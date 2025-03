ONLINE: Třinec - Sparta 1:0. Kovařčík dal gól z protiakce. Hradec odvrací pohromu

S vedením 2:0 na zápasy vstoupí do další části čtvrtfinále play off hokejové extraligy Sparta a Mladá Boleslav. Zatímco Pražané dokázali přetlačit mistrovský Třinec dvakrát v domácím prostředí vyprodané O2 areny, Bruslaři překvapivě zvládli oba duely na ledě Hradce Králové. Udělají úspěšné týmy další krok k postupu do semifinále, nebo narazí na odpor? Sledujte ONLINE přenos obou duelů na iSport.cz.