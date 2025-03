ONLINE: Boleslav - Hradec 1:1. Pyrochta využil zmatku a srovnal. Kovář za Spartu

Dvě napínavé série čtvrtfinále play off hokejové Tipsport extraligy pokračují čtvrtými zápasy. Od 17.00 nastupuje Mladá Boleslav proti Hradci Králové poté, co sudí Východočechům chybně uznali gól, který padl po odpískání. Rozzlobení Bruslaři touží potřetí vyhrát a přiblížit se k postupu. Blíž k semifinále se může dostat také Sparta ve druhé bitvě v Třinci, kde ale ve čtvrtek proti Ocelářům poprvé narazila. Pražané do akce poprvé ve vyřazovací části nasazují brankáře Jakuba Kováře. Odskočí některý ze zvýhodněných týmů do trháku, nebo se souboje vyrovnají? ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.