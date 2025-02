ONLINE: Dynamo - Hradec 1:2. Varaďa smetl Spartu, Motor srovnal na 5:5!

Mistr i bez vyloučeného Janka bere dva body

Hokejisté Třince zvítězili v Plzni 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si pátou výhru z posledních šesti utkání. Hosté, kteří po inkasovaném gólu při dlouhém oslabení kvůli vyloučení beka Bohumila Janka, dokázali ve třetí třetině v souboji tabulkových sousedů vyrovnat hubený náskok soupeře a po bezbrankovém prodloužení jim zajistil druhý bod vítězným nájezdem Andrej Nestrašil. Domácí se v rozstřelu neprosadili, ale alespoň protáhli bodovou sérii na šest zápasů.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Plzeň): „Základní část se blíží ke konci a moje hodnocení je podobné jako v hodně předchozích zápasech. Nechci snižovat výkon gólmana soupeře, ale mohu říci jen to, že jsme dnes hráli fakt dobře. Byli tam všechny parametry hry, které chceme. Máme ale trvalý problém proměnit šance. Po dvou třetinách to měl být rozhodnutý zápas v náš prospěch. Bohužel nebyl a ve třetí třetině rozhodla maličkost o vyrovnávacím gólu a potom technická dovednost Třince v nájezdech o druhém bodu. Chtěli jsme v prodloužení opět odvolat gólmana, ale nebyla k tomu konstelace. Nájezdy nám nejdou ani v tréninku.“

Jiří Raszka (Třinec): „Dnes jsme byli ve dvou třetinách horším týmem a dovolili soupeři mnoho brejků a šancí jak při hře pět na pět, tak paradoxně i při vlastních přesilovkách. Musím vyzdvihnout výkon gólmana Mazance, který nás podržel a udržel tím stále ve hře. V pětiminutovém oslabení ve druhé třetině jsme měli spoustu dobrých bloků, ale nakonec nám to tam propadlo. To vyplynulo z naší předchozí nedisciplinovanosti. Museli jsme si k tomu něco říci a třetí třetina z naší strany byla mnohem lepší. Byla korunována gólem a šlo se do prodloužení. Nájezdy jsou buď, anebo. Dva body jsou pro nás po vývoji utkání skvělé.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:52. Zámorský Hosté: 43:07. Sikora, . Nestrašil Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Lev (C) – Matýs, Mertl, Šiler. Hosté: Mazanec (Kacetl) – J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Koch, Jank, Jandus – Cienciala, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Kovařčík, Nestrašil, Hudáček – Teplý, Sikora, Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5012 diváků

Zygmunt spasil Litvínov

Hokejisté Litvínova porazili Mladou Boleslav 1:0 a ukončili sérii čtyř porážek. O první výhře Vervy nad Bruslaři v sezoně rozhodl v čase 58:15 premiérovým gólem v sezoně polský útočník Pawel Zygmunt, brankář Šimon Zajíček udržel popáté v ročníku čisté konto. Středočeši si připsali pátou porážku v řadě.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Litvínov): „V pátek proti Pardubicím jsme hráli jen 20 minut a chyběly nám herní návyky, dnes jsme to dokázali zlepšit. Udrželi jsme výkon celých 60 minut, byli jsme za to odměnění pozdním gólem za tři body. Těsné vítězství, když hráči pracují a jsou odměnění, může být obrovským impulzem.“

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Litvínov měl velmi dobrý pohyb. Když nás napadal, dělal nám problémy, nemohli jsme se dostat z pásma. I tak musím hráčům dát velký kredit za zblokované střely, šli do nich po hlavě, výkon podpořil výborný Růžička v brance. Závěr nám zkazil bodovou radost. Je to sport, hokej se hraje 60 minut, nám dvě minuty scházely.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 58:15. Zygmunt Hosté: Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Baránek, Baláž, Polášek, Gajdoš, Czuczman – Zygmunt, Jícha, Havelka – Sandberg, Sukeľ (C), Ikonen – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Čajkovič, Gut, M. Pekař. Hosté: J. Růžička (Furch) – Jánošík (C), Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, A. Čech – Junttila, Fořt (A), Skalický – Mazura, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Moses – Suchý, Závora, J. Stránský – Dvořáček. Rozhodčí T. Mejzlík, L. Květoň – J. Frodl, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 950 diváků

Vítkovice - Sparta Praha 6:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:48. Hladonik, 22:10. Auvitu, 23:59. Roberts Bukarts, 24:34. Říčka, 29:59. Kalus, 41:03. Hladonik Hosté: 16:43. Irving, 18:37. Špaček Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Auvitu, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Hanzl, Barinka – Eberle, Přibyl, Hauser – Roberts Bukarts, Hašek, Lednický – Říčka. Hosté: J. Kovář (25. Kořenář) – Irving, Moravčík, Seppälä, Kempný, Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka (C), Řepík (A) – Horák, Špaček, Chlapík – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – D. Vitouch, Lajunen (A), Salomäki – O. Hrabík. Rozhodčí A. Jeřábek, J. Ondráček – L. Rampír, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 8 509 diváků

Karlovy Vary - Kladno 2:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:29. Šír, 32:34. Černoch Hosté: 42:21. Pytlík Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, D. Moravec, Dlapa, Dorot – Jiskra (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Čihař, Sapoušek, Kofroň. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Hanousek, Pietroniro, Vandas, Nemčík, Komuls, Šátek – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Hults, M. Procházka (A) – J. Strnad, Bláha, Jágr (A) – Kusý, Straka, Jarůšek – Višněvskij. Rozhodčí Robin Šír, Tomáš Cabák – Tomáš Gerát, Petr Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5874 diváků

Olomouc - Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:40. Orsava Hosté: 08:28. Filippi, 18:01. Flynn, 18:34. Lantoši, 19:50. Bulíř, 21:06. Flynn, 52:56. A. Musil Sestavy Domácí: Machovský (18. Sedláček) – T. Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Škůrek, Ondrušek (C), Mareš – Orsava, Kusko, Fridrich – Navrátil, Anděl, Plášek – Kohout, Nahodil (A), Kunc – Macuh, Knotek, Káňa (A). Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Petrovický, Ivan (A), Ahac, Budík, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, Bulíř, Lantoši – Pérez, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Zachar. Rozhodčí Hribik, Kika – Svoboda, Hynek Stadion Zimní stadion Olomouc

České Budějovice - Kometa Brno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:25. T. Zohorna, 34:39. T. Zohorna, 51:25. Adam Kubík, 53:33. Přikryl, 58:26. Olesen Hosté: 06:36. Mueller, 18:21. Mueller, 21:50. H. Zohorna, 32:33. Ščotka, 47:33. Mueller Sestavy Domácí: Klouček (Schacherl) – Doudera (A), Reilly, Pýcha, Kubíček, Kachyňa, Vráblík – Adam Kubík, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Novák, Přikryl, Olesen – Kašlík, Koláček, Hoch – M. Beránek, Toman, Malát – Humeník. Hosté: Krošelj (Postava) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Rozhodčí Pilný, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Pardubice - Mountfield HK

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:58. Jones Hosté: 37:27. R. Pavlík, 51:12. Tamáši Sestavy Domácí: Vomáčka (Vondraš) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Jones, M. Kaut – R. Kousal, Paulovič, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Kelemen, Fiala, Herčík – Rolinek. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Vukojevic, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Kevin Klíma, Miškář – Batna, Bunnaman, Pour – A. Novotný, Štohanzl, Lang. Rozhodčí Stano, Vrba – Axman, Blažek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků