoru, kolik by asi potřeboval. Když dáte tak dobrému mančaftu prostor, tak vás rozebere. Nám se to podařilo eliminovat. Bylo tam sice pár chyb ve středním pásmu a Třinec okamžitě hrozil. Ke konci jsme taky udělali nějaké chybičky, ale díky Brízgymu (brankář Adam Brízgala) jsme udrželi výhru. Zápas se lámal ve druhé třetině v pětiminutové přesilovce, ve které jsme dali dva góly. Díky obětavosti, výkonu všech hráčů včetně Brízgyho jsme to dotáhli do vítězného konce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:23. M. Růžička Hosté: 33:47. Pietroniro, 34:38. Smoleňák Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Adámek, Koch, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Daňo – Cienciala, Čacho, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Hudáček – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Teplý. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Ticháček (A), Vandas, Pietroniro, Nemčík, Hanousek, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Jarůšek, Melka (A), Smoleňák (C) – Jágr, Bláha, J. Strnad – M. Procházka, Straka, Kusý – Hults. Rozhodčí A. Jeřábek, Pilný – Hlavatý, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 143 diváků

Litvínov zpackal třetí třetinu, dominoval Kubík

Litvínov přivítal České Budějovice s vědomím, že v případě výhry si posílí první místo v tabulce. Domácí vedli po čtyřiceti minutách, ale v poslední třetině třikrát inkasovali a padli. Za hosty se s bilancí 1+2 blýskl Adam Kubík.

David Kočí (Litvínov): „Zápas jsme nezačali zas tak špatně, ale zdá se nám, že jsme trošku uvolnění ve všech herních situací. Ať je to tlak do brány v ofenzivní zóně, nebo střední pásmo. Občas nedostáváme kotouče hluboko, zbytečně si to komplikujeme a pak nabízíme soupeři šance. To musíme zlepšit. Zápas se pro nás vyvíjel docela dobře. Ale nevážili jsme si vedení, dělali jsme chyby, soupeři jsme nabídli přesilovky, které využil. Speciální týmy, které nás držely v minulých zápasech, nám dnes nefungovaly. Jak přesilovka, tak oslabení. Tím jsme zápas ztratili.“

Ladislav Čihák (Motor): „Přijeli jsme do města, které vede zaslouženě extraligu. Je to velice silný tým. Nechci se na to vymlouvat ani na to nějak upozorňovat, ale museli jsme dnes vzít dva juniory. Samozřejmě chřipky řádí. Kluci předvedli s velkým sebezapřením opravdu skvělý výkon. Dobrá otočka. Věřili jsme tomu, že pokud nám zafungují speciální týmy, což se dnes podařilo, tak můžeme uspět. Stále jsme věřili. Dnes nám to sedlo. Jsem rád, i za dva juniory, kteří si to vyzkoušeli a předvedli dobrou hru. Vážíme si toho, že jsme získali tři body, protože to tady opravdu není jednoduché.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:22. O. Kaše Hosté: 42:24. T. Zohorna, 51:26. Adam Kubík, 56:12. Olesen Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zile (A), Baránek, McIsaac, Gajdoš, Czuczman, Zeman, Baláž – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, Gut, O. Kaše (A) – Čajkovič, Jícha, Zygmunt – Šprynar, D. Čech, Havelka – Peroutka. Hosté: Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Kachyňa, Cibulka, Bukač, Pýcha, Kubíček – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Olesen, Harris, Hoch – Adam Kubík, Přikryl, Humeník – Malát, Koláček, Chlubna. Rozhodčí J. Barek, J. Šindel – T. Gerát, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 4 033 diváků

Liberec - K. Vary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 07:27. Koffer, 39:52. Salsten Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Aubrecht, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Krutil – Pérez, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, Weatherby, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Vlach (A), Petrovský, Zachar. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Vracovský – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer – Janata. Rozhodčí Cabák, Kika – Svoboda, Štěpánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3366 diváků

Boleslav vybojovala ve Vítkovicích těsnou výhru

Mladoboleslavští kráčeli za výhrou, byli dokonce ve vedení o tři branky, dy z klece vyhnali Lukáše Klimeše. Cesta za tříbodovým ziskem byla přeci jen trnitá. Vítkovičtí už ale na kýžené nedosáhli a prohráli 3:4.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:06. Říčka, 44:02. Eberle, 58:48. Eberle Hosté: 21:42. Čajka, 27:09. Fořt, 27:19. Gewiese, 53:27. Čajka Sestavy Domácí: Klimeš (28. Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Mikuš (A), Auvitu, L. Kovář, Prčík – Bambula, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Roberts Bukarts, Yetman, Hašek – Říčka, Eberle, Vehovský – Přibyl. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Jánošík (C), Gewiese, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Rekonen, Závora, Moses – Suchý, Mazura, J. Stránský – Dvořáček. Rozhodčí R. Šír, R. Mrkva – J. Frodl, M. Lhotský Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 587 diváků

Plzeň vyhrála v Hradci, má bod navíc z prodloužení

Plzeň potřetí v řadě zvítězila. Tentokráte zdolala v prodlozžení hradecký Mountfield a má tak cenné dva body z východních Čech. V prodloužení se prosadil Fin Markus Nenonen.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:44. Jergl, 44:21. Batna Hosté: 06:20. Pšenička, 30:24. Merežko, 62:24. Nenonen Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A) – Perret (A), Tamáši, Jergl – Kevin Klíma, Bunnaman, Dmowski – Pilař, Batna, Pour – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – Štohanzl, P. Moravec. Hosté: Hrenák (Malík) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Pšenička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Urban, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Matýs – M. Beran, Mertl, Lev (C). Rozhodčí Ondráček, Zeliska – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3663 diváků

Neskutečné vzedmutí Sparty, opět pálil Irving

Fantastický comeback předvedla pražská Sparta proti Olomouci. Hosté byli k vítězství dle stavu 4:1 blízko. To ale Spartu nepoložilo a vzchopila se náramně. V prodloužení rozhodl Aaron Irving, který se v utkání prosadil hned dvakrát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:40. Hyka, 44:56. Horák, 51:56. Irving, 54:39. Kemiläinen, 64:53. Irving Hosté: 16:30. Nahodil, 19:58. Fridrich, 37:54. Kunc, 43:40. Kunc Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Irving, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Tomov – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka, Řepík – O. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – D. Vitouch, Lajunen, Forman (C). Hosté: Machovský (Sedláček) – Řezníček, T. Černý, Sirota, Škůrek, Ondrušek (C), Švrček, Mareš – Fridrich, Anděl, Navrátil – Plášek, Macuh, Orsava (A) – Kunc, Nahodil (A), Kohout – Ministr, Knotek, Doktor. Rozhodčí Pražák, Květoň – Dědek, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10 121 diváků

Kometa - Pardubice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:11. Cingel Hosté: 26:02. Rákos, 32:14. Vondráček Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Dujsík, Gulaši (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Kollár – Rachůnek, Marcinko (C), Ekrt – Kos, Konečný, Ferda – Chludil. Hosté: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), Vála, D. Musil, Kolář, Hrádek, Tvrdík – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Radil, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Pochobradský, Rákos, Herčík – Paulovič. Rozhodčí Hradil, Mejzlík – Ondráček, Blažek Stadion Winning Group Arena