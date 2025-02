ZIMÁK ŽIVĚ: Zavřít Kladnu zimák za facku? Pardubice s trenérem na play off

Pondělní podcast ZIMÁK ŽIVĚ rozebírá vše podstatné: od facky na kladenském stadionu, kterou schytal útočník Kurovský, přes škaredé fauly v Karlových Varech až po další aktuální nepohodu Pardubic, které prohrály čtyřikrát v řadě.

Jedno řešení by se v Dynamu nabízelo, mohl by jím být návrat jednoho z nedávno odvolaných trenérů. Dojde i na 4 Nations Face-Off a nový problém IIHF, který ji vyvstal poté, co NHL oznámila pravidelné pořádání Světových pohárů. Znamená to soumrak hráčů NHL na mistrovství světa?

Celý díl nového Zimáku si pusťte na www.zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.